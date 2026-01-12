  • Добавить в закладки
12 января, 14:17
Андрей Серегин
670

Перфекционизм привел к зависимости от физической нагрузки

❋ 3.9

Вопрос о том, можно ли считать чрезмерное увлечение физическими упражнениями аддиктивным поведением, остается дискуссионным. Ученые из Италии и Испании выяснили, что сильнее всего к такому компульсивному поведению склонны люди с чертами перфекционизма.

Психология
# зависимость
# нагрузка
# Перфекционизм
# тренировки
Спортзал / © Wikimedia

Рост фитнес-индустрии и культуры идеального тела стал заметным трендом. С каждым годом все больше людей начинают ходить в тренажерные залы, заниматься самостоятельно и выстраивать образ жизни вокруг физической активности. При этом в научной литературе звучит острая критика общей тенденции последних десятилетий — называть зависимостью то, что раньше считалось нормой или сильной увлеченностью.

Критики отмечают, что излишне широкие определения могут вести к «медикализации обычной жизни». В результате лечить приходится многих людей, которым это не нужно, а ресурсы системы здравоохранения отвлекаются от помощи тем, кто страдает от тяжелых, неоспоримых форм зависимости.

Однако, как и любая привычка, тренировки могут превратиться в аддикцию. Тогда поведение человека становится компульсивным, нагрузки — чрезмерными, что ведет к перетренированности. Пропуск занятия вызывает тревогу и конфликтное поведение. Науке это явление пока известно плохо, поэтому четких критериев, где заканчивается здоровая вовлеченность и начинается аддикция, не существует.

Группа итальянских и испанских ученых исследовала уровень вовлеченности в спорт 1099 человек, в основном мужчин в возрасте около 25 лет. Среди них были как любители, так и атлеты профессионального уровня. Результаты опубликовал журнал Addictive Behaviors.

Исследователи провели опрос и оценили психологические особенности участников, в первую очередь степень их перфекционизма. В факторы риска также включили стремление к худобе и к мускулистости, вид спорта и уровень подготовки. Отдельно учитывали употребление спортивных добавок, алкоголя и других психоактивных веществ.

Все параметры проанализировали с помощью математической модели. Чтобы проверить надежность и обобщаемость результатов, модель обучали на данных за два года, а тестировали на независимой информации за третий год. Так удалось определить, какой вклад и в каком направлении — на повышение или снижение риска — вносит каждый фактор в итоговый прогноз.

Во всех анализах перфекционизм устойчиво занимал первое место по значимости, став в 58-79% случаев фактором риска. Значит, личностная черта, для которой характерна установка на безупречность и страх неудачи, создает самую благодатную почву для развития навязчивых тренировок. Авторы статьи полагают, что упражнения могут превратиться в ритуал для снижения тревоги от перфекционизма или в способ поддержать хрупкую самооценку.

Также высокие позиции среди факторов риска заняли стремление к мускулистости у мужчин и стремление к худобе у женщин. Кроме того, профессиональные спортсмены демонстрировали более высокий уровень компульсивной вовлеченности по сравнению с любителями. Исследователи посчитали, что это указывает на уязвимость, которую создают высокие требования, давление среды и интенсивные нагрузки.

При этом употребление психоактивных веществ не показало устойчивой связи с риском развития аддикции к физическим нагрузкам. По мнению ученых, это доказывает, что подобное влечение — самостоятельная поведенческая аддикция со специфическими причинами, а не просто сублимация других увлечений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
22 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Психология
# зависимость
# нагрузка
# Перфекционизм
# тренировки
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 10:04
Илья Гриднев

Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.

Биология
# меланома
# окислительный стресс
# рыжий цвет волос
Комментарии

