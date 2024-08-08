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Уход за собой вызвал стресс у обезьян
Вопреки мнению, что уход за собой действует на организм исключительно расслабляюще, международная группа ученых обнаружила обратную закономерность. Чем больше времени дикие бабуины посвящали уходу за собой, тем выше был уровень физиологического стресса, который они испытывали.
Убеждение, что уход за собой помогает человеку расслабиться, распространено в отношении не только людей, но и животных. В частности, предыдущие исследования показали, что высокие средние показатели ухода за собой (умывания, удаления омертвевшей кожи, чистки и «расчесывания» шерсти и так далее) у диких бабуинов были связаны с более низким средним уровнем стресса. Из этих данных авторы работы сделали вывод, что внимание к своему внешнему виду в долгосрочной перспективе полезно для здоровья и физической формы.
В новом исследовании специалисты из Университета Суонси (Великобритания), Института сообществ и дикой природы в Африке (Южная Африка) и Немецкого центра защиты приматов (Германия) собрали данные другим способом и обнаружили, что уход за собой в краткосрочной перспективе связан с дискомфортом для организма. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Biology Letters.
В работе изучались 50 диких бабуинов чакма (медвижьих павианов) женского пола в Южной Африке. Они носили специальные ошейники с датчиками движения, которые фиксировали, сколько времени конкретное животное посвящает уходу за собой. При этом под уходом за собой подразумевался социальный процесс, поскольку обезьяны помогают друг другу удалять растения и насекомых из шерсти, при необходимости распутывать ее и совершать другие действия, которые позволяют «привести себя в порядок».
Уровень физиологического стресса ученые измеряли, оценивая концентрацию продуктов обмена глюкокортикоидных гормонов в фекалиях бабуинов. Эти гормоны играют важную роль в формировании стрессовой реакции и в избыточном количестве вредны для организма.
Полученные данные позволили ученым допустить, что «ритуалы» ухода за собой, предполагающие поддержание социальных связей (и, как следствие, долгосрочная польза для здоровья), в краткосрочной перспективе могут быть физиологически затратными для организма. Результаты работы можно использовать в дальнейшем, чтобы понять, как у разных животных может меняться выявленная кратковременная связь в зависимости от окружающей среды и социального контекста.
По словам авторов исследования, работа опровергает распространенное мнение, что уход за собой связан исключительно с расслаблением. Однако предполагает, что долгосрочные преимущества этого процесса превосходят издержки «в моменте».
«Это исследование дает ценную информацию о непосредственных механизмах социальных связей и регуляции стресса. Понимание этой динамики может помочь нам лучше понять стратегии сохранения здоровья и выживания социальных животных», — подытожили ученые.
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