Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На дне земного кратера обнаружили живых существ, которых ищут на Марсе
На глубине 380 метров под дном ударного кратера в Швеции в полной темноте обитают производящие метан археи. Самое интересное, что там даже нет жизненно необходимого им для «дыхания» водорода. Оказалось, его производят для них другие организмы и вся эта микроскопическая жизнь построена на взаимопомощи. По мнению ученых, точно так же вполне могло бы происходить на Марсе.
Вскоре после посадки в приэкваториальном марсианском кратере Гейл в 2012 году планетоход Curiosity начал фиксировать там подозрительные выбросы метана, и это продолжается по сей день. По неясным пока причинам феномен проявляет себя по ночам, а в летний период более интенсивно. О том, что это значит, идут активные споры. Есть версия, что на самом деле марсоход улавливает свои же утечки: у него на борту есть резервуар метана для анализа грунта.
В любом случае возник вопрос, могут ли в принципе жить на Красной планете его гипотетические производители. Поверхность Марса для этого считают непригодной из-за экстремальных холодов, слабого атмосферного давления и радиации — как известно, марсианское ядро почти не создает магнитного поля.
Поэтому астробиологи пришли к выводу, что следы жизни нужно искать в недрах планеты и стремиться достичь как можно большей глубины. Реголит — естественная защита от радиации. Кроме того, под землей теплее и давление выше. Там царит мрак, но для жизни свет не обязателен: на Земле известно множество организмов, которые живут за счет не фотосинтеза, а хемосинтеза — получают энергию от химических реакций между неорганическими веществами.
Недавно новый аргумент в пользу возможности такой жизни на Марсе появился благодаря исследованию земного ударного кратера Сильян. Он расположен в Швеции, его диаметр — около 52 километров. По оценкам, это след от падения многокилометрового астероида примерно 380 миллионов лет назад. С тех пор вмятина сгладилась, но по краям образовались озера, которые создают явную кольцевую структуру.
В этих местах наблюдают следы просачивания нефти и газа, поэтому в 1970-е и 1980-е годы там устроили геологоразведку и пробурили скважину глубиной 380 метров. Она проходит сквозь все верхние слои осадочных пород, которые образовались уже после падения астероида, и достигает древней гранитной коры — именно в нее когда-то ударилась глыба. В итоге месторождения не нашли, но скважина осталась. Именно ею воспользовались ученые из Швеции, Финляндии и США.
В статье для издания mBio они рассказали, что взяли оттуда пробы воды и нефти. Затем в лаборатории сымитировали условия пребывания образцов на 380-метровой глубине и стали поочередно добавлять в них разные питательные субстраты — в надежде, что после получения пищи живые организмы при их наличии «проснутся». Расчет оправдался: появление метанола и нефти действительно активизировало микробы.
С помощью генетического анализа удалось установить конкретные виды обнаруженных существ. Больше всего внимания привлекли метаногенные археи Candidatus Methanogranum gryphiswaldense и бактерии Acetobacterium sp. KB-1. Они оба строго анаэробны, то есть кислород им не только не нужен, но и вреден. При этом археи получают энергию от неорганических веществ, а бактерии питаются углеводородами из местной нефти.
Тем не менее одно поначалу оставалось непонятным: археям для питания нужен водород, а его в образцах не прослеживается. Все прояснил метаболизм Acetobacterium: эти микробы и вырабатывают водород. Причем он для них не просто ненужный, но и сильно мешающий «мусор»: если бы он не удалялся, жизнь бактерий вскоре стала бы слишком сложной. Таким образом, между двумя этими организмами налажена особая форма взаимовыгодного сотрудничества под названием «синтрофия»: один питается отходами другого.
По мнению исследователей, это интересно и для изучения земной жизни, и для астробиологии. Удар астероида нагревает кору и создает в ней трещины, по ним вскоре начинает циркулировать вода, поэтому кратеры могли бы оказаться убежищами для внеземных микроорганизмов.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Мы часто слышим: загар вреден для здоровья, от него лучше воздержаться. Но все не так однозначно. Ультрафиолет действительно способен причинить коже серьезный вред, одновременно он жизненно необходим нашему организму. Есть ли способ получить все преимущества от ультрафиолета, но обойти его недостатки?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июня, 2014
Идет волна: смотрите в небо
5 Апреля, 2019
Нейтринная астрономия: что это такое
7 Сентября, 2013
Новые концепты LADA
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии