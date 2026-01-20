  • Добавить в закладки
20 января, 13:40
Александр Березин
218

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

❋ 5.7

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
Корова Вероника с орудием в зубах / © Antonio J. Osuna Mascaró

Австрийский фермер Витгар Вигеле держал у себя корову бурой швицкой породы по кличке Вероника и более десятка лет назад заметил, что та использует палки, чтобы почесать себя. Эта проблема бывает довольно острой для животных, неспособных почесать себя в тех или иных местах конечностями, а именно к таким относятся коровы. Фермер обратился к ученым, и те попробовали выяснить детали использования орудий этим животным.

Ветеринары из местного вуза провели серию из множества экспериментов с животным, чтобы разобраться в его способностях. Результаты их работы опубликовали в Current Biology. Они предположили, что если корова осознанно использует инструменты, то если дать ей нечто, сочетающее палку и щетку, то та будет использовать щетку чаще собственно щеточной частью, чем черенком.

На практике ситуация оказалась еще сложнее: Вероника чаще использовала черенок для нижней части своего тела, где кожа тоньше, а щеточную часть инструмента — для более толстой кожи в верхней части тела. По всей видимости, на тонкой коже воздействие мелких щетинок было ей неприятны.

Получается, что животное не просто применяло щетку на длинной ручке для чесания: она использовала разные части одного и того же орудия для разных целей. Техника движений тоже различалась. Черенком брюхо она чесала более медленными и менее энергичными движениями, зато спину — чаще и сильнее.

Такое многоцелевое использование одного орудия разными частями до сих пор было бесспорно зарегистрировано только для шимпанзе, то есть наиболее близкого к человеку из существующих видов животных. Это не значит, что орудия не используют другие животные (вот неполный список, а само явление активно исследовали еще в 1960-х). Те же панды активно чешутся веточками. Но вот многоцелевое использование одного орудия — история куда более редкая.

Видео с частью упомянутых экспериментов / © Youtube

Возникает вопрос: почему такое поведение заметили только у одной коровы, хотя их численность огромна. Авторы работы отметили, что этой корове 13 лет, а большинство ее сородичей не доживают до такого возраста, потому что их раньше забивают. Тем не менее, это вряд ли объясняет все: хозяин утверждает, что видел использование этой коровой палок уже десяток лет назад, когда ей было всего три года.

Распределение использования разных частей орудия для разных частей тела Вероники / © Antonio J. Osuna Mascaró

Другой возможный ответ: Вероника — не обычная мясо-молочная корова, которую содержат в стойле и выпасают на ограниченном пастбище. Она живет на открытых пространствах, по сути что-то вроде животного-компаньона. У обычных коров возможностей брать палки и тому подобное мало, потому что в их загоне их нет.

Но и тут возникают вопросы, ведь в Латинской Америке немало стран, где коровы и быки пасутся свободно, без пастуха, и имеют самые разные возможности взаимодействовать с ветками и палками. Тем не менее, сообщений о подобном использовании орудий оттуда нет. Впрочем, это может быть результатом простого невнимания к таким особенностям поведения.

Авторы работы предположили, что подобное поведение может быть широко распространенным, просто не фиксировалось учеными ранее. В связи с этим они обратились к читателям с просьбой сообщить им о подобных животных, если кто-то наблюдал подобное сам. В комментариях для СМИ исследователи упомянули, что уже смогли найти первые упоминания о подобных событиях для других коров К сожалению, они не конкретизировали о каком именно использовании орудий шла речь.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
