Термиты-фермеры спасали грибные плантации от сорняков с помощью земляных шариков с фунгицидом
Термиты, выращивающие грибы для пропитания, использовали сложную стратегию для защиты своего урожая от сорняков. Они изолировали зараженные участки и покрывали их почвой, содержащей вещества, которые подавляли рост вредоносных грибов.
Некоторые виды термитов, подобно людям, занимаются сельским хозяйством. Например, вид Odontotermes obesus культивирует в своих гнездах съедобный гриб Termitomyces. Он основной источник пищи для всей колонии. Однако урожаю угрожает сорный гриб Pseudoxylaria, который способен быстро разрастаться и уничтожать плантации. Долгое время оставалось неясным, как термиты защищают урожай от этой угрозы.
Биологи предполагали, что термиты используют для борьбы с «сорняком» симбиотические микробы, которые производят фунгистатические вещества — соединения, останавливающие рост грибов. Но как насекомые применяют такое биологическое оружие, не нанося вреда собственному урожаю, было неизвестно.
Международная команда исследователей выяснила, как именно термиты защищают свои грибные плантации. Результаты опубликованы в журнале Science.
Ученые наблюдали за поведением термитов в ответ на появление сорного гриба Pseudoxylaria на их питательных грибных «сотах» из пережеванной древесины. Они провели серию экспериментов. Сначала помещали небольшое количество сорного гриба на грибной «сотовый» и следили за реакцией термитов.
Насекомые демонстрировали четкую стратегию. В 29,82% случаев они сначала удаляли пучок вредного гриба, затем покрывали это место комочками почвы. После они тщательно очищали всю поверхность. Такая тактика показала высокую эффективность: в 94,12% случаев она полностью останавливала распространение инфекции. Другие тактики, например простое удаление сорняка, были менее успешными.
Затем исследователи наблюдали за реакцией термитов на сильно зараженный фрагмент питательной грибной массы. В этом случае насекомые действовали иначе. Они переставали удалять сам сорняк, вместо этого полностью изолировали весь зараженный кусок, «запечатывая» его комочками почвы.
Полное «запечатывание» наблюдали в 57 из 101 случая, его эффективность составила 89,47%. Частичная изоляция, которую термиты применяли в 32 случаях, была менее действенна: останавливала распространение гриба лишь в 56,25% случаев.
Команда проанализировала состав почвенных капсул. Оказалось, что сами по себе эти комочки обладают фунгистатическими свойствами. Когда исследователи использовали стерильную почву, не обработанную термитами, она не подавляла рост сорняка. Это подтвердило, что именно термиты добавляют в почву микроорганизмы, которые помогают бороться с вредоносным грибом.
Таким образом, термиты применили комплексный подход к защите своих грибных ферм, сочетая механическое удаление, карантин и целенаправленное использование биологического оружия. Они изолировали лишь зараженные участки, что позволило защитить урожай не только от самого сорняка, но и от действия фунгистатических веществ, которые могли бы навредить ему.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.
Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы
Один из крупнейших ударных кратеров на видимой стороне Луны — Море Ясности (Mare Serenitatis) — образовался на 300 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли, проанализировав камень, доставленный на Землю астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году. Открытие может привести к пересмотру ранней истории Солнечной системы.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
