Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink
Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила второй этап развертывания спутников Starlink второго поколения (Gen2), разрешив SpaceX запустить еще 7 500 аппаратов. Таким образом, общее число санкционированных спутников Gen2 выросло до 15 000. Первую такую группу FCC утвердила более трех лет назад.
В комиссии заявили, что это решение откроет путь к заметному расширению возможностей спутникового широкополосного интернета, усилению конкуренции и улучшению связи для труднодоступных регионов. При этом SpaceX изначально запрашивала разрешение почти на 30 000 спутников, но FCC предпочла двигаться поэтапно, а не утверждать всю группировку сразу.
FCC отметила, что новые спутники имеют «более продвинутую компоновку» по сравнению с предыдущими версиями, не раскрывая деталей. В конце 2025 года SpaceX сообщала, что с 2026 года начнет выводить еще более крупные спутники третьего поколения с помощью транспортной системы Starship, каждый из которых сможет обеспечивать свыше одного терабита в секунду по нисходящему каналу.
Комиссия подчеркнула, что проанализировала реальную работу уже запущенных спутников Gen2 и сочла дальнейшее расширение группировки соответствующим общественным интересам, даже несмотря на то, что обновленные версии пока не прошли полноценную проверку на орбите.
Отдельно комиссия отвергла опасения о росте рисков столкновений и большом числе отказавших спутников. По данным SpaceX, за первый год эксплуатации Gen2 было зафиксировано лишь два случая, когда спутник не удалось свести с орбиты по завершении миссии, тогда как у первого поколения таких случаев было шесть. По мнению FCC, это показывает, что прогнозы о тысячах неуправляемых аппаратов не подтверждаются.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
