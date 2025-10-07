Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров
Новая инфографика, созданная специалистами портала Visualcapitalist, ранжирует учебные заведения по количеству выпускников-миллиардеров, показывая доминирование университетов США и растущую роль азиатских вузов.
Гарвардский университет подготовил 104 миллиардера с суммарным состоянием почти 600 миллиардов долларов. Университет возглавляет рейтинг, даже если не учитывать таких известных выпускников, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые учились там, но не завершили обучение.
Стэнфордский университет, благодаря тесным связям с Кремниевой долиной, может похвастаться такими выпускниками-миллиардерами, как сооснователь Yahoo Джерри Янг и сооснователь DoorDash Энди Фанг. Университет Пенсильвании выпустил Илона Маска. Среди самых известных выпускников Колумбийского университета — легендарный инвестор Уоррен Баффетт, стоящий за Berkshire Hathaway, а Массачусетский технологический институт (MIT) подготовил как технологических, так и промышленных лидеров, включая Чарльза Коха из Koch Industries.
Хотя американские университеты по-прежнему занимают ведущие позиции, данные показывают, что азиатские вузы быстро набирают вес.
В топ-20 вузов по количеству выпускников-миллиардеров теперь входят Мумбайский университет, Цинхуа, Пекинский университет и Сеульский национальный университет. Этот сдвиг совпадает с широким экономическим ростом Азии, увеличением числа предпринимателей и укреплением национальных рынков капитала.
Так, Пекинский университет, один из самых престижных в Китае, включает в число своих выпускников-миллиардеров сооснователя Baidu Робина Ли. Аналогично, Мукеш Амбани, председатель Reliance Industries и богатейший человек Индии, изучал химическую инженерию в Мумбайском университете.
Среди российских вузов лидирует Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где получили образование 13 миллиардеров.
