О мероприятии

Белые медведи в современном мире являются живым индикатором, экологического состояния в Арктике.

Биоэколог, зоолог отдела Хищные животные ГАУ «Московский зоопарк» Виктория Синицына расскажет о биологии и этологии белого медведя, о том, как и где живут эти величественные животные в природе. Обсудит, как устроены социальные взаимодействия белых медведей.

Лектор расскажет о важной роли зоопарков в сохранении вида как об одном из способов спасения природных белых медведей, будь то помощь животным в естественной среде обитания, либо создание необходимых условий содержания в зоологических парках.

Расписание ул. Б. Грузинская ул., 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация