  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 января, 11:00
Игорь Байдов
1
9

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

❋ 4.3

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
народ сан
Представители народа Сан на юге Африки охотятся с использованием отравленных стрел, и эта практика, возможно, имеет поистине древние корни / © Alamy, imageBROKER.com

Идея применять яд для охоты — не изобретение нового времени. Многие народы, от коренных племен Амазонии до охотников-собирателей Африки, веками смазывали наконечники стрел и копий экстрактами ядовитых растений или животных. Такой подход компенсировал недостаток убойной силы оружия и позволял добывать крупную дичь, а также экономил силы охотника. До недавнего времени самые ранние прямые доказательства использования людьми отравленных стрел датировались восемью тысячами лет назад. 

В 2020 году международная группа археологов под руководством Марлиз Ломбард (Marlize Lombard) из Йоханнесбургского университета в ЮАР изучила наконечники стрел возрастом от 50 до 80 тысяч лет и заметила сходство их формы с отравленными стрелами, которые использовали охотники 150 лет назад. На одном наконечнике возрастом 60 тысяч лет исследователи нашли следы липкой слизи, но доказать присутствие ядовитых веществ тогда не удалось. Теперь та же команда исследователей с помощью современных технологий изучила другую находку.

В 1985 году в скальном жилище Умхлатуцана, которое находится в провинции Квазулу-Натал (ЮАР), археологи нашли несколько десятков каменных артефактов — кварцитовые наконечники стрел возрастом примерно 60 тысяч лет. Специалисты отобрали 10 экземпляров и с помощью современных методов микрохимического и биомолекулярного анализа проверили их поверхность на наличие органических остатков.

На пяти из десяти проанализированных артефактов ученые обнаружили следы двух токсичных алкалоидов — буфандрин и эпибуфанизин. Эти вещества встречаются у представителей семейства амариллисовых (Amaryllidaceae), произрастающих на юге Африки. Самый вероятный их источник — растение Boophone disticha. Его луковицы выделяют густой ядовитый сок.

Это первое прямое доказательство использования растительного яда на охотничьем оружии в эпоху плейстоцена. Сок Boophone disticha липкий, по консистенции напоминает клей. Его могли наносить на наконечник прямо в свежем виде или обрабатывать: нагревать, сушить и смешивать с другими компонентами, создавая прочную и смертоносную смолу.

Интересно, что ту же ядовитую основу применяют некоторые южноафриканские племена для охоты и в наши дни. Речь идет о народе сан. Ломбард предположила, что знания о таком яде могли передаваться от поколения к поколению на протяжении примерно 60 тысяч лет. Это значит, что один и тот же метод охоты мог просуществовать дольше, чем большинство человеческих цивилизаций.

Яд Boophone disticha действует относительно быстро. Для грызунов он смертелен уже через 30 минут. У людей вызывает сильную тошноту и может ввести в кому. Во время охоты на крупную дичь — например, антилоп — такой яд становится решающим преимуществом. Даже неглубокая рана отравленным наконечником обрекает животное на смерть. Яд не убивает мгновенно, но серьезно замедляет жертву, позволяя охотникам по следам преследовать ослабевшее животное, пока оно не падает замертво.

Каким же образом люди узнали об этом яде? Ломбард полагает, что первые знания о яде могли появиться после случайных отравлений при употреблении луковиц в пищу.

Наконечники стрел
Наконечники стрел, найденные в скальном жилище Умхлатуцана в ЮАР / © Marlize Lombard

Для подтверждения своих выводов Ломбард и ее коллеги провели контрольный анализ. Исследователи изучили стрелы, собранные шведским натуралистом Карлом Петером Тунбергом во время его путешествий по Южной Африке в 1770-х годах. Ученый подробно описывал применение отравленных стрел местными охотниками. Лабораторные тесты выявили на образцах те же смертоносные алкалоиды растения Boophone disticha, что и на древних каменных наконечниках.

По словам авторов исследования, древние люди понимали природу гораздо лучше, чем принято думать. Они не только собирали растения в пищу, плели из них верёвки или изготавливали инструменты. Эти люди знали, что внутри растений скрыты вещества, которые могут по-разному воздействовать на организм.

Это уже другой уровень знаний. Чтобы использовать растение как яд или лекарство, нужно наблюдать, запоминать последствия, сравнивать результаты и передавать опыт другим. Люди понимали, что одно и то же растение может лечить, вызывать странные состояния или убивать — все зависит от дозы и способа применения.

Такое обращение с растениями говорит о развитом мышлении. Древние охотники умели анализировать окружающую среду, делать выводы на основе опыта и целенаправленно использовать опасные свойства природы в своих целях. Это не случайные находки, а осознанные знания, которые требовали времени, памяти и сложных умственных навыков.

Выводы ученых опубликованы в журнале Science Advances.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
464 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
8 января, 13:19
Александр Березин

Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.

Медицина
# ВОЗ
# коронавирус
# сша
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Konstantin Resto
Konstantin Resto
3 минуты назад
-
0
+
Нашим предкам было чем уколоться. Учёные в ЮАР откопали каменные наконечники возрастом 60 000 лет и обнаружили на них следы яда. Это не метафора, а прямой предок современного «нелетального» оружия. Что выяснилось: На пяти из десяти стрел нашли токсины ядовитого растения Boophone disticha. Его сок — липкая гадость, которую до сих пор используют для охоты народы сан. Это значит, что технология «помазать стрелу, чтобы зверь уснул навсегда» старше всех известных цивилизаций вместе взятых. Знания передавались 60 000 лет. Дольше, чем существует Instagram. Вероятно, открыли яд методом научного тыка: кто-то съел ядовитую луковицу, а выжившие товарищи подумали: «Э, да это же готовый обеденный набор!» Главный вывод наших предков: «Если растение может вогнать в кому члена племени, то и антилопу уложит. Главное — не перепутать, куда макать стрелу, а куда — еду». Философский вопрос: Если 60 тысяч лет назад люди уже вовсю занимались примитивной токсикологией и фармакологией, то какого чёрта мы до сих пор не можем понять инструкцию к большинству современных лекарств?
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

    10 января, 11:00

  2. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  3. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50

  4. Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

    8 января, 22:23
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Konstantin Resto
3 минуты назад
Нашим предкам было чем уколоться. Учёные в ЮАР откопали каменные наконечники возрастом 60 000 лет и обнаружили на них следы яда. Это не метафора, а

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

Konstantin Resto
9 минут назад
это когда продают воздух с этикеткой. Лидеры: Германия (12% рынка). Продаёт не витамины, а бюрократическое одобрение. Вы платите за то, что

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Igor Jirkov
19 минут назад
хорошо хоть не пишут, насколько из-за таяния этого айсберга поднимется уровень Мирового океана.

Космические снимки показали, как выглядит один из крупнейших айсбергов планеты

Konstantin Resto
27 минут назад
NASA 25 лет снимало одно и то же. Двадцать пять лет они фотографировали одно облако — то, что осталось от взрыва звезды в 1604 году. Просто чтобы

Последствия гибели звезды в замедленной съемке: ученые показали 25-летний таймлапс остатка сверхновой

Konstantin Resto
47 минут назад
просто интересно, это последнее научное открытие - осознать что айсберг все же растает? или прогресс в оптике, стало возможным различать

Космические снимки показали, как выглядит один из крупнейших айсбергов планеты

Foxtrot Uniform
48 минут назад
Вася, вы говорите про Урал, Сибирь, что " ...а там еще больше земель у страны". Подумайте сами - кто ездит на автомобилях - ЗЕМЛИ или ЛЮДИ? Москва - это 20

В Китае прошли крупнейшие полевые зимние испытания электромобилей

Александр Кугатов
3 часа назад
Иван, "и отечественное решение не компас , а Delta Design" По вашему Компас 3д не наш??? Тот же аскон. Автокад не нужно переплевывать,но исправить

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Антон Колокольцев
3 часа назад
Виктор, население одного лишь Петербурга больше чем население всей проебалтийский эстонии

Инфографика: истинный масштаб Африки

Йонас Клаубс
4 часа назад
Виктор, юморист дегенерат🤣комфортная площадь для жизни считается 2-3 млн км, в масштабе страны это ни о чём

Инфографика: истинный масштаб Африки

Momina Habib
6 часов назад
Pluto TV is a free, legal streaming service offering hundreds of live channels and thousands of on-demand movies and TV shows. With no signup or subscription required, it delivers nonstop entertainment across genres. Supported by short ads, Pluto TV lets users enjoy

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Евпл Борносузов
6 часов назад
Сколько можно гнать эту пургу. В школе не висят карты в проекции Меркатора. И 20 лет назад, когда я школу закончил, их там не было. И в магазинах я их не

Инфографика: истинный масштаб Африки

Konstantin Platonov
7 часов назад
Семён, от ИНН образовали, раз с двумя "н" пишете, да ещё и капслоком?

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Oleg Minaev
7 часов назад
Vlad, ну,что ждём февраль

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Oleg Minaev
7 часов назад
К луне летали только советские черепашки,ждём месяц февраль.Вангую, никакого полета в феврале-апреле к луне не будет,ну и в последующих месяцах и

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Александр Ш
9 часов назад
Интересно, а кто то из СВОшников получит такие вундервафе протезы? Или как всегда - все самое лучшее только в телевизоре

Ученые разработали метод, позволяющий сделать протезы прочнее и надежнее

Александр Ш
9 часов назад
Фартанет же ему переквалифицироваться из археолога в сборщика мебели где-то в красивых местах Украины.. П.с Возможно вместо раскопок будет стулья

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Это Секрет
10 часов назад
PinkFloyd, Тут многое зависит от того, на чём именно вы летели. Возможно, там вы летели на метле или волшебном ковре-самолёте, а здесь — на обычном

Инфографика: истинный масштаб Африки

Это Секрет
10 часов назад
Сергей, Ха. Так у вас.. не только земля плоская? ))

Инфографика: истинный масштаб Африки

Ильяс Зайнуллин
10 часов назад
Боюсь,что нашим противоспутниковым оружием является сам рос космос..(((

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Иван Колупаев
11 часов назад
Ппц ботов набежало под тему от 2022 года 🙄

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно