Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

В декабре 2025 года цены на серебро взлетели до новых исторических максимумов, продолжив мощное предновогоднее ралли, поддержанное геополитической нестабильностью и ослаблением доллара США.

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации / © Visual Capitalist

Фьючерсы на серебро на короткое время приблизились к отметке 80 долларов за унцию, зафиксировав беспрецедентный рост на 160% в 2025 году — темпы, превзошедшие даже динамику золота. На этом фоне понимание того, где сосредоточены мировые запасы серебра, приобретает ключевое значение для оценки будущих параметров предложения на рынке.

Данные для этой визуализации взяты из выпуска Mineral Commodity Summaries Геологической службы США (USGS) за 2025 год. Согласно оценке, совокупные мировые запасы серебра составляют около 641 400 тонн.

Перу выделяется как крупнейший в мире держатель запасов серебра — порядка 140 000 тонн. Это примерно 22% от глобального объема, что обеспечивает стране уникально сильные стратегические позиции на мировом рынке серебра.

Следом за Перу идет группа стран с крупной, но менее значительной ресурсной базой. Австралия, Россия и Китай располагают запасами от 70 000 до 94 000 тонн каждая, и в совокупности на их долю приходится около 40% мировых запасов.

Мексика представляет собой наглядный контраст между объемами добычи и уровнем запасов. Страна занимает первое место в мире по добыче серебра, однако располагает лишь 37 000 тонн запасов — около 6% от глобального показателя. В настоящее время горнодобывающий сектор Мексики опирается на интенсивную эксплуатацию действующих месторождений, при ограниченном числе проектов с подтвержденной ресурсной базой на перспективу.