Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

По данным RMF FM, электронный документ уже поступил в суд, оригинал доставят 9 января. Дата заседания пока неизвестна, но срок ареста археолога истекает 13 января. Надзорное ведомство также попросит суд продлить срок содержания под стражей.

Польша задержала Бутягина 4 декабря 2025 года по международному ордеру, выданному украинской стороной. В Варшаве археолог оказался проездом. Он проводил лекционный тур и ехал в балканские страны из Нидерландов.

Поводом для задержания стали раскопки в Крыму, которые власти Украины называют незаконными. СБУ необоснованно подозревает ученого в «уничтожении культурного наследия». Как уточняла окружная прокуратура Варшавы, на Украине Бутягину грозит до десяти лет лишения свободы.

Археолог вел раскопки в Крыму с 1999 года. Он руководил экспедицией Эрмитажа на месте древнегреческого города Мирмекий.

