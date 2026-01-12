О мероприятии

Кандидат биологических наук Фомичев Константин Игоревич разберет семь запоминающихся работ 2025 года – от экологии и физиологии до морфологии, анатомии и эволюции. Слушатели узнают о том, как растения выживают (и даже процветают) в экстремальной жаре; как устроены аварийные сценарии в системах транспорта воды; почему рисунок жилок на листе – это компромисс между транспортом и механикой; что дают новые клеточные и пространственные атласы развития; как паразитические растения радикально отправляют свои органеллы «под снос» и меняют стратегии размножения; и почему опыление может опираться не только на цвет и запах, но даже на инфракрасное тепло.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить