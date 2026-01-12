Уведомления
Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
Сейчас двойная система астероидов Дидим — Диморф уже на первый взгляд выглядит так, словно и не переживала эффектного события 26 сентября 2022 года: напомним, тогда космический аппарат DART массой в полтонны на полном ходу намеренно ударился в 170-метровый Диморф, меньший из компаньонов. Хвост обломков растянулся на тысячи километров.
Это было первое в истории испытание в космосе технологий планетарной защиты — попытка выяснить, как именно нужно бить по летящему к Земле крупному небесному телу, чтобы предотвратить его падение. Дидим и Диморф считаются для нашей планеты безопасными, больше половины всего времени своего оборота вокруг Солнца они держатся дальше Марса, а в момент удара находились в 11 миллионах километров от Земли — примерно в 29 раз дальше Луны.
Шлейф давно рассеялся, но остались другие, неизгладимые следы — они очевидны благодаря тому, что систему активно наблюдали до эксперимента. В первую очередь это «поведение» Диморфа — он ускорил свое обращение вокруг 800-метрового Дидима. Продолжительность полного оборота сократилась с 11 часов 55 минут до 11 часов 22 минут — на целых полчаса с лишним. Кроме того, астероид даже деформировался: он представляет собой «кучу щебня» типа Бенну и Рюгу, поэтому от удара получил серьезную встряску.
Астрономы до сих пор не предполагали, что все это может как-то заметно повлиять на Дидим, расположенный в 720-750 метрах от Диморфа. Как выяснилось, миссия DART тоже прошла не без последствий для этого астероида, о чем команда ученых из Чехии, Франции и США рассказала в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.
Исследователи проанализировали архив данных наблюдений системы с 2003 по 2023 год и попытались вычислить скорость вращения Дидима вокруг своей оси на основе небольших изменений его яркости. Расчеты показали, что после удара по его спутнику период вращения этого астероида увеличился на 0,18 секунды. Значит, Дидим чуть замедлился.
По мнению ученых, скорее всего, это произошло из-за обломков Диморфа: Дидим наверняка многократно попадал в шлейф своего «атакованного» спутника. При этом вокруг своей оси более крупный астероид вращается так интенсивно, что едва удерживается от распада по действием центробежной силы. Она способна вызвать на его поверхности оползни и постепенно сгонять мелкие камни в сторону экватора.
Из-за этого Дидим мог слегка «потолстеть» и сплющиться, а любое перераспределение масс тела меняет скорость его вращения. Самый наглядный пример — замедление кружения фигуриста на льду после вытягивания рук в стороны. Астрономы рассчитали, что для наблюдаемого замедления астероид должен был на 13 миллиметров уменьшиться вдоль оси вращения и при этом стать шире на девять миллиметров.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.
Вопрос о том, можно ли считать чрезмерное увлечение физическими упражнениями аддиктивным поведением, остается дискуссионным. Ученые из Италии и Испании выяснили, что сильнее всего к такому компульсивному поведению склонны люди с чертами перфекционизма.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
