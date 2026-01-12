Перфекционизм привел к зависимости от физической нагрузки

Вопрос о том, можно ли считать чрезмерное увлечение физическими упражнениями аддиктивным поведением, остается дискуссионным. Ученые из Италии и Испании выяснили, что сильнее всего к такому компульсивному поведению склонны люди с чертами перфекционизма.

Рост фитнес-индустрии и культуры идеального тела стал заметным трендом. С каждым годом все больше людей начинают ходить в тренажерные залы, заниматься самостоятельно и выстраивать образ жизни вокруг физической активности. При этом в научной литературе звучит острая критика общей тенденции последних десятилетий — называть зависимостью то, что раньше считалось нормой или сильной увлеченностью.

Критики отмечают, что излишне широкие определения могут вести к «медикализации обычной жизни». В результате лечить приходится многих людей, которым это не нужно, а ресурсы системы здравоохранения отвлекаются от помощи тем, кто страдает от тяжелых, неоспоримых форм зависимости.

Однако, как и любая привычка, тренировки могут превратиться в аддикцию. Тогда поведение человека становится компульсивным, нагрузки — чрезмерными, что ведет к перетренированности. Пропуск занятия вызывает тревогу и конфликтное поведение. Науке это явление пока известно плохо, поэтому четких критериев, где заканчивается здоровая вовлеченность и начинается аддикция, не существует.

Группа итальянских и испанских ученых исследовала уровень вовлеченности в спорт 1099 человек, в основном мужчин в возрасте около 25 лет. Среди них были как любители, так и атлеты профессионального уровня. Результаты опубликовал журнал Addictive Behaviors.

Исследователи провели опрос и оценили психологические особенности участников, в первую очередь степень их перфекционизма. В факторы риска также включили стремление к худобе и к мускулистости, вид спорта и уровень подготовки. Отдельно учитывали употребление спортивных добавок, алкоголя и других психоактивных веществ.

Все параметры проанализировали с помощью математической модели. Чтобы проверить надежность и обобщаемость результатов, модель обучали на данных за два года, а тестировали на независимой информации за третий год. Так удалось определить, какой вклад и в каком направлении — на повышение или снижение риска — вносит каждый фактор в итоговый прогноз.

Во всех анализах перфекционизм устойчиво занимал первое место по значимости, став в 58-79% случаев фактором риска. Значит, личностная черта, для которой характерна установка на безупречность и страх неудачи, создает самую благодатную почву для развития навязчивых тренировок. Авторы статьи полагают, что упражнения могут превратиться в ритуал для снижения тревоги от перфекционизма или в способ поддержать хрупкую самооценку.

Также высокие позиции среди факторов риска заняли стремление к мускулистости у мужчин и стремление к худобе у женщин. Кроме того, профессиональные спортсмены демонстрировали более высокий уровень компульсивной вовлеченности по сравнению с любителями. Исследователи посчитали, что это указывает на уязвимость, которую создают высокие требования, давление среды и интенсивные нагрузки.

При этом употребление психоактивных веществ не показало устойчивой связи с риском развития аддикции к физическим нагрузкам. По мнению ученых, это доказывает, что подобное влечение — самостоятельная поведенческая аддикция со специфическими причинами, а не просто сублимация других увлечений.

Андрей Серегин 22 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак