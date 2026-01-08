  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 января, 13:19
Александр Березин
184

Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

❋ 4.8

Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.

Медицина
# ВОЗ
# коронавирус
# сша
Инсталляция в честь погибших от коронавируса в США, осень 2021 года / © Stephen Wilkes

Исследователи из США изучили данные по смертности от коронавируса в этой стране за 2022-2024 годы. Оказалось, что после 2023 года она практически перестала сокращаться. Статью об этом опубликовали в JAMA Internal Medicine. Данные по Штатам представляют интерес и для нашей страны, поскольку после весны 2025 года Росстат не публиковал никаких цифр о смертности.

Большинство смертей от коронавируса происходят в форме, которую на практике невозможно достоверно отличить от обычного инфаркта или инсульта. Выявить саму такую инфекцию надежно можно только при помощи теста на антитела типа IgM, но пробы на них делают крайне редко. Когда-то популярные ПЦР-тесты не выявляют болезнь после первых дней ее течения.

Поэтому идентификация таких смертей серьезно затруднена, и их оценивают по так называемой избыточной смертности. То есть тому, насколько смертность за тот или иной месяц в той или иной стране превышает смертность в той же стране до появления коронавируса. Скажем, в 2021 году министр здравоохранения России отдельно уточнял, что в нашей стране сто процентов избыточной смертности вызвано коронавирусом, сходную позицию занимают власти США.

Некоторые научные работы оценили такую смертность по миру за 2020-2021 годы в 18,2 миллиона человек, что больше числа погибших в Первой мировой. Однако, ВОЗ, в отличие от ученых, отказалась от подобных оценок и пыталась складывать официальные случаи коронавирусных смертей от разных стран мира, в итоге получая намного меньшие цифры. На начало 2025 года ее официальная оценка была всего лишь семь миллионов погибших от коронавируса за все время. Научные оценки после 2021 года куда менее полные: после спада общественного интереса к теме коронавируса получение грантов по таким работам стало сложнее.

Тем важнее новая работа из США, оценившая смертность от коронавируса на основе обработки медицинской статистики этой страны. Она констатирует, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 (полные 12 месяцев) в Штатах после 43,6 миллиона заболеваний, связанных с коронавирусом, случилось 1,1 миллиона госпитализаций и 101 300 смертей по этой причине. Для следующих 12 месяцев число зарегистрированных заболеваний упало до 33,0 миллиона, но смертей было 100 800, то есть практически столько же.

Цифровые оценки заболеваемости и смертности от коронавируса в США за 2022-2024 годы из новой работы / © Emilia H. A. Koumans et al.

Это резко контрастирует с оценками ВОЗ, не построенными на научных методиках, согласно которым общее число жертв коронавируса за 2024 год во всем мире должно быть около сотни тысяч. Хотя работа не содержит данных за 2025 год, предварительная статистика американских госорганов за этот год не показывает снижения избыточной смертности. То есть скорее всего, ситуация 2024 года сохраняется там и сегодня.

Получается, что общая годовая смертность от коронавируса не может быть ниже пары миллионов человек в год (доля США в мировом населении существенно ниже 1/20). Исследование важно не только во всемирном контексте, но и для отдельных стран.

Американские потери от коронавируса могут быть средством косвенной оценки отечественной смертности от той же инфекции. По последним опубликованным данным общей смертности за январь-март 2025 года она была на восемь тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Если такой же разрыв сохранился для года в целом, речь может идти о цифрах около 32 тысяч погибших. Однако с учетом американских данных трудно исключать, что фактические потери от коронавируса в год для России даже выше 32 тысяч. В пользу этого говорит и тот факт, что Минздрав России так и не запустил в широкий гражданский обороты обновленные под новые штаммы версии «Спутника» и массовой вакцинации от этой болезни в нашей стране сегодня нет, в то время как в Штатах ее все еще ведут.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# ВОЗ
# коронавирус
# сша
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
7 января, 19:00
Александр Березин

Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.

Антропология
# Homo antecessor
# антропология
# Марокко
# происхождение человека
# эволюция человека
# эффект бутылочного горлышка
8 января, 10:04
ПНИПУ

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

Первое впечатление формируется за семь-десять секунд и представляет собой бессознательную оценку, основанную на невербальных сигналах и культурных стереотипах. При этом считается, что мужчины и женщины оценивают новых людей по-разному. Этот механизм восприятия в цифровую эпоху становится еще более важным и одновременно уязвимым, так как ключевые знакомства все чаще происходят онлайн, где восприятие ограничено форматом видеосвязи и профилями в соцсетях. Для проверки этих представлений и изучения принципа мгновенной оценки ученые Пермского Политеха провели эксперимент, чтобы понять, как именно формируется первое впечатление о незнакомце, и выявить реальные различия между представителями разных полов в этом процессе.

