Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Австрийский фермер Витгар Вигеле держал у себя корову бурой швицкой породы по кличке Вероника и более десятка лет назад заметил, что та использует палки, чтобы почесать себя. Эта проблема бывает довольно острой для животных, неспособных почесать себя в тех или иных местах конечностями, а именно к таким относятся коровы. Фермер обратился к ученым, и те попробовали выяснить детали использования орудий этим животным.
Ветеринары из местного вуза провели серию из множества экспериментов с животным, чтобы разобраться в его способностях. Результаты их работы опубликовали в Current Biology. Они предположили, что если корова осознанно использует инструменты, то если дать ей нечто, сочетающее палку и щетку, то та будет использовать щетку чаще собственно щеточной частью, чем черенком.
На практике ситуация оказалась еще сложнее: Вероника чаще использовала черенок для нижней части своего тела, где кожа тоньше, а щеточную часть инструмента — для более толстой кожи в верхней части тела. По всей видимости, на тонкой коже воздействие мелких щетинок было ей неприятны.
Получается, что животное не просто применяло щетку на длинной ручке для чесания: она использовала разные части одного и того же орудия для разных целей. Техника движений тоже различалась. Черенком брюхо она чесала более медленными и менее энергичными движениями, зато спину — чаще и сильнее.
Такое многоцелевое использование одного орудия разными частями до сих пор было бесспорно зарегистрировано только для шимпанзе, то есть наиболее близкого к человеку из существующих видов животных. Это не значит, что орудия не используют другие животные (вот неполный список, а само явление активно исследовали еще в 1960-х). Те же панды активно чешутся веточками. Но вот многоцелевое использование одного орудия — история куда более редкая.
Возникает вопрос: почему такое поведение заметили только у одной коровы, хотя их численность огромна. Авторы работы отметили, что этой корове 13 лет, а большинство ее сородичей не доживают до такого возраста, потому что их раньше забивают. Тем не менее, это вряд ли объясняет все: хозяин утверждает, что видел использование этой коровой палок уже десяток лет назад, когда ей было всего три года.
Другой возможный ответ: Вероника — не обычная мясо-молочная корова, которую содержат в стойле и выпасают на ограниченном пастбище. Она живет на открытых пространствах, по сути что-то вроде животного-компаньона. У обычных коров возможностей брать палки и тому подобное мало, потому что в их загоне их нет.
Но и тут возникают вопросы, ведь в Латинской Америке немало стран, где коровы и быки пасутся свободно, без пастуха, и имеют самые разные возможности взаимодействовать с ветками и палками. Тем не менее, сообщений о подобном использовании орудий оттуда нет. Впрочем, это может быть результатом простого невнимания к таким особенностям поведения.
Авторы работы предположили, что подобное поведение может быть широко распространенным, просто не фиксировалось учеными ранее. В связи с этим они обратились к читателям с просьбой сообщить им о подобных животных, если кто-то наблюдал подобное сам. В комментариях для СМИ исследователи упомянули, что уже смогли найти первые упоминания о подобных событиях для других коров К сожалению, они не конкретизировали о каком именно использовании орудий шла речь.
Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
