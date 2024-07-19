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15 минут назад
ПНИПУ
25

В Перми предложили делать дороги из отходов производства соды

4.4

Карбонат натрия — один из важных сырьевых материалов, который широко применяют в химической, пищевой, металлургической, текстильной промышленностях и многих других областях. При производстве кальцинированной соды (карбоната натрия) образуется большое количество отходов. Распространенный способ их размещения в окружающей среде — шламохранилище рядом с содовым заводом. При таком подходе на долгосрочной основе занимаются большие площади, происходит загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод и почвы, эта территория не может обеспечить устойчивое ресурсное и экономическое развитие. Ученые ПНИПУ предложили новый способ использования отходов содового производства для дорожного строительства. Разработка позволит укрепить грунтовые элементы автомобильных дорог, снизить стоимость транспортного строительства и сократить накопленные объемы шлама.

ПНИПУ
# дороги
# отходы
# сода
# содовое производство
# шлам
дорога
В ПНИПУ предложили делать дороги из отходов производства соды / © Jeremy Bishop, Unsplash

Статья опубликована в сборнике материалов конференции «Химия. Экология. Урбанистика». Исследование проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Отходы содового производства занимают значительные территории и формируют долгосрочное загрязнение окружающей среды. На одну тонну готовой продукции приходится до 10 кубометров дистиллерной суспензии, которая состоит из твердой и жидкой части. Нерастворимая часть (шлам карбоната кальция) в сухом виде представляет собой мелкодисперсную массу (частицы размером от 0,1 до 0,2 миллиметров).

Существующие технологии утилизации отходов содового производства не стали популярными из-за сложности процесса и недостаточного спроса на продукцию, которую получают из них. Ученые Пермского Политеха предложили новое направление использования ресурсного потенциала твердого остатка дистиллерной жидкости (шлам карбоната кальция) в качестве стабилизатора для повышения несущей способности грунтовых слоев автомобильных дорог. В частности, для укрепления слабых грунтов, которые используют для отсыпки земляного полотна.

«Мы провели предварительные эксперименты и выяснили, что таким способом возможно упрочнение грунта на 6-18 процентов в зависимости от его кислотности и гранулометрического состава: пылеватый, песочный, крупнообломочный и др. Это повышает устойчивость грунта к внешним нагрузкам, которые создают транспортные средства и вес вышележащих конструктивных слоев дорожной одежды», – рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Константин Пугин.

Для такой утилизации содовых отходов ограничивающим фактором может стать наличие хлорид-ионов. При устройстве земляного полотна и последующей эксплуатации грунта возможна миграция хлорид-ионов в водные объекты и почву, которые расположены вдоль автомобильной дороги, особенно в период весеннего и осеннего переувлажнения грунта.

Политехники предлагают решить проблему с помощью летучей золы (образуется от сжигания твердого топлива и улавливается на фильтрах тепловых электростанций). Она способна активно поглощать свободные хлорид-ионы и эффективно предотвращать их миграцию из шлама. Для разработки оптимального соотношения грунта, шлама, летучей золы и получения максимальной несущей способности грунтовых слоев планируется проведение полного факторного эксперимента.

«Анализ химического состава показал, что твердая часть шлама состоит из смеси карбонатов магния и кальция, их сульфатов. Это указывает на высокий ресурс и потенциальную способность использоваться в технологиях получения строительных материалов. Замена природных материалов в дорожных конструкциях на отходы содового производства соответствует современным принципам ресурсосбережения и устойчивого развития. Отказ от укрепления грунтов цементами, которые широко используются в настоящее время, и переход на карбонатный шлам также сократит выбросы углерода, образующихся при выпуске цемента», – дополнил Константин Пугин.

Отходы содового производства являются крупнотоннажными отходами и требуют поиска устойчивых методов утилизации, которые позволят использовать шлам без формирования техногенного воздействия на объекты окружающей среды. Способ ученых Пермского Политеха не только снизит стоимость транспортного строительства, а также сократит накопленные объемы содовых отходов, освободит территории для ведения нового востребованного производства. 

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# дороги
# отходы
# сода
# содовое производство
# шлам
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