Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров
Китайская энергетическая корпорация Ming Yang Smart Energy разработала «первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветряной турбины из углеродного волокна». Новинка получила название MySE23X и имеет длину более 110 метров, что делает ее одной из крупнейших в своем классе.
О разработке объявили в публикации в соцсети LinkedIn. В основе технологии лежит метод химической деградации, работающий при нормальной температуре и атмосферном давлении. Это решение направлено на устранение одной из самых острых проблем ветроэнергетики — накопления отходов, поскольку традиционные лопасти из композитных материалов крайне сложно перерабатывать. В перспективе инновация способна приблизить отрасль ветроэнергетики к углеродно-нейтральному и практически безотходному будущему.
Обычные лопасти ветротурбин плохо поддаются переработке из-за того, что смолы и волокна в них намертво соединяются на этапе производства. Поскольку эти материалы невозможно разделить, выведенные из эксплуатации лопасти чаще всего захоранивают на полигонах или, в лучшем случае, измельчают и используют в качестве низкосортного наполнителя для цемента.
Согласно более раннему исследованию Кембриджского университета, к 2050 году в мире накопится около 43 миллионов тонн отходов в виде лопастей ветротурбин. По мере того как установки первых поколений вырабатывают свой ресурс, утилизация этих небиоразлагаемых композитов становится серьезной проблемой.
Именно растущий объем отходов стал одним из главных стимулов перехода отрасли к полностью перерабатываемым технологиям, подобным тем, которые недавно представила Ming Yang. Компания разработала «специальный раствор для деградации материалов».
В отличие от прежних попыток переработки, требовавших высоких температур или давления — что часто приводило к повреждению волокон, — новый химический процесс протекает при нормальных условиях. Он растворяет клеевую основу, удерживающую конструкцию лопасти, что позволяет извлекать углеродные волокна, очищать их и повторно использовать — от производства новых турбин до автомобильных компонентов.
Лопасть MySE23X изготовлена с применением пултрузионных панелей из углеродного волокна, которые значительно прочнее и легче традиционного стекловолокна. При длине свыше 110 метров она предназначена для самых мощных морских ветротурбин, где избыточный вес напрямую снижает эффективность.
По мере ускорения глобального перехода к чистой энергии экологическая репутация ветроэнергетики все чаще оказывается под пристальным вниманием. Критики давно указывают на неперерабатываемые турбины как на системный изъян движения за возобновляемые источники энергии.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Первое впечатление формируется за семь-десять секунд и представляет собой бессознательную оценку, основанную на невербальных сигналах и культурных стереотипах. При этом считается, что мужчины и женщины оценивают новых людей по-разному. Этот механизм восприятия в цифровую эпоху становится еще более важным и одновременно уязвимым, так как ключевые знакомства все чаще происходят онлайн, где восприятие ограничено форматом видеосвязи и профилями в соцсетях. Для проверки этих представлений и изучения принципа мгновенной оценки ученые Пермского Политеха провели эксперимент, чтобы понять, как именно формируется первое впечатление о незнакомце, и выявить реальные различия между представителями разных полов в этом процессе.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Февраля, 2020
Подводные авианосцы: неоправдавшиеся надежды
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии