Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Выразительная мимика сделала приматов лучшими лидерами
Новое исследование ученых из Великобритании показало, почему приматы развили ярко выраженную мимику лица. Все дело в эффективной передаче своих эмоций и намерений. Такие приматы создают более сплоченные социальные группы, занимая в них центральные позиции. Открытие подчеркивает важность мимической коммуникации как у обезьян, так и у людей.
Общение — ключевой аспект жизни социальных животных, включая приматов и человека. В природе, где каждое движение и выражение лица могут иметь значение, умение выражать свои эмоции и намерения становится особенно ценным. Приматы используют мимику для передачи информации о своей идентичности, семейных связях, доминировании, намерениях и мотивации к взаимодействию.
Исследователи из Университета Ноттингем-Трент (Великобритания) проанализировали девять социальных групп макак-резусов (Macaca mulatta), находящихся в неволе. Каждая группа включала одного взрослого самца, несколько самок и их потомство. Для анализа мимики ученые применили специально разработанную систему кодирования MaqFACS, отслеживающую 17 различных движений лицевых мышц. Социальную жизнь всех 66 обезьян в группах оценивали, измеряя частоту их взаимодействий и время, проводимое вместе.
Результаты исследования показали, что самцы, демонстрирующие большее разнообразие мимических выражений, вероятно, использовали ее для более ясного выражения своих намерений и снижения уровня неопределенности в группе. Это приводило к созданию более тесных и равномерно распределенных социальных связей между членами группы. Кроме того, экспрессивные доминирующие самцы занимали более выгодные позиции в социальной иерархии групп.
Это указывает на более толерантный стиль лидерства, что способствует сплоченности группы и ослабляет социальные напряжения. Между тем способность формировать и поддерживать сложные и стабильные общества предоставляет социальным приматам множество преимуществ в плане приспособленности, что, как считают ученые, сыграло существенную роль в эволюции человека. Именно поэтому исследователи предполагают, что выраженность мимики эволюционировала для облегчения построения и поддержания социальных отношений.
«Это исследование демонстрирует, как индивидуальные различия в экспрессивности могут формировать социальную динамику приматов, включая людей, предполагая, что более широкий спектр выражений может быть более эффективным для управления сложными социальными отношениями. Люди с выразительной мимикой лучше подготовлены к созданию и поддержанию прочных социальных связей, что может привести к преимуществам, таким как расширенный доступ к ресурсам, возможность для спаривания и защита от хищников и других угроз», — отметил доктор Джейми Уайтхаус (Jamie Whitehouse), ведущий автор исследования.
Выводы, сделанные учеными, позволяют лучше понять, как развивалось социальное поведение приматов, включая человека, и какое значение имеет мимика в повседневных взаимодействиях. Подробнее результаты исследования изложены в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
По уточненным данным, для свода Международной космической станции с орбиты компания Илона Маска использует сильно измененный грузовой корабль, имеющий рекордно большое количество двигателей (больше, чем у любого другого корабля в истории). Однако это не будет Starship, хотя для него такая задача в теории была бы проще.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
Древний хаос, гибель всего живого, сверхмощные взрывы: четыре конца света, которые мы пережили
Панацея от Covid-19: начались доклинические испытания нейтрализующих антител к SARS-CoV-2
Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Научные парадоксы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии