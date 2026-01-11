Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

10 любопытных географических объектов мира

В разных уголках мира скрываются необычайные геологические и географические объекты. Многие из них настолько удивительны, что скорее напоминают ИИ-генерацию, нежели творение природы.

Пейзаж у вулкана Даллол, регион Афар, Эфиопия / © A.Savin, Wikipedia

Даллол — действующий вулкан на северо-востоке Эфиопии. Это одно из самых необычных мест планеты. Даллол считается одним из самым низких вулканов. В его кратере находится кислотное озеро. Исследователи полагают, что в геотермальных водах вулкана маловероятно обнаружить живые микроорганизмы.

Это место считается одним из самых жарких и сухих на Земле. Среднегодовая температура в Даллоле — 34,7 °C, а осадки там практически никогда не выпадают.

Конкреция в Боснии / © Dado Ruvic, Reuters, Newscom

В центре Боснии посетители леса в долине Високо могут встретить необычную каменную сферу диаметром около двух метров. Такие геологические образования называют конкрециями.

Конкреции бывают не только шаровидными. В зависимости от условий они иногда приобретают самые разные очертания. Вокруг центра, иногда органического, постепенно накапливаются минералы. Они со временем «склеиваются», формируясь в твердое образование.



Аль-Наслаа / © Disdero, Wikipedia

В Саудовской Аравии в 50 километрах к югу от оазиса Тайма на двух постаментах стоит огромный песчаниковый камень, разделенный на две части — Аль-Наслаа. Одна из сторон камня покрыта скальными рисунками, которые люди могли оставить в доисторические времена.

Мостовая гигантов / © Chmee2, Wikipedia

«Мостовая гигантов» — одна из популярных достопримечательностей в Северной Ирландии. Около 40 тысяч базальтовых образовались в результате древнего извержения вулкана. Высота самой высокой колонны — примерно 12 метров.



Пустошь Бисти / © Sean Pavone, Canva

Посетители пустоши Бисти на короткий миг могут усомниться, находятся ли они сейчас на Земле. Это удивительное место расположено в Нью-Мехико. Под воздействием окружающей среды глинистые холмы превратились в причудливые изваяния.

Фингалова пещера / © Paulien

Фингалова пещера расположена на острове Стаффа в Шотландии. Вертикальные полосы, похожие на неудачный фотошоп, — это базальтовые колонны, образующие стены пещеры.

Арболь-де-Пьедра / © Bolviamia, vanelaalpaca

Каменное образование Арболь-де-Пьедра или «каменное дерево» находится в национальном заповеднике Эдуардо Авароа в юго-западной части Боливии. В высоту каменное дерево достигает примерно пяти метров. Каменное образование получило такую необычайную форму из-за воздействия сильных ветров и разной плотности слоев.

Базальтовые скалы Гердуберг / © JøMa, Wikipedia

Базальтовые скалы Гердуберг — одна из необычных достопримечательностей Исландии. Колонны образовались из потоков лавы.

Симфония камней / © Hanay, Wikipedia

Симфония камней — скальный массив, также известный как «Базальтовый орган». Природный памятник, состоящий из шестиугольных и пятиугольных базальтовых колонн, расположен недалеко от поселка Гарни в Армении.

Озеро Кингсли / © juan carlos C, Google

Расположенное во Флориде (США) Озеро Кингсли имеет форму почти идеального круга. Провал с крутыми склонами образовался в результате растворения известняковой породы.