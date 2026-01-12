Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Китай подал заявки на развертывание до 200 000 спутников в космосе, указывая на риски столкновений, возникающие из-за стремительного роста сети Starlink компании SpaceX.

Запуск очередной партии китайских спутников группировки Qianfan / © CASC

Все больше китайских компаний закладывают основу для беспрецедентного расширения спутниковой инфраструктуры. Согласно последним документам, китайские операторы планируют вывести на орбиту свыше 200 000 спутников для предоставления интернет-услуг. Формальные заявки были направлены в агентство ООН вскоре после того, как Пекин публично выразил обеспокоенность перегруженностью орбит, вызванной масштабным развертыванием группировки Илона Маска.

В конце прошлого месяца более десятка отдельных предложений от китайских спутниковых операторов были поданы в Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) — глобальную организацию, отвечающую за координацию радиочастотного спектра и орбитальных позиций.

Наиболее амбициозные проекты, получившие обозначения CTC-1 и CTC-2, предполагают развертывание по 96 714 спутников каждый.

Орбитальная емкость стремительно превращается в один из самых острых ресурсов мировой космической экономики, поскольку Вашингтон и Пекин ускоряют создание гигантских спутниковых интернет-сетей. Хотя обе страны активно инвестируют в мегагруппировки, США пока сохраняют заметное преимущество — главным образом благодаря системе Starlink, на долю которой уже приходится большинство действующих спутников на низкой околоземной орбите.

При этом радиочастотный спектр и орбитальные позиции ограничены, а первопроходцы получают долгосрочный приоритет доступа к этим стратегически важным ресурсам. В этом контексте Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно одобрила запуск еще 7500 спутников Starlink второго поколения.

Параллельно Китай продолжает расширять свои спутниковые планы. В прошлом месяце в МСЭ были поданы новые заявки: China Mobile предложила свой первый проект L1, включающий 2520 спутников, а Shanghai Spacecom заявила 1296 аппаратов в рамках мегагруппировки Qianfan. В разработке находятся и более масштабные сети — Guowang примерно на 13 000 спутников и Qianfan, которая к 2030 году намерена превысить отметку в 15 000 аппаратов.