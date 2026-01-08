Уведомления
Пермские ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах
Первое впечатление формируется за семь-десять секунд и представляет собой бессознательную оценку, основанную на невербальных сигналах и культурных стереотипах. При этом считается, что мужчины и женщины оценивают новых людей по-разному. Этот механизм восприятия в цифровую эпоху становится еще более важным и одновременно уязвимым, так как ключевые знакомства все чаще происходят онлайн, где восприятие ограничено форматом видеосвязи и профилями в соцсетях. Для проверки этих представлений и изучения принципа мгновенной оценки ученые Пермского Политеха провели эксперимент, чтобы понять, как именно формируется первое впечатление о незнакомце, и выявить реальные различия между представителями разных полов в этом процессе.
Первое впечатление — это мгновенный, часто неосознаваемый оценочный вывод, который мы выносим о незнакомом человеке в первые секунды встречи. Критически важным считается интервал всего в семь-десять секунд — именно за этот краткий миг в нашем сознании формируется и закрепляется базовый образ собеседника. Этот когнитивный процесс, уходящий корнями в глубокую эволюционную древность, когда от скорости оценки «свой-чужой» зависело выживание, сегодня определяет наши социальные и профессиональные решения. Мы бессознательно анализируем десятки микросигналов: выражение лица, тон голоса, позу, стиль одежды, жесты, — и на их основе создаем целостный образ, наделяя человека определенными чертами характера, компетенциями и намерениями. В условиях острого дефицита времени для этой сложной задачи мозг часто использует не индивидуальный анализ, а готовые культурные шаблоны — стереотипы.
При этом в обществе укоренилось представление, что мужчины и женщины подходят к этой оценке по-разному, словно смотрят на мир через разные очки. Считается, что их внимание цепляется за разные детали, а интерпретация одних и тех же фактов может кардинально расходиться.
Актуальность понимания этой внутренней «механики» первого взгляда резко возросла с наступлением цифровой эпохи. Сегодня судьбоносные знакомства — будь то прием на работу, деловые переговоры или личное общение — все чаще начинаются не с рукопожатия, а с видеоконференции или просмотра профиля в социальной сети. Складывающееся в этих условиях представление ограничено ракурсом камеры, качеством связи и сжатым временем, что делает процесс еще более субъективным и уязвимым для ошибок.
Чтобы выяснить, что на самом деле стоит за первым впечатлением, ученые Пермского Политеха провели эксперимент. Его задача состояла в том, чтобы понять, как формируется мгновенная оценка незнакомца в решающие первые десять секунд, и сравнить этот процесс у представителей разных полов. Статья опубликована в сборнике «Формирование гуманитарной среды в вузе, техникуме, школе: инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход», 2025 год.
В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 11 до 64 лет. Им показывали короткие 10-секундные видеоролики, где посторонние люди появлялись в самых обыденных ситуациях: заходили в лифт, сидели за столиком в кафе, поднимались по лестнице в подъезде, встречались взглядом на улице или просто ехали в общественном транспорте. Исследователи выбрали эти сцены не случайно: они моделировали тот самый тип краткого, случайного, но полного оценок контакта, который сегодня все чаще переносится в онлайн-формат видеозвонка или просмотра фотографий в соцсетях.
Сразу после демонстрации каждого ролика участники должны были дать сиюминутные ответы на вопросы, раскрывающие ход их мыслей: что первым бросилось в глаза, каким им показался человек, кем он мог бы работать. Этот метод позволил ученым заглянуть в процесс мышления в момент его совершения и зафиксировать «когнитивный сбой» — тот миг, когда чистое восприятие подменяется готовым шаблоном.
Анализ ответов, разделенных по гендерному признаку наблюдателей, выявил как общие закономерности, так и ключевые различия, в том числе в оценке представителей своего и противоположного пола.
На первом этапе и мужчины, и женщины фиксировали одинаковые признаки у представителей обоих полов: внешность, стиль одежды, выражение лица. Однако их интерпретация и эмоциональная реакция на эти детали различались. Мужчины-наблюдатели, оценивая представителей своего пола, прежде всего обращали внимание на необычные элементы образа и общую опрятность. Анализируя женщин, к этим критериям добавлялись восприятие вкуса и стиля. Женщины-наблюдатели, рассматривая мужчин, также обращали внимание на нестандартные детали образа, но дополнительно отмечали телосложение. При оценке же представительниц своего пола их внимание смещалось к целостному восприятию — общему образу и внешности.
— Вопреки распространенному мнению, что мужчины и женщины смотрят на мир принципиально по-разному, и те, и другие наблюдатели на первой стадии восприятия замечали абсолютно одинаковые вещи. Однако на следующем, интерпретирующем этапе включался уже фильтр гендерного стереотипа, — рассказала Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.
Мозг не просто регистрировал факт «передо мной мужчина» или «передо мной женщина» — он мгновенно, за доли секунды, приписывал этим образам совершенно разные характеристики.
Так, мужчины на видео, даже демонстрируя абсолютно нейтральное поведение, почти единогласно воспринимались наблюдателями-мужчинами как «уверенные в себе», «собранные», «строгие» и «компетентные». С ними соглашались и женщины-наблюдатели. Таким образом, в оценке мужчин представители обоих полов были единодушны. Нейтральная поза или спокойное выражение лица считывались не как отсутствие эмоций, а как проявление выдержки, контроля и силы — качеств, традиционно связанных с мужским гендерным стереотипом.
Женщины, показанные в тех же условиях, получали принципиально иной, но столь же предсказуемый набор ярлыков от мужчин-наблюдателей, которые описывали их как «менее уверенных», «скромных», «робких» или «сдержанных». При этом женщины-наблюдатели оценивали участниц на видео, как уверенных, что указывает на иную точку стереотипного искажения внутри этой группы. То есть то же самое нейтральное поведение интерпретировалось мужчинами не как признак уверенности, а как проявление осторожности, мягкости или даже неуверенности, что соответствует традиционному стереотипу о женственности.
— Более того, сила этого когнитивного автоматизма оказалась настолько мощной, что проникла даже в оценку, казалось бы, объективных параметров. Проявилась системная ошибка в определении возраста: наблюдатели-мужчины статистически чаще занижали возраст женщин на видео в среднем на два-три года, а женщины-наблюдатели, напротив, завышали возраст мужчин примерно на столько же. При этом возраст представителей своего пола участники определяли с высокой точностью, близкой к реальности. Это наглядное доказательство того, как стереотипные представления о «молодости» и «зрелости», приписываемые разным полам, искажают даже самое базовое восприятие реальности, — объяснила Мария Дуванская.
Это означает, что у нас в голове существуют устоявшиеся, часто неосознаваемые представления о том, как должны выглядеть мужчины и женщины разного возраста, и эти установки мешают нам объективно оценить реальный возраст человека.
Самый яркий пример предвзятости произошел при попытке угадать профессию. Участники эксперимента, лишенные какой-либо информации, кроме внешнего вида и пола, чаще всего называли специальности, строго соответствующие устаревшим гендерным ролям. Например, мужчины женщинам приписывали профессии из сферы образования, услуг или искусства (воспитатель, учитель, дизайнер), а женщины мужчинам — из сферы техники, управления или физического труда (инженер, руководитель, водитель). Это стало доказательством того, что в первые секунды наш мозг «видит» не личность с уникальным набором навыков, а социальную функцию, навязанную ему культурным шаблоном, и делает это одинаково, независимо от пола самого оценивающего.
Таким образом, исследование ученых доказывает парадоксальный факт: первое впечатление — это не объективная оценка, а наш собственный стереотипный шаблон. Оно опровергает миф о принципиально разном восприятии мира мужчинами и женщинами на начальном этапе и те, и другие видят одни и те же детали — внешность, одежду, выражение лица.
Однако ключевое различие проявляется мгновением позже, на этапе интерпретации, когда включается фильтр гендерного стереотипа. В решающие первые секунды мозг фокусируется не на личности, а на поле собеседника, мгновенно «дорисовывая» его образ согласно готовым культурным шаблонам.
Эта автоматическая ошибка восприятия становится критически опасной в цифровую эпоху, где ключевые решения — от найма на работу до личных знакомств — все чаще принимаются после краткого онлайн-контакта. Следовательно, единственным способом противостоять этому врожденному искажению является осознанное и критическое отношение к первым, импульсивным выводам о незнакомом человеке.
