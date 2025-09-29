  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 сентября, 12:36
Илья Гриднев
14

Термиты-фермеры спасали грибные плантации от сорняков с помощью земляных шариков с фунгицидом

❋ 3.8

Термиты, выращивающие грибы для пропитания, использовали сложную стратегию для защиты своего урожая от сорняков. Они изолировали зараженные участки и покрывали их почвой, содержащей вещества, которые подавляли рост вредоносных грибов.

Биология
# грибы
# термиты
# фермерство
Термит / © witsawat sananrum/iStock/Getty Images

Некоторые виды термитов, подобно людям, занимаются сельским хозяйством. Например, вид Odontotermes obesus культивирует в своих гнездах съедобный гриб Termitomyces. Он основной источник пищи для всей колонии. Однако урожаю угрожает сорный гриб Pseudoxylaria, который способен быстро разрастаться и уничтожать плантации. Долгое время оставалось неясным, как термиты защищают урожай от этой угрозы.

Биологи предполагали, что термиты используют для борьбы с «сорняком» симбиотические микробы, которые производят фунгистатические вещества — соединения, останавливающие рост грибов. Но как насекомые применяют такое биологическое оружие, не нанося вреда собственному урожаю, было неизвестно.

Международная команда исследователей выяснила, как именно термиты защищают свои грибные плантации. Результаты опубликованы в журнале Science

Ученые наблюдали за поведением термитов в ответ на появление сорного гриба Pseudoxylaria на их питательных грибных «сотах» из пережеванной древесины. Они провели серию экспериментов. Сначала помещали небольшое количество сорного гриба на грибной «сотовый» и следили за реакцией термитов. 

Насекомые демонстрировали четкую стратегию. В 29,82% случаев они сначала удаляли пучок вредного гриба, затем покрывали это место комочками почвы. После они тщательно очищали всю поверхность. Такая тактика показала высокую эффективность: в 94,12% случаев она полностью останавливала распространение инфекции. Другие тактики, например простое удаление сорняка, были менее успешными.

Затем исследователи наблюдали за реакцией термитов на сильно зараженный фрагмент питательной грибной массы. В этом случае насекомые действовали иначе. Они переставали удалять сам сорняк, вместо этого полностью изолировали весь зараженный кусок, «запечатывая» его комочками почвы. 

Видео «полного покрытия» заражённой соты 463 рабочими термитами / © Aanchal Panchal et al./Science 2025

Полное «запечатывание» наблюдали в 57 из 101 случая, его эффективность составила 89,47%. Частичная изоляция, которую термиты применяли в 32 случаях, была менее действенна: останавливала распространение гриба лишь в 56,25% случаев.

Команда проанализировала состав почвенных капсул. Оказалось, что сами по себе эти комочки обладают фунгистатическими свойствами. Когда исследователи использовали стерильную почву, не обработанную термитами, она не подавляла рост сорняка. Это подтвердило, что именно термиты добавляют в почву микроорганизмы, которые помогают бороться с вредоносным грибом.

Таким образом, термиты применили комплексный подход к защите своих грибных ферм, сочетая механическое удаление, карантин и целенаправленное использование биологического оружия. Они изолировали лишь зараженные участки, что позволило защитить урожай не только от самого сорняка, но и от действия фунгистатических веществ, которые могли бы навредить ему.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
84 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# грибы
# термиты
# фермерство
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
29 сентября, 07:55
Игорь Байдов

Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.

Психология
# искусственный интеллект
# классика
# книги
# литература
# литературные вкусы
29 сентября, 07:45
Любовь С.

Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы

Один из крупнейших ударных кратеров на видимой стороне Луны — Море Ясности (Mare Serenitatis) — образовался на 300 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли, проанализировав камень, доставленный на Землю астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году. Открытие может привести к пересмотру ранней истории Солнечной системы.

Астрономия
# Аполлон-17
# изотопный анализ
# компьютерное моделирование
# Луна
# лунный грунт
# минералогия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
26 сентября, 11:17
Александр Березин

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Термиты-фермеры спасали грибные плантации от сорняков с помощью земляных шариков с фунгицидом

    29 сентября, 12:36

  2. Ученые в шесть раз ускорили производство кварцевого стекла для интернет-передачи

    29 сентября, 11:24

  3. Изменение формы в космосе и музыка Брамса: необычные факты о сердце

    29 сентября, 10:27

  4. Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

    29 сентября, 09:54
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Oleg Kuzovov
13 минут назад
Александр, вот по тому-то мне и стыдно.

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Дмитрий Загинайченко
25 минут назад
Марат, похрюкай и все пройдет🤣

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Антон Виноградов
29 минут назад
Михаил, ну что вы все об Александре. Давайте о вас поговорим. В чем вы специалист? Вы утверждаете, что человек не может разбираться в широком спектре

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Юрий Багов
42 минуты назад
Типичный китайский полицентризм с расизмом (что от 'черных' ханьцы не происходили).

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Дмитрий Kuрueнко
43 минуты назад
Это буек с моторчиком. Стоит ли ему уделять столько внимания?

BlackSea Technologies показала безэкипажный катер для ВМС США

Питон Удав
51 минута назад
В Африке очень мало копают, потому как опасно. И мало строят. Это в Европе все ископали. В Азии стали не так давно масштабно копать и пошли находки

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Имя Фамилия
1 час назад
"Такой темп позволяет крови проходить за день около 270370 километров." Это как подсчитали: умножили суточный путь одной молекулы крови на количество

Изменение формы в космосе и музыка Брамса: необычные факты о сердце

Dmitriy Dorian
1 час назад
Сергей, факторов много, но обычно социологи наиболее весомым на сегодняшний день называют второй демографический переход. Чиновники, конечно, так

Рейтинг: страны, население которых сокращается быстрее всего

Юлия Зинькова
2 часа назад
Кин, Клесов это аналаговнетный шизоид

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Александр Березин
3 часа назад
Хорошо, что в России не так, как в стране, где вы живете.

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Сергей Механик
3 часа назад
Тот, что правее: Не зависит от внешних источников питания и менее требователен к другим необходимым условиям. (и это не только про локомотив 😉)

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Алексей Кузнецов
3 часа назад
Дмитрий, верно наши только что одумались , начали свои поезда создавать.За последние 30 лет всё просрали и растащили ,и одумались только сейчас ,да

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Сергей Механик
3 часа назад
Есть ли какие-нибудь минусы у этого проекта или только плюсы? И если есть, то чего больше?Кто в теме, отпишитесь. 🤔

Китай испытал крупнейшую в мире воздушную ветроустановку

1 2
4 часа назад
Открытие неслабое, но то что Эйткен старше моря Ясности, это ведь всего лишь гипотеза. Но всё равно, нужно больше камней и сс...жужжать в уши

Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы

Bob Virt
4 часа назад
Что мешает переводить инфографику от VisCap?

Рейтинг: страны, население которых сокращается быстрее всего

Sergei Карасёв
4 часа назад
Очень на Спираль похоже

Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser не полетит к МКС

Timur Horodny
4 часа назад
Интересная статья. Спасибо!

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Николай Жильцов
6 часов назад
Александр, снижение стоимости проезда никак не заставит автовладельцев пересесть на ОТ. Даже бесплатный проезд не поможет, т.к. на автомобилях

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Михаил Константинов
6 часов назад
Roman, к желающим ограничивать чужие репродуктивные свободы нужно применять тот же принцип: ограничивать их собственную репродуктивную свободу.

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Сергей Механик
6 часов назад
Иван, понял, спасибо. 👍

Прошли испытания новейшего лазерного комплекса разминирования

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно