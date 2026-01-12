  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 января, 08:00
Рейтинг: +1107
Посты: 2524

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Китай подал заявки на развертывание до 200 000 спутников в космосе, указывая на риски столкновений, возникающие из-за стремительного роста сети Starlink компании SpaceX.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# Китай
# космос
# спутники
# технологии
Запуск очередной партии китайских спутников группировки Qianfan / © CASC  
Запуск очередной партии китайских спутников группировки Qianfan / © CASC  

Все больше китайских компаний закладывают основу для беспрецедентного расширения спутниковой инфраструктуры. Согласно последним документам, китайские операторы планируют вывести на орбиту свыше 200 000 спутников для предоставления интернет-услуг. Формальные заявки были направлены в агентство ООН вскоре после того, как Пекин публично выразил обеспокоенность перегруженностью орбит, вызванной масштабным развертыванием группировки Илона Маска.

В конце прошлого месяца более десятка отдельных предложений от китайских спутниковых операторов были поданы в Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) — глобальную организацию, отвечающую за координацию радиочастотного спектра и орбитальных позиций.

Наиболее амбициозные проекты, получившие обозначения CTC-1 и CTC-2, предполагают развертывание по 96 714 спутников каждый.

Орбитальная емкость стремительно превращается в один из самых острых ресурсов мировой космической экономики, поскольку Вашингтон и Пекин ускоряют создание гигантских спутниковых интернет-сетей. Хотя обе страны активно инвестируют в мегагруппировки, США пока сохраняют заметное преимущество — главным образом благодаря системе Starlink, на долю которой уже приходится большинство действующих спутников на низкой околоземной орбите.

При этом радиочастотный спектр и орбитальные позиции ограничены, а первопроходцы получают долгосрочный приоритет доступа к этим стратегически важным ресурсам. В этом контексте Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно одобрила запуск еще 7500 спутников Starlink второго поколения.

Параллельно Китай продолжает расширять свои спутниковые планы. В прошлом месяце в МСЭ были поданы новые заявки: China Mobile предложила свой первый проект L1, включающий 2520 спутников, а Shanghai Spacecom заявила 1296 аппаратов в рамках мегагруппировки Qianfan. В разработке находятся и более масштабные сети — Guowang примерно на 13 000 спутников и Qianfan, которая к 2030 году намерена превысить отметку в 15 000 аппаратов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Okolu
Okolu
4 минуты назад
-
0
+
Интересно, у России в планах есть размещение такой группировки? А то как-то тихо, пока другие уже развертывают
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 15:12
Редакция Naked Science

Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Наджиб Наджар — концептуальный цифровой художник из Йемена, автор научно-фантастических городских пейзажей. Более десять лет он работает в кино- и гейм-индустрии, создавая визуальные миры, которые оживают в фильмах и играх.

Sci-Fi
# арт
# иллюстрации
# концепт-арт
# научная фантастика
# пейзажи
# урбанизм
# художник
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 09:50
Максим Абдулаев

Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

Эксперимент по пересадке микробиоты показал, что бактерии приматов с крупным мозгом активируют у грызунов те же генетические механизмы, которые отвечают за высокий интеллект у людей.

Биология
# нейробиология
# приматы
# эволюция мозга
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

    10 января, 15:12

  2. Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

    10 января, 11:00

  3. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  4. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Алексей Савкин
2 минуты назад
Тимур, базальтовых колонн.

10 любопытных географических объектов мира 

Okolu
4 минуты назад
Интересно, у России в планах есть размещение такой группировки? А то как-то тихо, пока другие уже развертывают

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Алексей Мишарин Мишарин Але...
7 минут назад
В 1997 г. работал директором аптечной сети в г. Екатеринбург. И каждый выходной летал в Москву, чтобы получить из Германии медикаменты, которые у нас

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Хозяин
16 минут назад
Konstantin, уже и тут нейронкой отвечают, лень она такая...

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Руслан Исламов
24 минуты назад
Мария, полигон сатаны у тебя между ног, не путай

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Руслан Исламов
24 минуты назад
Maksimillian, с чего решил?

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Konstantin Resto
44 минуты назад
Ну вот, еще чья то диссертация накрылась медным тазом. И эта находка на самом деле говорит совершенно о другом. Меня бесконечно поражает, нужные

Уникальную костяную шкатулку нашли в римском погребении

Игорь Петухов
49 минут назад
Не понимаю, в чем проблема при переработке просто нарезать ее кубиками и использовать, как заполнитель для бетона. Быстро, просто и эффективно.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
1 час назад
Сергей, Вы действительно видите вещи такими каковы они есть: в то время, когда остальные кричат за политику - такие как Вы , реально редкое явление. К

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
1 час назад
Антон, именно - зато китайский автопром пошёл в гору , подтянув технологическую базу.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
1 час назад
Konstantin, Ваше громкое ФИ разнеслось громогласно - план на месяц можно считать выполненным! Ура , товарищи!!

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Alex Zotov
2 часа назад
Антон, свинорылый бандерлог ты насколько безграмотен, что я даже не смог толком понять, что ты говноед пытался мне сказать)) 🤦‍♂️😏

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Тимур Сагденов
2 часа назад
>Около 40 тысяч базальтовых образовались в результате Базальтовых чего?

10 любопытных географических объектов мира 

Mirko Vladich
2 часа назад
Статья полный бред, 5 млрд объем отрасли?! Вы серьёзно? Рынок 150+ млрд. https://www.fortunebusinessinsights.com/vitamins-and-supplements-market-104051

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Виктор Дорн
3 часа назад
Сергей, он и сейчас в любой точке только скорости доступа приоритетные по областям) а так уже люди в море и горах пользуются по миру.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Ефим
3 часа назад
О, великие комментаторы от сохи. Я так понимаю, что комментарии ведутся профессиональными энергетиками, а не политизироваными пиздоболами? Может

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Антон Луганский
4 часа назад
Иван, а что ты хочншь? Чтоб китайцы топговали только тем, что ружно росии? Так всем пох что там хочет пыня.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Антон Луганский
4 часа назад
Наиль, главное, чтоб не дошло до пынь пиня, вот тогда у китая будут нерешаемые проблемы, а всё остальноет, легко решаемые проблемы.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Антон Луганский
4 часа назад
Александр, молчало бы, придурок🤣🤣🤣

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Антон Луганский
4 часа назад
Сергей, дорогу в час пик и вообще в неположеном месте, переходят только в одной стране мира, эта страна тебе известна, я даже не буду писать какая.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно