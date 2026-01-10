  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 января, 08:59
Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Мировая торговля витаминами и пищевыми добавками все в большей степени сосредотачивается в руках узкого круга развитых стран с мощной производственной базой.

# биология
# витамины
# Германия
# инфографика
# медицина
# статистика
# химия
Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками / © World Visualized
Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками / © World Visualized

Согласно данным портала World’s Top Exports, крупнейшими экспортерами витаминов в стоимостном выражении стали Германия и Соединенные Штаты.

Германия занимает первое место, экспортируя витамины на сумму 646,4 миллиона долларов США, что составляет 12,1% мирового объема поставок. Лидерство страны отражает силу ее фармацевтического сектора, развитую химическую промышленность и репутацию производителя строго регулируемой, высококачественной продукции для здравоохранения.

Вплотную за ней следуют Соединенные Штаты с экспортом витаминов на 553,9 миллиона долларов США, или 10,4% от мирового объема. Американские поставки во многом обеспечиваются деятельностью транснациональных брендов пищевых добавок, биотехнологических компаний и крупномасштабного производства нутрицевтиков, ориентированного на рынки здорового образа жизни и спортивного питания.

В совокупности Германия и США контролируют более одной пятой мирового рынка экспорта витаминов, что подчеркивает ключевую роль промышленного потенциала, инвестиций в исследования и доверия к регуляторной системе в формировании глобальных торговых потоков.

Третье место занимает Гонконг с экспортом на 364,1 миллиона долларов США (6,8% от общего объема). Его позиция объясняется прежде всего ролью регионального торгово-логистического и реэкспортного узла, связывающего китайских производителей с мировыми рынками, а не собственным масштабным производством.

Индия с показателем 298,1 миллиона долларов США (5,6%) демонстрирует растущее значение Азии в сфере фармацевтических ингредиентов и массовых товаров для поддержания здоровья. Благодаря экономически эффективному производству и расширяющемуся экспортному присутствию Индия стала одним из ключевых поставщиков витаминов и добавок как для развитых, так и для развивающихся рынков.

Заметные позиции занимают и несколько европейских стран с развитой логистикой и фармацевтической инфраструктурой. Нидерланды экспортировали витаминов на 268,9 миллиона долларов США, за ними следует Великобритания с объемом 260,3 миллиона. В первую десятку также входят Бельгия и Франция, что отражает важность производственных кластеров в ЕС и доступа к глобальным морским и транспортным сетям.

За пределами Европы выделяется Австралия, экспортировавшая витаминов на 246,8 миллиона долларов США и выигравшая от спроса на продукты с «чистой» маркировкой и выраженной ориентацией на здоровье. Замыкает список Канада с объемом экспорта 176,3 миллиона долларов США.

