Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии
Употребление порошкового зеленого чая матча эффективно подавляет приступы чихания при аллергическом рините. Японские исследователи выяснили, что напиток не устраняет первопричину аллергии и не меняет микрофлору кишечника, но действует как нейромодулятор. Активные вещества чая напрямую блокируют работу нервного центра в мозге, который отвечает за рефлекс чихания.
Зеленый чай известен своей способностью смягчать симптомы поллиноза, однако механизм действия матчи неясен. Большинство предыдущих исследований фокусировалось на том, как компоненты чая подавляют иммунный ответ или меняют состав кишечных бактерий.
Авторы исследования из Хиросимского университета, опубликованного в журнале npj Science of Food, проверили действие напитка на мышиной модели аллергического ринита. Животным искусственно вызывали аллергию на белок овальбумин.
В течение пяти недель мышей поили экстрактом матчи, заваренным при 65 °C вместе с гущей. Затем им впрыскивали аллерген или гистамин в нос и подсчитывали количество чихов за пять минут. Ученые также измерили уровень антител IgE в крови, проанализировали микробиом кишечника с помощью секвенирования ДНК и исследовали активность нейронов на срезах мозга.
Эксперимент показал, что мыши, употреблявшие чай, чихали значительно реже контрольной группы. Вопреки первоначальным гипотезам, матча не снизила уровень аллергических антител и не уменьшила скопление воспалительных клеток в носу животных. Секвенирование микробиома также не выявило существенных изменений в составе кишечных бактерий, способных повлиять на иммунитет.
Причина отсутствия симптомов крылась в работе нервной системы. Ученые исследовали ствол мозга, а именно — каудальное ядро спинномозгового пути тройничного нерва (Sp5C). Это область, которая запускает чихание. Выяснилось, что экстракт матчи практически до нуля снизил в этом ядре выработку белка c-Fos, который выступает маркером активности нейронов.
Авторы научной работы сделали вывод, что матча не лечит саму аллергию, а изолирует ее симптомы. Физиологически организм по-прежнему реагирует на аллерген выделением гистамина, однако нейроны не передают команду на чихание. Исследователи предполагают, что этот нейромодулирующий эффект связан с присутствием в чае аминокислоты L-теанина, которая обладает известным успокаивающим действием на вегетативную нервную систему.
Распределение невидимой материи вокруг сливающихся черных дыр и в космическом пространстве способно искажать форму гравитационных волн, которые ученые ловят с помощью интерферометров. К такому выводу астрофизики пришли, проанализировав потенциальное влияние темной материи на движение компактных объектов и распространение гравитационных сигналов.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
