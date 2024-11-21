Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы впервые получили «портрет» звезды в другой галактике
Бурная эволюция массивных звезд играет большую роль во Вселенной. Именно они ионизируют межзвездный газ и, взрываясь сверхновыми, насыщают космос более тяжелыми элементами. Поэтому ученые так заинтересованы в их изучении. И вот астрономам впервые удалось получить снимок ближайших окрестностей красного сверхгиганта вне Млечного Пути.
Массивные звезды живут ярко, но недолго, и взрываются сверхновыми II типа или превращаются в нейтронные звезды и черные дыры. На протяжении своей жизни они дважды проходят через стадию красных гигантов: перед тем, как в ядре запускаются ядерные реакции, и после сгорания в ядре водорода. Звезды массой до 10 солнечных масс становятся красными гигантами, а потом сверхгигантами. Звезды массой более 10 солнечных масс сразу становятся красными сверхгигантами.
Когда массивные звезды превращаются в красных сверхгигантов, они теряют значительную часть своей массы. Процессы на этой стадии развития играют большую роль в дальнейшей эволюции звезды, в том числе на первых этапах превращения звезды в сверхновую.
Астрономы наблюдают за красными сверхгигантами в Млечном Пути, но у их «собратьев» в Большом Магеллановом Облаке есть важное преимущество — мы точнее знаем расстояние до этих объектов. Самый яркий в среднем инфракрасном диапазоне красный сверхгигант в Большом Магеллановом Облаке — звезда WOH G64.
WOH G64 — крупнейшая известная звезда с четким радиусом. Она в 1,7 тысячи раз больше Солнца. Если бы этот гигант был в центре Солнечной системы, его граница пролегала бы между орбитами Юпитера и Сатурна. Когда-то это была звезда в 25 раз массивнее нашего светила. Сейчас она быстро теряет вещество — до одной тысячной солнечной массы в год.
Астрономы изучают WOH G64 на протяжении многих десятилетий. Кейчи Онака (Keiichi Ohnaka) и его коллеги еще в 2005 году пробовали разглядели особенности гиганта с помощью комплекса телескопов VLT. Теперь, благодаря инструменту GRAVITY, им удалось получить близкий снимок этого красного сверхгиганта — первый в истории близкий снимок звезды в другой галактике. Статья об этом вышла в журнале Astronomy and Astrophysics.
«Эта звезда — одна из самых экстремальных среди себе подобных, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному финалу», — объяснил соавтор исследования Джакко ван-Лун, директор Кильской обсерватории, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов.
Оказалось, что WOH G64 скрыта в вытянутом «коконе» из пыли. Он окружает звезду на расстоянии от девяти (в самой близкой точке) до 13 радиусов звезды. Самой звезды не видно — либо она слишком тусклая, либо ее полностью скрывает пыль кокона. Неизвестно, почему кокон имеет форму яйца. Возможно, у звезды есть компаньон, который вытягивает на себя это вещество. Или же существует поток вещества, истекающий из кокона в кольцо пыли, окружающее звезду.
Хотя кольцо пыли видно на снимке, авторы исследования сомневаются в его существовании. Они заподозрили, что кольцо может быть артефактом обработки данных наблюдений. Пока что даже его форму сложно понять — оно может быть и кольцом, и тором («бубликом»).
Ученые планируют продолжить наблюдения за звездой, ожидая обновления инструмента GRAVITY+. В собранных за годы данных о спектре звезды исследователи не увидели изменений, но, возможно, есть изменения в структуре окружающего звезду пространства.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан
Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий и выявила недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тяга к звездам
Новая лунная гонка
Отток ученых из России не увеличился в пять раз, а упал втрое: почему не стоит доверять бывшим комсомольским вожакам
Живые ископаемые
Сталин: история болезни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии