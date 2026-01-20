Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

В условиях стремительной урбанизации человек преобразует естественный ландшафт. В таких условиях меняется и живая природа. Например, птицы, как распространенные и чувствительные к изменениям среды обитания организмы, служат идеальными индикаторами экологического здоровья городских экосистем. Ученые заметили, что городские популяции птиц демонстрируют заметные отличия от лесных сородичей: они часто начинают гнездиться раньше, но откладывают меньше яиц и выводят меньше птенцов.

При этом из-за каких факторов меняются аспекты размножения птиц — неясно. Специалисты высказывали предположения, что виноваты постоянный громкий шум, свет, температура, изменение растительности или прямое присутствие человека. Ученые из Университета Глазго провели масштабный девятилетний мониторинг популяции синих синиц (Cyanistes caeruleus) на 40-километровом участке, от центра Глазго до природной территории национального парка. Результаты исследования опубликовали в издании Ecology.

Авторы собрали данные более чем о 1000 гнездовых попыток птиц в разных местах. Фиксировали дату откладки первого яйца, размер кладки и количество успешно оперившихся птенцов. Для каждой территории также учитывали окружающие экологические параметры: плотность человеческого населения, весеннюю температуру и детальный состав древесной растительности. Последний фактор еще и разделили на местные и завезенные виды. Ученые рассматривали деревья как важнейшую кормовую базу, поэтому также вели учет численности гусениц бабочек и мотыльков на ветвях деревьев.

Выяснилось, что главным фактором, определяющим репродуктивный успех насекомоядных птиц в городской среде, стал конкретный вид деревьев, которые их окружают. Наличие местных древесных пород, в особенности дубов, оказалось мощным положительным драйвером для исследуемых птиц. Они гнездились на территориях с высоким обилием дубовой листвы, начинали откладку яиц в более оптимальные ранние сроки, выкармливали и поднимали на крыло значительно большее количество птенцов.

Данные ученых подтвердили, что на дубах обитает существенно больше гусениц — это основной белковый корм для птенцов синиц. При этом на неместных, декоративных деревьях имел место противоположный эффект. На участках, где преобладали такие растения, синицы откладывали меньше яиц, а успешность вылета птенцов из гнезда была снижена. Исследователи связали это с тем, что местные насекомые избегают таких растений.

Отдельным отрицательным фактором выступила высокая плотность человеческого населения. Как предполагается, человек создает для птиц стресс, а также может изменить их пищевые привычки, заставляя переходить на антропогенный корм, что тоже снижает вероятность успешного выведения птенцов.

Таким образом, подчеркнули авторы исследования, влияние урбанизации на птиц не является неизбежным и фатальным. Оно может быть существенно смягчено или даже обращено вспять. В данном случае путем освоения территорий с учетом сохранения и высадки местных древесных пород, которые эволюционировали с местной фауной насекомых.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 28 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.