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Ученые впервые сняли на видео, как стая косаток напала на дельфина

Группе морских биологов удалось с помощью дрона запечатлеть, как косатки охотятся на дельфина-белобочку (Delphinus delphis), а затем делят добычу. Инцидент произошел у берегов Чили.

Стая косаток напала на дельфина / © Luis Aguilar

Видео сделали еще в 2023 году. Однако впервые об этом открытии рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science на прошлой неделе.

© Luis Aguilar

Ранее люди не раз видели, как косатки поедают туши дельфинов, но никогда процесс охоты не происходил на глазах у ученых.