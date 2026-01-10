Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Идея применять яд для охоты — не изобретение нового времени. Многие народы, от коренных племен Амазонии до охотников-собирателей Африки, веками смазывали наконечники стрел и копий экстрактами ядовитых растений или животных. Такой подход компенсировал недостаток убойной силы оружия и позволял добывать крупную дичь, а также экономил силы охотника. До недавнего времени самые ранние прямые доказательства использования людьми отравленных стрел датировались восемью тысячами лет назад.

В 2020 году международная группа археологов под руководством Марлиз Ломбард (Marlize Lombard) из Йоханнесбургского университета в ЮАР изучила наконечники стрел возрастом от 50 до 80 тысяч лет и заметила сходство их формы с отравленными стрелами, которые использовали охотники 150 лет назад. На одном наконечнике возрастом 60 тысяч лет исследователи нашли следы липкой слизи, но доказать присутствие ядовитых веществ тогда не удалось. Теперь та же команда исследователей с помощью современных технологий изучила другую находку.

В 1985 году в скальном жилище Умхлатуцана, которое находится в провинции Квазулу-Натал (ЮАР), археологи нашли несколько десятков каменных артефактов — кварцитовые наконечники стрел возрастом примерно 60 тысяч лет. Специалисты отобрали 10 экземпляров и с помощью современных методов микрохимического и биомолекулярного анализа проверили их поверхность на наличие органических остатков.

На пяти из десяти проанализированных артефактов ученые обнаружили следы двух токсичных алкалоидов — буфандрин и эпибуфанизин. Эти вещества встречаются у представителей семейства амариллисовых (Amaryllidaceae), произрастающих на юге Африки. Самый вероятный их источник — растение Boophone disticha. Его луковицы выделяют густой ядовитый сок.

Это первое прямое доказательство использования растительного яда на охотничьем оружии в эпоху плейстоцена. Сок Boophone disticha липкий, по консистенции напоминает клей. Его могли наносить на наконечник прямо в свежем виде или обрабатывать: нагревать, сушить и смешивать с другими компонентами, создавая прочную и смертоносную смолу.

Интересно, что ту же ядовитую основу применяют некоторые южноафриканские племена для охоты и в наши дни. Речь идет о народе сан. Ломбард предположила, что знания о таком яде могли передаваться от поколения к поколению на протяжении примерно 60 тысяч лет. Это значит, что один и тот же метод охоты мог просуществовать дольше, чем большинство человеческих цивилизаций.

Яд Boophone disticha действует относительно быстро. Для грызунов он смертелен уже через 30 минут. У людей вызывает сильную тошноту и может ввести в кому. Во время охоты на крупную дичь — например, антилоп — такой яд становится решающим преимуществом. Даже неглубокая рана отравленным наконечником обрекает животное на смерть. Яд не убивает мгновенно, но серьезно замедляет жертву, позволяя охотникам по следам преследовать ослабевшее животное, пока оно не падает замертво.

Каким же образом люди узнали об этом яде? Ломбард полагает, что первые знания о яде могли появиться после случайных отравлений при употреблении луковиц в пищу.

Наконечники стрел, найденные в скальном жилище Умхлатуцана в ЮАР / © Marlize Lombard

Для подтверждения своих выводов Ломбард и ее коллеги провели контрольный анализ. Исследователи изучили стрелы, собранные шведским натуралистом Карлом Петером Тунбергом во время его путешествий по Южной Африке в 1770-х годах. Ученый подробно описывал применение отравленных стрел местными охотниками. Лабораторные тесты выявили на образцах те же смертоносные алкалоиды растения Boophone disticha, что и на древних каменных наконечниках.

По словам авторов исследования, древние люди понимали природу гораздо лучше, чем принято думать. Они не только собирали растения в пищу, плели из них верёвки или изготавливали инструменты. Эти люди знали, что внутри растений скрыты вещества, которые могут по-разному воздействовать на организм.

Это уже другой уровень знаний. Чтобы использовать растение как яд или лекарство, нужно наблюдать, запоминать последствия, сравнивать результаты и передавать опыт другим. Люди понимали, что одно и то же растение может лечить, вызывать странные состояния или убивать — все зависит от дозы и способа применения.

Такое обращение с растениями говорит о развитом мышлении. Древние охотники умели анализировать окружающую среду, делать выводы на основе опыта и целенаправленно использовать опасные свойства природы в своих целях. Это не случайные находки, а осознанные знания, которые требовали времени, памяти и сложных умственных навыков.

Выводы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

