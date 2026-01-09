  • Добавить в закладки
9 января, 12:04
Андрей Серегин
2

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

❋ 3.4

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Реконструированная модель шерстистого мамонта в Научном музеи Нагои (Япония) / © Wikimedia Commons

Вопрос о точном времени вымирания шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) остается актуальным во многих науках. Он стал еще острее после недавних генетических исследований. Анализ древней ДНК из вечной мерзлоты показал, что мамонты могли сохраняться в континентальных рефугиумах — например, на Таймыре — вплоть до 3900 лет назад, то есть уже в эпоху египетских пирамид. Однако подтвердить это палеонтологическими данными — настоящими костями такого возраста — ученым пока не удается.

Примером таких ложных данных стала находка археолога Отто Гейста в начале 50-х годов прошлого века в районе ручья Дом-Крик на Аляске. Он обнаружил две костные пластины (эпифизы позвонков) и по морфологическим характеристикам идентифицировал их как остатки мамонта. Эти находки почти 70 лет хранились в музее как кости мамонта.

В рамках исследования, опубликованного в The Journal of Quaternary Science, ученые провели радиоуглеродный анализ, изотопный анализ и анализ древней ДНК этих костей. Радиоуглеродный анализ показал, что остаткам около 1900–2700 календарных лет. Это делало их владельцев потенциально самыми молодыми мамонтами в истории — на 10 тысяч лет моложе всех известных материковых образцов.

Анализ стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене показал, что особи питались морскими ресурсами. Их изотопные следы кардинально отличались от таковых у мамонтов и были близки к современным китам. В свою очередь анализ ДНК показал, что кости принадлежали обыкновенному малому полосатику и северотихоокеанскому гладкому киту. С учетом этих данных удалось скорректировать и возраст этих животных по радиоуглеродному анализу — 1100 лет и 1800 лет.

Неясным остается, каким образом кости китов оказались в 400 км от побережья во внутренних районах Аляски. Авторы предполагают, что кости могли быть доставлены на такое расстояние древними людьми. Особенно с учетом того, что крупные позвонки высоко ценились прибрежными народами для изготовления орудий или имели ритуальное значение. Возможна также ошибка в документах, поскольку Отто Гейст в тот день сдавал в музей еще одну коллекцию — с побережья Нортон-Бей, где водились киты.

Наиболее вероятным авторы считают первый сценарий, что может указывать на торговые, культурные или ритуальные связи между прибрежными и внутренними группами населения Аляски в древности.

Таким образом два исследованных образца были окончательно исключены из числа претендентов на роль «последних мамонтов» Аляски. Главный же вопрос остается открытым. Генетические данные свидетельствуют, что мамонты жили рядом с человеком уже в историческую эпоху, но материальных свидетельств так и не было найдено. 

Андрей Серегин
21 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
