Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год
Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.
Исследователи из США изучили данные по смертности от коронавируса в этой стране за 2022-2024 годы. Оказалось, что после 2023 года она практически перестала сокращаться. Статью об этом опубликовали в JAMA Internal Medicine. Данные по Штатам представляют интерес и для нашей страны, поскольку после весны 2025 года Росстат не публиковал никаких цифр о смертности.
Большинство смертей от коронавируса происходят в форме, которую на практике невозможно достоверно отличить от обычного инфаркта или инсульта. Выявить саму такую инфекцию надежно можно только при помощи теста на антитела типа IgM, но пробы на них делают крайне редко. Когда-то популярные ПЦР-тесты не выявляют болезнь после первых дней ее течения.
Поэтому идентификация таких смертей серьезно затруднена, и их оценивают по так называемой избыточной смертности. То есть тому, насколько смертность за тот или иной месяц в той или иной стране превышает смертность в той же стране до появления коронавируса. Скажем, в 2021 году министр здравоохранения России отдельно уточнял, что в нашей стране сто процентов избыточной смертности вызвано коронавирусом, сходную позицию занимают власти США.
Некоторые научные работы оценили такую смертность по миру за 2020-2021 годы в 18,2 миллиона человек, что больше числа погибших в Первой мировой. Однако, ВОЗ, в отличие от ученых, отказалась от подобных оценок и пыталась складывать официальные случаи коронавирусных смертей от разных стран мира, в итоге получая намного меньшие цифры. На начало 2025 года ее официальная оценка была всего лишь семь миллионов погибших от коронавируса за все время. Научные оценки после 2021 года куда менее полные: после спада общественного интереса к теме коронавируса получение грантов по таким работам стало сложнее.
Тем важнее новая работа из США, оценившая смертность от коронавируса на основе обработки медицинской статистики этой страны. Она констатирует, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 (полные 12 месяцев) в Штатах после 43,6 миллиона заболеваний, связанных с коронавирусом, случилось 1,1 миллиона госпитализаций и 101 300 смертей по этой причине. Для следующих 12 месяцев число зарегистрированных заболеваний упало до 33,0 миллиона, но смертей было 100 800, то есть практически столько же.
Это резко контрастирует с оценками ВОЗ, не построенными на научных методиках, согласно которым общее число жертв коронавируса за 2024 год во всем мире должно быть около сотни тысяч. Хотя работа не содержит данных за 2025 год, предварительная статистика американских госорганов за этот год не показывает снижения избыточной смертности. То есть скорее всего, ситуация 2024 года сохраняется там и сегодня.
Получается, что общая годовая смертность от коронавируса не может быть ниже пары миллионов человек в год (доля США в мировом населении существенно ниже 1/20). Исследование важно не только во всемирном контексте, но и для отдельных стран.
Американские потери от коронавируса могут быть средством косвенной оценки отечественной смертности от той же инфекции. По последним опубликованным данным общей смертности за январь-март 2025 года она была на восемь тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Если такой же разрыв сохранился для года в целом, речь может идти о цифрах около 32 тысяч погибших. Однако с учетом американских данных трудно исключать, что фактические потери от коронавируса в год для России даже выше 32 тысяч. В пользу этого говорит и тот факт, что Минздрав России так и не запустил в широкий гражданский обороты обновленные под новые штаммы версии «Спутника» и массовой вакцинации от этой болезни в нашей стране сегодня нет, в то время как в Штатах ее все еще ведут.
