Выразительная мимика сделала приматов лучшими лидерами

Новое исследование ученых из Великобритании показало, почему приматы развили ярко выраженную мимику лица. Все дело в эффективной передаче своих эмоций и намерений. Такие приматы создают более сплоченные социальные группы, занимая в них центральные позиции. Открытие подчеркивает важность мимической коммуникации как у обезьян, так и у людей.

Общение — ключевой аспект жизни социальных животных, включая приматов и человека. В природе, где каждое движение и выражение лица могут иметь значение, умение выражать свои эмоции и намерения становится особенно ценным. Приматы используют мимику для передачи информации о своей идентичности, семейных связях, доминировании, намерениях и мотивации к взаимодействию.

Исследователи из Университета Ноттингем-Трент (Великобритания) проанализировали девять социальных групп макак-резусов (Macaca mulatta), находящихся в неволе. Каждая группа включала одного взрослого самца, несколько самок и их потомство. Для анализа мимики ученые применили специально разработанную систему кодирования MaqFACS, отслеживающую 17 различных движений лицевых мышц. Социальную жизнь всех 66 обезьян в группах оценивали, измеряя частоту их взаимодействий и время, проводимое вместе.

Результаты исследования показали, что самцы, демонстрирующие большее разнообразие мимических выражений, вероятно, использовали ее для более ясного выражения своих намерений и снижения уровня неопределенности в группе. Это приводило к созданию более тесных и равномерно распределенных социальных связей между членами группы. Кроме того, экспрессивные доминирующие самцы занимали более выгодные позиции в социальной иерархии групп.

Это указывает на более толерантный стиль лидерства, что способствует сплоченности группы и ослабляет социальные напряжения. Между тем способность формировать и поддерживать сложные и стабильные общества предоставляет социальным приматам множество преимуществ в плане приспособленности, что, как считают ученые, сыграло существенную роль в эволюции человека. Именно поэтому исследователи предполагают, что выраженность мимики эволюционировала для облегчения построения и поддержания социальных отношений.

Отдельные лицевые движения (или единицы действия/AU) в порядке их влияния на позицию самца в социальной иерархии группы. А также пример обработки лицевых движений макаки при помощи системы кодирования MaqFACS, цветные контуры показывают область на лице, затронутую движением / © J. Whitehouse et al, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024)

«Это исследование демонстрирует, как индивидуальные различия в экспрессивности могут формировать социальную динамику приматов, включая людей, предполагая, что более широкий спектр выражений может быть более эффективным для управления сложными социальными отношениями. Люди с выразительной мимикой лучше подготовлены к созданию и поддержанию прочных социальных связей, что может привести к преимуществам, таким как расширенный доступ к ресурсам, возможность для спаривания и защита от хищников и других угроз», — отметил доктор Джейми Уайтхаус (Jamie Whitehouse), ведущий автор исследования.

Выводы, сделанные учеными, позволяют лучше понять, как развивалось социальное поведение приматов, включая человека, и какое значение имеет мимика в повседневных взаимодействиях. Подробнее результаты исследования изложены в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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