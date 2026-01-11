Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила второй этап развертывания спутников Starlink второго поколения (Gen2), разрешив SpaceX запустить еще 7 500 аппаратов. Таким образом, общее число санкционированных спутников Gen2 выросло до 15 000. Первую такую группу FCC утвердила более трех лет назад.

Спутники Starlink разных поколений / © SpaceX

В комиссии заявили, что это решение откроет путь к заметному расширению возможностей спутникового широкополосного интернета, усилению конкуренции и улучшению связи для труднодоступных регионов. При этом SpaceX изначально запрашивала разрешение почти на 30 000 спутников, но FCC предпочла двигаться поэтапно, а не утверждать всю группировку сразу.

FCC отметила, что новые спутники имеют «более продвинутую компоновку» по сравнению с предыдущими версиями, не раскрывая деталей. В конце 2025 года SpaceX сообщала, что с 2026 года начнет выводить еще более крупные спутники третьего поколения с помощью транспортной системы Starship, каждый из которых сможет обеспечивать свыше одного терабита в секунду по нисходящему каналу.

Комиссия подчеркнула, что проанализировала реальную работу уже запущенных спутников Gen2 и сочла дальнейшее расширение группировки соответствующим общественным интересам, даже несмотря на то, что обновленные версии пока не прошли полноценную проверку на орбите.

Отдельно комиссия отвергла опасения о росте рисков столкновений и большом числе отказавших спутников. По данным SpaceX, за первый год эксплуатации Gen2 было зафиксировано лишь два случая, когда спутник не удалось свести с орбиты по завершении миссии, тогда как у первого поколения таких случаев было шесть. По мнению FCC, это показывает, что прогнозы о тысячах неуправляемых аппаратов не подтверждаются.