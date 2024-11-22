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Взрослые шимпанзе использовали игру, чтобы наладить сотрудничество
Люди не заканчивают играть в детстве: во взрослом возрасте игры позволяют им не только весело провести свободное время или чему-то научиться, но и лучше узнать друг друга или заключить сделку. Подобное социальное игровое поведение считалось редкостью у взрослых особей других видов, однако международная команда ученых обнаружила регулярные игры на протяжении всей жизни у шимпанзе.
Особенности приматов активно изучают в современной академической среде. Согласно недавним исследованиям, обезьяны способны произносить слова человеческого языка, звать друг друга по имени и испытывать стресс от ухода за собой.
Специалисты из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания), Немецкого центра приматов (Германия) и международной организации Centre Suisse de Recherche Scientifique (Кот-д’Ивуар) проанализировали поведение взрослых шимпанзе в Кот-д’Ивуаре и заметили, что им, как и людям, игры помогают регулировать социальное взаимодействие. Исследование появилось в научном журнале Current Biology.
Авторы публикации проследили за тремя сплоченными группами взрослых шимпанзе в лесу Таи в Кот-д’Ивуаре, а затем более детально проанализировали поведение 57 обезьян. Ученые заметили, что взрослые самцы и самки регулярно играют вместе: имитируют борьбу, кусание, погоню. Позитивный характер таких взаимодействий подчеркивают звуки, которые исследователи сравнивают с человеческим смехом, и особое, «игровое», выражение лица.
Чаще всего шимпанзе играли друг с другом незадолго до событий, для которых необходимо скооперироваться. Это могла быть, например, охота или защита территории от враждебно настроенных чужаков. Обезьяны, которые играли вместе, потом с большей вероятностью кооперировались в таких ситуациях. По мнению исследователей, игра может сигнализировать о мотивации сотрудничать, тем самым укрепляя взаимодействие.
Кроме того, обезьяны чаще начинали играть в периоды повышенной социальной напряженности. Например, когда боролись друг с другом за товарищей или после недавних разногласий. Исходя из этого, ученые предположили, что игра способна снимать напряжение и разрешать конфликты.
«Мы показываем, что социальные игры взрослых шимпанзе могут способствовать развитию целого ряда форм совместного поведения — от парных взаимодействий до сложных, рискованных действий, требующих координации нескольких особей», — пояснили авторы статьи.
Тем не менее, отметили исследователи, результаты их работы могут и не отражать особенности игры в других популяциях шимпанзе. Этот вид отличается разнообразием поведения, и у разных популяций могут быть разные характерные особенности.
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