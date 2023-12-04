В МГПУ узнали, как птицы приспособились к жизни в мегаполисе

В городской среде обитает немало птиц, сумевших адаптироваться к условиям мегаполиса. Ученые из МГПУ — Андрей и Александр Резановы — узнали, как им это удается и почему одни виды успешно осваивают город, а другие нет. Исследователи проследили историю синантропизации (приспособления к обитанию рядом с человеком) пернатых — от первобытного Homo erectus до настоящего времени, причем адаптацию птиц к городской среде можно назвать частью более обширной тенденции их синантропизации. Они выделили ключевые критерии, позволяющие пернатым выживать в городе, и разработали специальный индекс для количественной оценки уровня их синантропизации.

Главный вывод исследования — успешная урбанизация видов напрямую зависит от их толерантности к антропогенному воздействию. Исторически, птицы начали адаптироваться к соседству с человеком с момента освоения первыми людьми пещер. Виды, гнездившиеся в пещерах и их окрестностях, например черные стрижи, ласточки, галки и домовые воробьи, получали защиту от хищников и доступ к обильной кормовой базе. Этот процесс усилился после неолитической революции, когда началось формирование первых городских поселений, с расцветом городов-государств, все больше пернатых втягивались в орбиту человеческой цивилизации.

Так, возраст Иерихона — одного из старейших ныне существующих городов — составляет почти 12 тысяч лет. Археологические данные свидетельствуют о том, что он был основан еще в 9600 году до нашей эры. Именно тогда и стартовал процесс урбанизации пернатых. В дальнейшем, по предположению ученых, центры синантропизации птиц совпадали с регионами возникновения древних цивилизаций. Уже в трудах Аристотеля в IV веке до нашей эры упоминаются такие синантропные виды как сизые голуби и вороны, судя по всему населявшие в то время греческие города.

Процесс возникновения и расширения ареалов синантропных птиц продолжился и в более поздние времена. Так, очаги урбанизации черного дрозда отмечены в 1820-х годах в городах Австрии и Германии. В дальнейшем происходило постепенное распространение городских популяций этого вида по уже освоенным им территориям.

Изолированные группировки синантропных птиц начали возникать и в горных районах, например у альпийских галок в Европе. В Венесуэле на Гвианском нагорье обитает отдельная горная популяция зонотрихий. По данным исследований, независимо сформировались и городские колонии ласточек в Алма-Ате и Баку в 1960-х годах после появления там высотных каменных строений.

В других случаях очаги урбанизации птиц могут расширяться и объединяться, как показывает пример английских синиц. Также известно волнообразное распространение ареалов синантропных горлиц и дроздов.

Современная наука выделяет три основных пути, по которым идет синантропизация городских птиц: гнездовой, трофический и топический (связанный с местами отдыха). По степени проявления того или иного признака можно судить, насколько «продвинулся» тот или иной вид в адаптации к условиям мегаполиса.

Наибольшую гнездовую толерантность демонстрируют птицы, устраивающие гнезда прямо в квартирах или других жилых помещениях. К таким «домоседам» относятся, к примеру, домовые воробьи или некоторые ласточки.

Что касается добывания корма, то здесь всевозможные отбросы и пищевые отходы человека, которыми изобилуют городские улицы и помойки, дают богатейшие возможности для птиц. Особенно активно эксплуатируют эту нишу врановые. Но есть и настоящие профессионалы «общепита» – голуби, утки, чайки, привыкшие выпрашивать еду напрямую у горожан.

Наконец, выбирая места для отдыха, многие пернатые явно тяготеют к человеческому обществу. Сизые голуби и вороны с удовольствием греются на солнышке прямо на крышах припаркованных машин, а чайки отдыхают на пешеходных дорожках городских парков.

Интересно, что степень синантропизации может существенно различаться даже в пределах одного вида птиц. Так, есть популяции сизых голубей, живущие исключительно в естественных условиях, вдали от людей. А московские голуби вряд ли могут представить себе иной образ жизни.

Для количественной оценки уровня синантропизации орнитологи разработали специальный индекс. У «диких» птиц он близок к нулю, а у сверхадаптированных городских видов достигает 0,9–1,0. Иными словами, чем выше цифра, тем сильнее птица связана с человеком и комфортнее чувствует себя в урбанизированной среде.

Процесс внедрения пернатых в мегаполис носит длительный пульсирующий характер. Синантропные популяции возникают очагами, которые со временем могут расширять свой ареал. А ключевая роль в адаптации птиц к городу принадлежит антропотолерантности — терпимости к близости человека и принятию всего того, что с ним связано.

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МГПУ 2 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.