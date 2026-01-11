Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: средняя годовая температура воздуха по странам
Новая инфографика, представленная специалистами портала Visual Capitalist, показывает среднюю годовую температуру воздуха для стран и территорий по всей планете.
Данные для визуализации предоставлены Группой Всемирного банка и основаны на климатологических данных Climatic Research Unit. Средняя годовая температура воздуха рассчитывается как среднее значение суточных минимальных и максимальных температур для каждой страны за период с 1991 по 2020 год.
Буркина-Фасо возглавляет мировой рейтинг со средней годовой температурой 30,4°C. В числе самых жарких стран также Мали, Сенегал, Мавритания, Джибути и Гамбия. В целом шесть из десяти самых жарких стран мира находятся в Африке.
Такая концентрация высоких температур во многом обусловлена географией. Значительная часть континента расположена вблизи экватора или в аридных и полуаридных климатических зонах, где интенсивное солнечное излучение и низкая облачность поддерживают высокие температуры на протяжении всего года.
За пределами Африки стабильно высокие температуры фиксируются в ряде тропических островных государств и стран Ближнего Востока. Такие территории, как Аруба, Токелау, Тувалу и Кюрасао, имеют среднюю годовую температуру около 28–29°C, а Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты демонстрируют сопоставимые значения.
Для этих регионов характерны небольшие сезонные колебания температуры. Теплые океанические воды и пустынный климат способствуют сохранению высоких среднегодовых показателей.
На противоположном конце температурного спектра находятся страны, расположенные на высоких широтах или обладающие значительными полярными территориями. Гренландия имеет самую низкую среднюю годовую температуру — −18,7°C. Далее следуют Шпицберген и Ян-Майен (арктические территории Норвегии), Канада и Россия.
