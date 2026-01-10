Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками
Мировая торговля витаминами и пищевыми добавками все в большей степени сосредотачивается в руках узкого круга развитых стран с мощной производственной базой.
Согласно данным портала World’s Top Exports, крупнейшими экспортерами витаминов в стоимостном выражении стали Германия и Соединенные Штаты.
Германия занимает первое место, экспортируя витамины на сумму 646,4 миллиона долларов США, что составляет 12,1% мирового объема поставок. Лидерство страны отражает силу ее фармацевтического сектора, развитую химическую промышленность и репутацию производителя строго регулируемой, высококачественной продукции для здравоохранения.
Вплотную за ней следуют Соединенные Штаты с экспортом витаминов на 553,9 миллиона долларов США, или 10,4% от мирового объема. Американские поставки во многом обеспечиваются деятельностью транснациональных брендов пищевых добавок, биотехнологических компаний и крупномасштабного производства нутрицевтиков, ориентированного на рынки здорового образа жизни и спортивного питания.
В совокупности Германия и США контролируют более одной пятой мирового рынка экспорта витаминов, что подчеркивает ключевую роль промышленного потенциала, инвестиций в исследования и доверия к регуляторной системе в формировании глобальных торговых потоков.
Третье место занимает Гонконг с экспортом на 364,1 миллиона долларов США (6,8% от общего объема). Его позиция объясняется прежде всего ролью регионального торгово-логистического и реэкспортного узла, связывающего китайских производителей с мировыми рынками, а не собственным масштабным производством.
Индия с показателем 298,1 миллиона долларов США (5,6%) демонстрирует растущее значение Азии в сфере фармацевтических ингредиентов и массовых товаров для поддержания здоровья. Благодаря экономически эффективному производству и расширяющемуся экспортному присутствию Индия стала одним из ключевых поставщиков витаминов и добавок как для развитых, так и для развивающихся рынков.
Заметные позиции занимают и несколько европейских стран с развитой логистикой и фармацевтической инфраструктурой. Нидерланды экспортировали витаминов на 268,9 миллиона долларов США, за ними следует Великобритания с объемом 260,3 миллиона. В первую десятку также входят Бельгия и Франция, что отражает важность производственных кластеров в ЕС и доступа к глобальным морским и транспортным сетям.
За пределами Европы выделяется Австралия, экспортировавшая витаминов на 246,8 миллиона долларов США и выигравшая от спроса на продукты с «чистой» маркировкой и выраженной ориентацией на здоровье. Замыкает список Канада с объемом экспорта 176,3 миллиона долларов США.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
13 Ноября, 2014
Гомосексуальность обусловлена природой
14 Июня, 2016
Чужой, хищник и куры-убийцы
5 Декабря, 2014
10 культовых телефонов прошлого десятилетия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии