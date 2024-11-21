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2 минуты назад
Дарья Г.
6

Астрономы впервые получили «портрет» звезды в другой галактике

5.9

Бурная эволюция массивных звезд играет большую роль во Вселенной. Именно они ионизируют межзвездный газ и, взрываясь сверхновыми, насыщают космос более тяжелыми элементами. Поэтому ученые так заинтересованы в их изучении. И вот астрономам впервые удалось получить снимок ближайших окрестностей красного сверхгиганта вне Млечного Пути.

Астрономия
# VLT
# красный сверхгигант
# Сверхновая
# эволюция звезд
Иллюстрация красного сверхгиганта WOH G64
Иллюстрация WOH G64, созданная художником по первому в истории близкому снимку звезды в другой галактике. WOH G64 — красный сверхгигант в Большом магеллановом облаке в 160 тысячах световых лет от нас. Иллюстрация передает главные ее особенности — вытянутый кокон из пыли вокруг светила и кольцо из пыли / © ESO/L. Calçada

Массивные звезды живут ярко, но недолго, и взрываются сверхновыми II типа или превращаются в нейтронные звезды и черные дыры. На протяжении своей жизни они дважды проходят через стадию красных гигантов: перед тем, как в ядре запускаются ядерные реакции, и после сгорания в ядре водорода. Звезды массой до 10 солнечных масс становятся красными гигантами, а потом сверхгигантами. Звезды массой более 10 солнечных масс сразу становятся красными сверхгигантами.

Когда массивные звезды превращаются в красных сверхгигантов, они теряют значительную часть своей массы. Процессы на этой стадии развития играют большую роль в дальнейшей эволюции звезды, в том числе на первых этапах превращения звезды в сверхновую.

Астрономы наблюдают за красными сверхгигантами в Млечном Пути, но у их «собратьев» в Большом Магеллановом Облаке есть важное преимущество — мы точнее знаем расстояние до этих объектов. Самый яркий в среднем инфракрасном диапазоне красный сверхгигант в Большом Магеллановом Облаке — звезда WOH G64.

WOH G64 — крупнейшая известная звезда с четким радиусом. Она в 1,7 тысячи раз больше Солнца. Если бы этот гигант был в центре Солнечной системы, его граница пролегала бы между орбитами Юпитера и Сатурна. Когда-то это была звезда в 25 раз массивнее нашего светила. Сейчас она быстро теряет вещество — до одной тысячной солнечной массы в год.

Астрономы изучают WOH G64 на протяжении многих десятилетий. Кейчи Онака (Keiichi Ohnaka) и его коллеги еще в 2005 году пробовали разглядели особенности гиганта с помощью комплекса телескопов VLT. Теперь, благодаря инструменту GRAVITY, им удалось получить близкий снимок этого красного сверхгиганта — первый в истории близкий снимок звезды в другой галактике. Статья об этом вышла в журнале Astronomy and Astrophysics.

Снимок звезды WOH G64, сделанный с помощью инструмента GRAVITY, который объединяет данные с четырех телескопов комплекса VLT. Это первый в истории близкий снимок звезды в другой галактике / © ESO/K. Ohnaka et al.

«Эта звезда — одна из самых экстремальных среди себе подобных, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному финалу», — объяснил соавтор исследования Джакко ван-Лун, директор Кильской обсерватории, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов.

Оказалось, что WOH G64 скрыта в вытянутом «коконе» из пыли. Он окружает звезду на расстоянии от девяти (в самой близкой точке) до 13 радиусов звезды. Самой звезды не видно — либо она слишком тусклая, либо ее полностью скрывает пыль кокона. Неизвестно, почему кокон имеет форму яйца. Возможно, у звезды есть компаньон, который вытягивает на себя это вещество. Или же существует поток вещества, истекающий из кокона в кольцо пыли, окружающее звезду.

Хотя кольцо пыли видно на снимке, авторы исследования сомневаются в его существовании. Они заподозрили, что кольцо может быть артефактом обработки данных наблюдений. Пока что даже его форму сложно понять — оно может быть и кольцом, и тором («бубликом»).

Ученые планируют продолжить наблюдения за звездой, ожидая обновления инструмента GRAVITY+. В собранных за годы данных о спектре звезды исследователи не увидели изменений, но, возможно, есть изменения в структуре окружающего звезду пространства.

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Астрономия
# VLT
# красный сверхгигант
# Сверхновая
# эволюция звезд
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