ПНИПУ
# знакомства
# мужчины и женщины
# незнакомые люди
# первое впечатление
# Психология
# стереотипы
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

    8 января, 13:19

  2. Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

    8 января, 11:22

  3. Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

    8 января, 10:04

  4. Астрономы впервые измерили массу планеты-сироты

    8 января, 09:32
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Konstantin Resto
18 минут назад
Имя, ну вот какой смыл мне разговаривать с идиотом? благодаря моей системе, я свободно показал заблуждения современных ученых во всех областях

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

есть имеется
32 минуты назад
Потому что надо не только с картами работать, но и глобус иногда в руках держать, там все наглядно

Инфографика: истинный масштаб Африки

Иван Колупаев
34 минуты назад
Имя, точно, была ссылка и на тележку и на теорию трейдинга, так что вы на 100% правы 😁 Но автор издалека зашел в их продвижении.

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

Алексей Зырянов
51 минута назад
Автору перед тем как писать статьи, неплохо бы факты проверять и писать тест не путая читателей. Например, на инфографике показана Россия

Инфографика: истинный масштаб Африки

Имя Фамилия
1 час назад
Konstantin, Ааа... так Вы свою "систему" трейдинга тут продаете? А я-то думаю, зачем столько околонаучного бреда во всех темах... :-)))

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

Иван Колупаев
1 час назад
Sam, ии (gemini) посоветовал присмотреться к тому как будут встречать космонавтов. И конечно хитрый чат-бот уходит от ответов ссылаясь на медицинскую

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Лёха Великоросс
1 час назад
Автор явно не русский – он исказил сравнение Африки с Россией, потому что по площади России немного больше половины(!) всей Африки, Россия РОВНО В

Инфографика: истинный масштаб Африки

Михаил Невский
2 часа назад
Violet, какие спецслужбы, как же мозги за сраны. Да как ниже писали это переводные статьи. А второе телик итак постоянно мозги полощит. Вот вам интернет

Инфографика: похожие по форме страны мира

Михаил Невский
2 часа назад
Илья, согласен, в Косово 92% это албанцы. Логично бы вообще присоединить к Албании. По Крыму даже самые оптимистичные оценки дают не более 70% русских.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Михаил Невский
2 часа назад
Frank, копты вообще пришлый народ. Я может в этом не сильно разбираюсь, но не копты писали иероглифы. Копты и христьяне вытеснили исконные народы

Инфографика: похожие по форме страны мира

Михаил Невский
2 часа назад
Paul, Косово - Албания. 92% населения албанцы. Если так говорить Косово больше Албания, чем Крым - Россия (там процент русских меньше) .

Инфографика: похожие по форме страны мира

Sam Dowson
2 часа назад
У американцев в последние годы подход к определению здоровья будущих космонавтов вечно не по статусу. Словно пытаются воткнуть свою вездесущую

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, уже рассказали морякам с захваченных танкеров, что американцы ничего не добились венесуэльской спецоперацией? 😁

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Konstantin Resto
2 часа назад
Это — системная ошибка восприятия. И в цифровую эпоху она становится опасной: знакомства, найм, переговоры строятся на 10-секундном видео, где

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

Александр Березин
2 часа назад
Kamil_kk, "Опять трата миллиардов хрен пойми куда, хрен пойми зачем. Какой в этом всём смысл?!" Поскольку вы не первый с таким вопросом, процитирую ответ

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Виктор Трофимов
2 часа назад
Стас, а ты лапух

Инфографика: истинный масштаб Африки

Виктор Трофимов
2 часа назад
Федя, комплекс размеров точно не российский.

Инфографика: истинный масштаб Африки

Виктор Трофимов
2 часа назад
Йонас, ну да, чуть больше эстонии

Инфографика: истинный масштаб Африки

Клим Лит
2 часа назад
Доброго всем времени. А вы знаете, вот лично мне, вот честное слово, кажется что плоскоземщики самые лучшие в мире ребята, а всё потому, что у них

Инфографика: истинный масштаб Африки

Александр Кручинин
2 часа назад
Ох уж это поколение зумеров. Раньше в каждой школе был глобус и соотношение можно было на нём посмотреть. А сейчас дети открывая удивительный

Инфографика: истинный масштаб Африки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно