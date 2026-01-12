Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории
Китай подал заявки на развертывание до 200 000 спутников в космосе, указывая на риски столкновений, возникающие из-за стремительного роста сети Starlink компании SpaceX.
Все больше китайских компаний закладывают основу для беспрецедентного расширения спутниковой инфраструктуры. Согласно последним документам, китайские операторы планируют вывести на орбиту свыше 200 000 спутников для предоставления интернет-услуг. Формальные заявки были направлены в агентство ООН вскоре после того, как Пекин публично выразил обеспокоенность перегруженностью орбит, вызванной масштабным развертыванием группировки Илона Маска.
В конце прошлого месяца более десятка отдельных предложений от китайских спутниковых операторов были поданы в Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) — глобальную организацию, отвечающую за координацию радиочастотного спектра и орбитальных позиций.
Наиболее амбициозные проекты, получившие обозначения CTC-1 и CTC-2, предполагают развертывание по 96 714 спутников каждый.
Орбитальная емкость стремительно превращается в один из самых острых ресурсов мировой космической экономики, поскольку Вашингтон и Пекин ускоряют создание гигантских спутниковых интернет-сетей. Хотя обе страны активно инвестируют в мегагруппировки, США пока сохраняют заметное преимущество — главным образом благодаря системе Starlink, на долю которой уже приходится большинство действующих спутников на низкой околоземной орбите.
При этом радиочастотный спектр и орбитальные позиции ограничены, а первопроходцы получают долгосрочный приоритет доступа к этим стратегически важным ресурсам. В этом контексте Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно одобрила запуск еще 7500 спутников Starlink второго поколения.
Параллельно Китай продолжает расширять свои спутниковые планы. В прошлом месяце в МСЭ были поданы новые заявки: China Mobile предложила свой первый проект L1, включающий 2520 спутников, а Shanghai Spacecom заявила 1296 аппаратов в рамках мегагруппировки Qianfan. В разработке находятся и более масштабные сети — Guowang примерно на 13 000 спутников и Qianfan, которая к 2030 году намерена превысить отметку в 15 000 аппаратов.
