Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Сейчас двойная система астероидов Дидим — Диморф уже на первый взгляд выглядит так, словно и не переживала эффектного события 26 сентября 2022 года: напомним, тогда космический аппарат DART массой в полтонны на полном ходу намеренно ударился в 170-метровый Диморф, меньший из компаньонов. Хвост обломков растянулся на тысячи километров.

Это было первое в истории испытание в космосе технологий планетарной защиты — попытка выяснить, как именно нужно бить по летящему к Земле крупному небесному телу, чтобы предотвратить его падение. Дидим и Диморф считаются для нашей планеты безопасными, больше половины всего времени своего оборота вокруг Солнца они держатся дальше Марса, а в момент удара находились в 11 миллионах километров от Земли — примерно в 29 раз дальше Луны.

Шлейф давно рассеялся, но остались другие, неизгладимые следы — они очевидны благодаря тому, что систему активно наблюдали до эксперимента. В первую очередь это «поведение» Диморфа — он ускорил свое обращение вокруг 800-метрового Дидима. Продолжительность полного оборота сократилась с 11 часов 55 минут до 11 часов 22 минут — на целых полчаса с лишним. Кроме того, астероид даже деформировался: он представляет собой «кучу щебня» типа Бенну и Рюгу, поэтому от удара получил серьезную встряску.

Астрономы до сих пор не предполагали, что все это может как-то заметно повлиять на Дидим, расположенный в 720-750 метрах от Диморфа. Как выяснилось, миссия DART тоже прошла не без последствий для этого астероида, о чем команда ученых из Чехии, Франции и США рассказала в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи проанализировали архив данных наблюдений системы с 2003 по 2023 год и попытались вычислить скорость вращения Дидима вокруг своей оси на основе небольших изменений его яркости. Расчеты показали, что после удара по его спутнику период вращения этого астероида увеличился на 0,18 секунды. Значит, Дидим чуть замедлился.

Астероиды Дидим (ниже и левее) и Диморф (вверху справа) / © NASA/Johns Hopkins APL

По мнению ученых, скорее всего, это произошло из-за обломков Диморфа: Дидим наверняка многократно попадал в шлейф своего «атакованного» спутника. При этом вокруг своей оси более крупный астероид вращается так интенсивно, что едва удерживается от распада по действием центробежной силы. Она способна вызвать на его поверхности оползни и постепенно сгонять мелкие камни в сторону экватора.

Из-за этого Дидим мог слегка «потолстеть» и сплющиться, а любое перераспределение масс тела меняет скорость его вращения. Самый наглядный пример — замедление кружения фигуриста на льду после вытягивания рук в стороны. Астрономы рассчитали, что для наблюдаемого замедления астероид должен был на 13 миллиметров уменьшиться вдоль оси вращения и при этом стать шире на девять миллиметров.

