Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии

Употребление порошкового зеленого чая матча эффективно подавляет приступы чихания при аллергическом рините. Японские исследователи выяснили, что напиток не устраняет первопричину аллергии и не меняет микрофлору кишечника, но действует как нейромодулятор. Активные вещества чая напрямую блокируют работу нервного центра в мозге, который отвечает за рефлекс чихания.

Зеленый чай известен своей способностью смягчать симптомы поллиноза, однако механизм действия матчи неясен. Большинство предыдущих исследований фокусировалось на том, как компоненты чая подавляют иммунный ответ или меняют состав кишечных бактерий.

Авторы исследования из Хиросимского университета, опубликованного в журнале npj Science of Food, проверили действие напитка на мышиной модели аллергического ринита. Животным искусственно вызывали аллергию на белок овальбумин.

В течение пяти недель мышей поили экстрактом матчи, заваренным при 65 °C вместе с гущей. Затем им впрыскивали аллерген или гистамин в нос и подсчитывали количество чихов за пять минут. Ученые также измерили уровень антител IgE в крови, проанализировали микробиом кишечника с помощью секвенирования ДНК и исследовали активность нейронов на срезах мозга.

Эксперимент показал, что мыши, употреблявшие чай, чихали значительно реже контрольной группы. Вопреки первоначальным гипотезам, матча не снизила уровень аллергических антител и не уменьшила скопление воспалительных клеток в носу животных. Секвенирование микробиома также не выявило существенных изменений в составе кишечных бактерий, способных повлиять на иммунитет.

Причина отсутствия симптомов крылась в работе нервной системы. Ученые исследовали ствол мозга, а именно — каудальное ядро спинномозгового пути тройничного нерва (Sp5C). Это область, которая запускает чихание. Выяснилось, что экстракт матчи практически до нуля снизил в этом ядре выработку белка c-Fos, который выступает маркером активности нейронов.

Авторы научной работы сделали вывод, что матча не лечит саму аллергию, а изолирует ее симптомы. Физиологически организм по-прежнему реагирует на аллерген выделением гистамина, однако нейроны не передают команду на чихание. Исследователи предполагают, что этот нейромодулирующий эффект связан с присутствием в чае аминокислоты L-теанина, которая обладает известным успокаивающим действием на вегетативную нервную систему.

Максим Абдулаев 100 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.