Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 января, 12:20
10 любопытных географических объектов мира 

В разных уголках мира скрываются необычайные геологические и географические объекты. Многие из них настолько удивительны, что скорее напоминают ИИ-генерацию, нежели творение природы.

Пейзаж у вулкана Даллол, регион Афар, Эфиопия / © A.Savin, Wikipedia 
Пейзаж у вулкана Даллол, регион Афар, Эфиопия / © A.Savin, Wikipedia 

Даллол — действующий вулкан на северо-востоке Эфиопии. Это одно из самых необычных мест планеты. Даллол считается одним из самым низких вулканов. В его кратере находится кислотное озеро. Исследователи полагают, что в геотермальных водах вулкана маловероятно обнаружить живые микроорганизмы.

Это место считается одним из самых жарких и сухих на Земле. Среднегодовая температура в Даллоле — 34,7 °C, а осадки там практически никогда не выпадают. 

Конкреция в Боснии / © Dado Ruvic, Reuters, Newscom
Конкреция в Боснии / © Dado Ruvic, Reuters, Newscom

В центре Боснии посетители леса в долине Високо могут встретить необычную каменную сферу диаметром около двух метров. Такие геологические образования называют конкрециями. 

Конкреции бывают не только шаровидными. В зависимости от условий они иногда приобретают самые разные очертания. Вокруг центра, иногда органического, постепенно накапливаются минералы. Они со временем «склеиваются», формируясь в твердое образование. 

Аль-Наслаа / © Disdero, Wikipedia 
Аль-Наслаа / © Disdero, Wikipedia 

В Саудовской Аравии в 50 километрах к югу от оазиса Тайма на двух постаментах стоит огромный песчаниковый камень, разделенный на две части — Аль-Наслаа. Одна из сторон камня покрыта скальными рисунками, которые люди могли оставить в доисторические времена. 

Мостовая гигантов / © Chmee2, Wikipedia 
Мостовая гигантов / © Chmee2, Wikipedia 

«Мостовая гигантов» — одна из популярных достопримечательностей в Северной Ирландии. Около 40 тысяч базальтовых образовались в результате древнего извержения вулкана. Высота самой высокой колонны — примерно 12 метров.

Пустошь Бисти / © Sean Pavone, Canva
Пустошь Бисти / © Sean Pavone, Canva

Посетители пустоши Бисти на короткий миг могут усомниться, находятся ли они сейчас на Земле. Это удивительное место расположено в Нью-Мехико. Под воздействием окружающей среды глинистые холмы превратились в причудливые изваяния. 

Фингалова пещера / © Paulien 
Фингалова пещера / © Paulien 

Фингалова пещера расположена на острове Стаффа в Шотландии. Вертикальные полосы, похожие на неудачный фотошоп, — это базальтовые колонны, образующие стены пещеры. 

Арболь-де-Пьедра / © Bolviamia, vanelaalpaca
Арболь-де-Пьедра / © Bolviamia, vanelaalpaca

Каменное образование Арболь-де-Пьедра или «каменное дерево» находится в национальном заповеднике Эдуардо Авароа в юго-западной части Боливии. В высоту каменное дерево достигает примерно пяти метров. Каменное образование получило такую необычайную форму из-за воздействия сильных ветров и разной плотности слоев.

Базальтовые скалы Гердуберг / © JøMa, Wikipedia
Базальтовые скалы Гердуберг / © JøMa, Wikipedia

Базальтовые скалы Гердуберг — одна из необычных достопримечательностей Исландии. Колонны образовались из потоков лавы. 

Симфония камней / © Hanay, Wikipedia 
Симфония камней / © Hanay, Wikipedia 

Симфония камней — скальный массив, также известный как «Базальтовый орган». Природный памятник, состоящий из шестиугольных и пятиугольных базальтовых колонн, расположен недалеко от поселка Гарни в Армении. 

Озеро Кингсли / © juan carlos C, Google
Озеро Кингсли / © juan carlos C, Google

Расположенное во Флориде (США) Озеро Кингсли имеет форму почти идеального круга. Провал с крутыми склонами образовался в результате растворения известняковой породы. 

10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
