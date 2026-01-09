Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Китайская энергетическая корпорация Ming Yang Smart Energy разработала «первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветряной турбины из углеродного волокна». Новинка получила название MySE23X и имеет длину более 110 метров, что делает ее одной из крупнейших в своем классе.

Лопасть ветряной турбины, которая полностью пригодна для вторичной переработки / © Ming Yang Smart Energy

О разработке объявили в публикации в соцсети LinkedIn. В основе технологии лежит метод химической деградации, работающий при нормальной температуре и атмосферном давлении. Это решение направлено на устранение одной из самых острых проблем ветроэнергетики — накопления отходов, поскольку традиционные лопасти из композитных материалов крайне сложно перерабатывать. В перспективе инновация способна приблизить отрасль ветроэнергетики к углеродно-нейтральному и практически безотходному будущему.

Обычные лопасти ветротурбин плохо поддаются переработке из-за того, что смолы и волокна в них намертво соединяются на этапе производства. Поскольку эти материалы невозможно разделить, выведенные из эксплуатации лопасти чаще всего захоранивают на полигонах или, в лучшем случае, измельчают и используют в качестве низкосортного наполнителя для цемента.

Согласно более раннему исследованию Кембриджского университета, к 2050 году в мире накопится около 43 миллионов тонн отходов в виде лопастей ветротурбин. По мере того как установки первых поколений вырабатывают свой ресурс, утилизация этих небиоразлагаемых композитов становится серьезной проблемой.

Именно растущий объем отходов стал одним из главных стимулов перехода отрасли к полностью перерабатываемым технологиям, подобным тем, которые недавно представила Ming Yang. Компания разработала «специальный раствор для деградации материалов».

В отличие от прежних попыток переработки, требовавших высоких температур или давления — что часто приводило к повреждению волокон, — новый химический процесс протекает при нормальных условиях. Он растворяет клеевую основу, удерживающую конструкцию лопасти, что позволяет извлекать углеродные волокна, очищать их и повторно использовать — от производства новых турбин до автомобильных компонентов.

Лопасть MySE23X изготовлена с применением пултрузионных панелей из углеродного волокна, которые значительно прочнее и легче традиционного стекловолокна. При длине свыше 110 метров она предназначена для самых мощных морских ветротурбин, где избыточный вес напрямую снижает эффективность.

По мере ускорения глобального перехода к чистой энергии экологическая репутация ветроэнергетики все чаще оказывается под пристальным вниманием. Критики давно указывают на неперерабатываемые турбины как на системный изъян движения за возобновляемые источники энергии.