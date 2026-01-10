Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Идея применять яд для охоты — не изобретение нового времени. Многие народы, от коренных племен Амазонии до охотников-собирателей Африки, веками смазывали наконечники стрел и копий экстрактами ядовитых растений или животных. Такой подход компенсировал недостаток убойной силы оружия и позволял добывать крупную дичь, а также экономил силы охотника. До недавнего времени самые ранние прямые доказательства использования людьми отравленных стрел датировались восемью тысячами лет назад.
В 2020 году международная группа археологов под руководством Марлиз Ломбард (Marlize Lombard) из Йоханнесбургского университета в ЮАР изучила наконечники стрел возрастом от 50 до 80 тысяч лет и заметила сходство их формы с отравленными стрелами, которые использовали охотники 150 лет назад. На одном наконечнике возрастом 60 тысяч лет исследователи нашли следы липкой слизи, но доказать присутствие ядовитых веществ тогда не удалось. Теперь та же команда исследователей с помощью современных технологий изучила другую находку.
В 1985 году в скальном жилище Умхлатуцана, которое находится в провинции Квазулу-Натал (ЮАР), археологи нашли несколько десятков каменных артефактов — кварцитовые наконечники стрел возрастом примерно 60 тысяч лет. Специалисты отобрали 10 экземпляров и с помощью современных методов микрохимического и биомолекулярного анализа проверили их поверхность на наличие органических остатков.
На пяти из десяти проанализированных артефактов ученые обнаружили следы двух токсичных алкалоидов — буфандрин и эпибуфанизин. Эти вещества встречаются у представителей семейства амариллисовых (Amaryllidaceae), произрастающих на юге Африки. Самый вероятный их источник — растение Boophone disticha. Его луковицы выделяют густой ядовитый сок.
Это первое прямое доказательство использования растительного яда на охотничьем оружии в эпоху плейстоцена. Сок Boophone disticha липкий, по консистенции напоминает клей. Его могли наносить на наконечник прямо в свежем виде или обрабатывать: нагревать, сушить и смешивать с другими компонентами, создавая прочную и смертоносную смолу.
Интересно, что ту же ядовитую основу применяют некоторые южноафриканские племена для охоты и в наши дни. Речь идет о народе сан. Ломбард предположила, что знания о таком яде могли передаваться от поколения к поколению на протяжении примерно 60 тысяч лет. Это значит, что один и тот же метод охоты мог просуществовать дольше, чем большинство человеческих цивилизаций.
Яд Boophone disticha действует относительно быстро. Для грызунов он смертелен уже через 30 минут. У людей вызывает сильную тошноту и может ввести в кому. Во время охоты на крупную дичь — например, антилоп — такой яд становится решающим преимуществом. Даже неглубокая рана отравленным наконечником обрекает животное на смерть. Яд не убивает мгновенно, но серьезно замедляет жертву, позволяя охотникам по следам преследовать ослабевшее животное, пока оно не падает замертво.
Каким же образом люди узнали об этом яде? Ломбард полагает, что первые знания о яде могли появиться после случайных отравлений при употреблении луковиц в пищу.
Для подтверждения своих выводов Ломбард и ее коллеги провели контрольный анализ. Исследователи изучили стрелы, собранные шведским натуралистом Карлом Петером Тунбергом во время его путешествий по Южной Африке в 1770-х годах. Ученый подробно описывал применение отравленных стрел местными охотниками. Лабораторные тесты выявили на образцах те же смертоносные алкалоиды растения Boophone disticha, что и на древних каменных наконечниках.
По словам авторов исследования, древние люди понимали природу гораздо лучше, чем принято думать. Они не только собирали растения в пищу, плели из них верёвки или изготавливали инструменты. Эти люди знали, что внутри растений скрыты вещества, которые могут по-разному воздействовать на организм.
Это уже другой уровень знаний. Чтобы использовать растение как яд или лекарство, нужно наблюдать, запоминать последствия, сравнивать результаты и передавать опыт другим. Люди понимали, что одно и то же растение может лечить, вызывать странные состояния или убивать — все зависит от дозы и способа применения.
Такое обращение с растениями говорит о развитом мышлении. Древние охотники умели анализировать окружающую среду, делать выводы на основе опыта и целенаправленно использовать опасные свойства природы в своих целях. Это не случайные находки, а осознанные знания, которые требовали времени, памяти и сложных умственных навыков.
Выводы ученых опубликованы в журнале Science Advances.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Октября, 2015
Топ самых загрязненных мест на планете
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
21 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 1)
23 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 6)
14 Ноября, 2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии