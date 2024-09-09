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Ученые из Китая создали первую цветную карту Марса
Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса.
Основой карты стали 14 800 изображений поверхности Марса с разрешением 76 метров на пиксель. Орбитальный аппарат делал снимки с разных углов в течение почти четырех лет (1300 дней). Оптические данные и информация, полученная с помощью радаров, позволили исследовательской группе получить более полное представление о геологии Марса и изучить подповерхностные структуры планеты.
Одной из наиболее сложных задач для ученых из Китайской академии наук стала точная цветокоррекция изображений, которая требовала выравнивания цветов. Дело в том, что снимки получили при различных углах излучения, а также через атмосферные слои Марса.
Процесс цветокоррекции включал калибровку по референтным данным, полученным во время других миссий, а также объединение изображений таким образом, чтобы минимизировать расхождения между ними. В результате была создана «бесшовная мозаика», в которой отклонения между изображениями уменьшили менее чем до одного пикселя.
Напомним, что основной целью миссии «Тяньвэнь-1», запущенной Китайским национальным космическим управлением (CNSA), было изучение атмосферы, топографии и климата Марса, подготовка к будущим научным миссиям. Полученный картографический продукт может служить основой для создания глобальной карты Красной планеты и имеет большое значение для будущих роботизированных и пилотируемых миссий — с помощью цветной карты ученые смогут выбрать безопасные места для посадки и исследований.
Кроме того, такая детализированная карта послужит важным инструментом для геологов, поскольку позволяет наблюдать изменения в рельефе и особенностях поверхности с гораздо большей точностью, чем когда-либо. Таким образом, миссия «Тяньвэнь-1» стала значительным достижением китайской космонавтики и внесла весомый вклад в мировые исследования Красной планеты.
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