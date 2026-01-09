  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
9 января, 09:58
Рейтинг: +75
Посты: 131

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Китайская энергетическая корпорация Ming Yang Smart Energy разработала «первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветряной турбины из углеродного волокна». Новинка получила название MySE23X и имеет длину более 110 метров, что делает ее одной из крупнейших в своем классе.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергетика
Лопасть ветряной турбины, которая полностью пригодна для вторичной переработки / © Ming Yang Smart Energy
Лопасть ветряной турбины, которая полностью пригодна для вторичной переработки / © Ming Yang Smart Energy

О разработке объявили в публикации в соцсети LinkedIn. В основе технологии лежит метод химической деградации, работающий при нормальной температуре и атмосферном давлении. Это решение направлено на устранение одной из самых острых проблем ветроэнергетики — накопления отходов, поскольку традиционные лопасти из композитных материалов крайне сложно перерабатывать. В перспективе инновация способна приблизить отрасль ветроэнергетики к углеродно-нейтральному и практически безотходному будущему.

Обычные лопасти ветротурбин плохо поддаются переработке из-за того, что смолы и волокна в них намертво соединяются на этапе производства. Поскольку эти материалы невозможно разделить, выведенные из эксплуатации лопасти чаще всего захоранивают на полигонах или, в лучшем случае, измельчают и используют в качестве низкосортного наполнителя для цемента.

Согласно более раннему исследованию Кембриджского университета, к 2050 году в мире накопится около 43 миллионов тонн отходов в виде лопастей ветротурбин. По мере того как установки первых поколений вырабатывают свой ресурс, утилизация этих небиоразлагаемых композитов становится серьезной проблемой.

Именно растущий объем отходов стал одним из главных стимулов перехода отрасли к полностью перерабатываемым технологиям, подобным тем, которые недавно представила Ming Yang. Компания разработала «специальный раствор для деградации материалов».

В отличие от прежних попыток переработки, требовавших высоких температур или давления — что часто приводило к повреждению волокон, — новый химический процесс протекает при нормальных условиях. Он растворяет клеевую основу, удерживающую конструкцию лопасти, что позволяет извлекать углеродные волокна, очищать их и повторно использовать — от производства новых турбин до автомобильных компонентов.

Лопасть MySE23X изготовлена с применением пултрузионных панелей из углеродного волокна, которые значительно прочнее и легче традиционного стекловолокна. При длине свыше 110 метров она предназначена для самых мощных морских ветротурбин, где избыточный вес напрямую снижает эффективность.

По мере ускорения глобального перехода к чистой энергии экологическая репутация ветроэнергетики все чаще оказывается под пристальным вниманием. Критики давно указывают на неперерабатываемые турбины как на системный изъян движения за возобновляемые источники энергии.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Konstantin Resto
Konstantin Resto
10 минут назад
-
0
+
"Хм, почему молчат скрепные комментаторы?!" - Это о ком? случайно не о тех сантехниках, кто все же освоил интернет и теперь гнет пальцы в темах, где реально ни ухом ни рылом?
Ответить
-
0
+
Foxtrot Uniform
Foxtrot Uniform
21 минута назад
-
0
+
Хм, почему молчат скрепные коментаторы?! Которые предрекают последние лет10 неизбежный крах зеленой энергетики как идеи в целом? Ах да, 10 лет назад ветряки ставили в основном в загнивающей Гейропе, ну а сейчас главный локомотив этой идеи - Кетай. А ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО! 😁😁
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
8 января, 10:04
ПНИПУ

Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

Первое впечатление формируется за семь-десять секунд и представляет собой бессознательную оценку, основанную на невербальных сигналах и культурных стереотипах. При этом считается, что мужчины и женщины оценивают новых людей по-разному. Этот механизм восприятия в цифровую эпоху становится еще более важным и одновременно уязвимым, так как ключевые знакомства все чаще происходят онлайн, где восприятие ограничено форматом видеосвязи и профилями в соцсетях. Для проверки этих представлений и изучения принципа мгновенной оценки ученые Пермского Политеха провели эксперимент, чтобы понять, как именно формируется первое впечатление о незнакомце, и выявить реальные различия между представителями разных полов в этом процессе.

ПНИПУ
# знакомства
# мужчины и женщины
# незнакомые люди
# первое впечатление
# Психология
# стереотипы
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50

  2. Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

    8 января, 22:23

  3. Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

    8 января, 16:48

  4. Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

    8 января, 13:19
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Konstantin Resto
10 минут назад
"Хм, почему молчат скрепные комментаторы?!" - Это о ком? случайно не о тех сантехниках, кто все же освоил интернет и теперь гнет пальцы в темах, где

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Foxtrot Uniform
21 минута назад
Хм, почему молчат скрепные коментаторы?! Которые предрекают последние лет10 неизбежный крах зеленой энергетики как идеи в целом? Ах да, 10 лет назад

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

ulogin_facebook_1613394645440006
26 минут назад
Отправляйте Пересильд!

Впервые в истории МКС: NASA проведет эвакуацию экипажа миссии Crew-11 по медицинским показаниям

Делаешь
37 минут назад
Кто тут девушка у меня к вам вопрос Какой у вас размер от губ до рта

Интервью с китайским роботом-женщиной закончилось провалом

Konstantin Resto
43 минуты назад
Нерешённые проблемы как проекции одной сущности: • P vs NP — сложность вычислений определяется глубиной фрактальной временной решётки • Гипотеза

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Konstantin Resto
54 минуты назад
"Быстро вращающиеся космические тела дают ученым ключ к пониманию ранних этапов формирования Солнечной системы". Есть только оно объективное

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Николай Цыгикало
60 минут назад
«с последующим возвращением и повторным входом в атмосферу над северной Мексикой.» Слово «повторным» явно лишнее. Что значит повторный вход в

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Mikhail Lukashev
1 час назад
Очень странный товарищ. Не знал о наличии международного ордера, да я ещё и выданного Украиной, да ещё и за раскопки в "аннексированном" Крыму? Так

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Александр Кугатов
2 часа назад
Violet, Разведаны все и большинство разрабатывать экономически невыгодно(это значит убыточно).Старые скважины иссекают, а на разработку новых, да и

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

andrey zeltser
2 часа назад
",Десятилетия недофинансирования" ,пишите прямо- десятилетия у власти в стране коммунистов ,которые только и умеют,что разрушать.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Konstantin Resto
2 часа назад
тут присутствуют кретины которые воспринимают мои посты как "бред" ИИ Наверно стоит пояснить этим придуркам элементарное Для формирования

Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

Александр Кугатов
2 часа назад
Re, Союз развалился потому что тратил на ВПК более 40% своих доходов,вместо туалетной бумаги и штанов делали ни кому не нужные ракеты и бомбы.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Сергей Котенко
2 часа назад
Николай, Америкосы думают мы сильнее значит мы правы

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Александр Кугатов
2 часа назад
Violet,на счёт CAD проектирования- компас такое гавно с неизлечимыми детскими болячка и, что работать невозможно.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Сергей Котенко
2 часа назад
А если Венесуэли попросит защиту у России интересно что получится?

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Sam Dowson
3 часа назад
Когда работаешь в Крыму или Новороссии по европам лучше не ездить. Там дикари неандертальские сожрать могут...

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Sam Dowson
3 часа назад
Иван, да, дело действительно не в течи. Наса решила досрочно свернуть миссию и вернуть всех 4х на Землю. В ближайшие дни.

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Maitry Sanatana Dharma
3 часа назад
Violet, а меня умиляют фантазёры, пишущие заказухи за пять копеек. Когда вас на работу берут, спрашивают хотя бы аттестат о среднем образовании. Или

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

ulogin_vkontakte_3580209
4 часа назад
Автор как будто для детского сада пишет: термоядерный взрыв как в термоядерной бомбе . Думаю, при взрыве сверхновой термоядерная бомба - это как

Существует ли максимальная температура? 

Re Re
4 часа назад
Создаётся впечатление, что США пытаются методом захвата основных ведущих нефтедобывающих держав «уронить» глобальный рынок нефти, тем самым

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно