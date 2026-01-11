Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Сырая нефть — далеко не однородный продукт. Ее качество существенно различается в зависимости от региона, определяя все: от конструкции нефтеперерабатывающих заводов до направлений мировой торговли.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне / © Visual Capitalist

Новая визуализация, представленная выше, сравнивает венесуэльскую нефть с наиболее активно торгуемыми марками сырья в мире.

Данные для инфографики собраны из нескольких источников, включая Saudi Aramco, ExxonMobil, Управление энергетической информации США (EIA), S&P Global, PEMEX и Канадское энергетическое регуляторное агентство (CER). В анализе сопоставляются ключевые мировые сорта нефти по плотности API, типу сырья и содержанию серы, чтобы наглядно показать, насколько различается качество нефти в разных странах.

Плотность API отражает, насколько нефть тяжелая или легкая по сравнению с водой. Нефть с показателем выше 10° API считается легкой и плавает на поверхности, тогда как при значениях ниже 10° API она относится к тяжелым сортам и тонет. В целом легкая нефть проще в переработке и дает больший выход таких видов топлива, как бензин и дизель. Тяжелая нефть, как правило, приводит к образованию большего объема остаточных продуктов, например битума.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако основная часть ее добычи приходится на тяжелую нефть.

Флагманская венесуэльская марка Merey 16 имеет плотность API значительно ниже 20°. Кроме того, это «кислая» нефть с высоким содержанием серы. Из-за этих характеристик венесуэльское сырье требует сложных и дорогостоящих процессов переработки. Лишь ограниченное число нефтеперерабатывающих заводов в мире технически приспособлено для эффективной работы с таким тяжелым сырьем.

Многие из самых востребованных в мире марок нефти — Brent, WTI и Arab Light — относятся к категории легкой и малосернистой («сладкой») нефти. Их плотность API приближается к 40° или превышает этот уровень, а содержание серы остается низким. Такое сырье дешевле в переработке и обеспечивает более высокий выход ценных нефтепродуктов, что делает его удобной основой для формирования мировых цен.

Сверхлегкие сорта, такие как Arab Super Light и Tapis, находятся на вершине «качественной иерархии». Высокая плотность API и минимальное содержание серы позволяют нефтепереработчикам получать максимальный результат при минимальной технологической сложности.

При этом тяжелая нефть по-прежнему играет важную роль на мировом рынке. Например, нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США были специально оснащены установками замедленного коксования и другими сложными технологическими блоками для переработки высокосернистой нефти с низкой плотностью API из Венесуэлы, Мексики и Канады.

Географически Венесуэла ближе к американским НПЗ на побережье Мексиканского залива, чем Канада, однако ее нефть тяжелая и дорогая в добыче. Исторически американские переработчики закупали значительные объемы венесуэльской нефти, но после введения санкций эти поставки резко сократились. В результате канадская тяжелая нефть стала крупнейшим иностранным источником такого сырья для рынка США.

На пике своего развития в 1970-е годы Венесуэла добывала около 3,5 миллионов баррелей нефти в сутки — более 7% мирового производства того времени. С тех пор добыча резко сократилась из-за хронического недоинвестирования, деградации инфраструктуры и геополитического давления, включая санкции.

Сегодня объем добычи в стране составляет в среднем около одного миллиона баррелей в сутки — примерно 1% мирового предложения.

Несмотря на обвал добычи, компания Chevron продолжает работать в Венесуэле через совместные предприятия, сохраняя присутствие, от которого большинство других американских нефтяных гигантов отказались на фоне санкций и национализаций.

Венесуэла также была одним из государств-основателей ОПЕК в 1960 году, наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией. Однако ее влияние в рамках картеля заметно ослабло по мере падения добычи и снижения способности выполнять экспортные обязательства.