12 января, 10:22
Игорь Байдов
4

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

❋ 4.1

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
первобытная охота
Первые люди, возможно, начали разделывать крупных животных 1,8 миллиона лет назад / © Natural history museum, London, Science photo library

Вопрос о том, какую роль крупные животные играли в жизни первых людей, долгие годы вызывал споры среди ученых. Одни исследователи считают, что древние люди не охотились на крупную добычу — слонов, бегемотов. Для этого им еще не хватало навыков, приходилось рассчитывать только на удачу: они случайно находили мясо уже мертвого животного, которое затем использовали в пищу. 

Другие ученые думают иначе. По их мнению, первые люди осознанно искали и использовали мясо крупных животных в пищу. Это была продуманная стратегия выживания, требовавшая усилий, сотрудничества и планирования. В результате первые Homo получали много ценного белка, необходимого для развития мозга. 

Олдувайское ущелье на севере Танзании — одно из самых важных мест на планете для изучения происхождения человека. Там в слоях возрастом примерно от двух миллионов до 17 тысяч лет назад встречается много останков древних гоминид и бесчисленные свидетельства их жизнедеятельности — орудия труда, следы стоянок, кости животных.

Интересно, что в «олдувайских» слоях возрастом до 1,8 миллиона лет почти не находят костей крупных животных. В более поздних слоях ситуация резко меняется. В это время в археологической летописи появляются не только новые типы каменных орудий — более крупные и сложные ашельские рубила, — но и гораздо больше костей крупных животных. Связаны ли эти два события напрямую? И что именно произошло в тот переломный период?

Несмотря на находки, доказать участие первых Homo в обработке крупных туш долго не удавалось. Животное могло умереть само, его могли растащить хищники, а следы когтей и зубов часто походили на повреждения от каменных орудий. Из-за этих факторов ученые не могли уверенно сказать, действительно ли древние люди разделывали крупную добычу уже 1,8 миллиона лет назад. 

Международная команда антропологов, палеонтологов и археологов под руководством Мануэля Домингеса-Родриго (Manuel Domínguez-Rodrigo) из Университета Райса в США представила новые данные, которые могут стать ключом к разгадке этой тайны. В статье, опубликованной на сайте препринтов по биологии bioRxiv.org, ученые заявили, что им удалось найти древнейшее свидетельство разделки крупного хоботного. Возраст памятника — 1,78 миллиона лет.

В июне 2022 года в Олдувайском ущелье ученые обнаружили участок со скелетом вымершего вида слона Elephas recki. Вокруг костей находилось большое количество каменных орудий. Эти инструменты заметно отличались от более ранних: они были крупнее, тяжелее и прочнее, явно рассчитаны для тяжелой работы с большой тушой. Среди находок присутствовали каменные ножи эпохи плейстоцена, которые сохранили остроту даже спустя почти два миллиона лет. Исследователи считают, что все эти орудия изготовил Homo erectus.

Анализ костей помог выявить важную деталь. Некоторые из них оказались сломанными вскоре после смерти животного, когда ткань еще сохраняла упругость. Такого рода «переломы» нетипичны для поведения гиен или других падальщиков. Эти хищники могут обгрызать мясо, но не ломать массивные кости взрослого слона.

Домингес-Родриго и его коллеги зафиксировали несколько таких переломов, рядом с которыми присутствовали следы ударов камнем. Это указывает на использование молотков, вероятно, для доступа к костному мозгу. По словам авторов исследования, аналогичные фрагменты сломанных костей (только небольших животных) со следами обработки часто встречаются в слоях, датированных примерно 1,7 миллиона лет.

Однако на костях слона почти нет характерных отметин или насечек от каменного ножа, срезающего мясо. Этот факт оставляет открытым вопрос, убили люди животное или нашли его уже умершим, а затем воспользовались тушей.

Домингес-Родриго подчеркнул, что единственное, в чем можно быть уверенным, — древние люди действительно разделывали слона или по крайней мере его часть, а после оставили рядом несколько орудий.

По мнению авторов статьи, переход первых людей к потреблению крупных туш животных отражает не только появление более совершенных инструментов. Это признак глубоких изменений. Группы гоминид, вероятно, увеличивались в размерах, что требовало больше пищи и вело к социальным и культурным сдвигам. Способность организованно и регулярно добывать мясо крупных животных, представляющих собой настоящую «белковую бомбу», могла стать важнейшим эволюционным преимуществом.

Правда, не все ученые согласны с выводами команды Домингеса-Родриго. Американский палеоантрополог Майкл Панте (Michael Pante) из Колорадского университета считает представленные доказательства неубедительными. По его мнению, выводы строятся главным образом на близком расположении костей и инструментов и на трактовке «переломов» как следов добычи костного мозга, а этого недостаточно, чтобы уверенно говорить о разделке слона.

Панте объяснил, что по-настоящему надежные доказательства выглядят иначе. В Олдувайском ущелье есть участок под названием HWK EE, возраст которого почти 1,7 миллиона лет. Там нашли кости бегемотов, жирафов и слонов с четкими порезами от каменных орудий. Эти кости лежат вместе с тысячами других находок и инструментов, поэтому сомнений в участии древних людей почти не возникает.

Игорь Байдов
465 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
