Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.

Naked Science уже разбирал известную идею о некоем шестом массовом вымирании. Однако споры по этому вопросу не утихают.

Авторы одной из недавних научных работ даже постулировали, что происходит ускоряющееся вымирание не только видов, но и родов (групп, объединяющих множество видов). Американские ученые опубликовали в журнале PLOS Biology статью, в которой попытались изучить, насколько реальные процессы в биосфере совпадают с такими идеями.

Оказалось, с 1500 года вымерло лишь 102 известных биологам рода, причем 90 из них — среди животных, лишь 12 среди растений. Среди семейств (объединяют роды) эти события еще реже: их погибло 10, причем все были крайне немногочисленными по числу видов, что в норме для семейств не свойственно. Четыре из пяти среди них вообще имели всего один вид, а три четверти были островными эндемиками, особо уязвимыми к вымиранию, но слабо влияющими на биосферу в целом.

Если же исследователи брали не высшие наземные животные, а, например, рыб, частота вымираний резко падала. Из тысяч родов лучеперых рыб вымерло всего четыре рода, из амфибий — один. Членистоногие показали всего 11 вымерших родов, хотя их многие тысячи. Всего биологам известно приблизительно 209 тысяч родов, из которых 22 760 наблюдались в смысле вымираний.

Самым важным выводом научной работы оказался другой: за последние 100 лет вымирания стали существенно реже, чем были ранее. Причем это относится к самым разным группам животных. На этой основе биологи отвергли выводы других научных групп, озвученные ранее. Цифры не показывают никакого ускорения вымирания, которое регулярно озвучивают в медиа — на деле происходит обратный процесс. По всей видимости, вымирание наиболее уязвимых островных эндемиков уже состоялось, а вне островных экосистем они были редки и до этого.

Скорость вымирания родов (а не только видов) падает, а не растет, как утверждали ранее / © Wiens et al.

Ученые констатировали, что наблюдаемая скорость исчезновения родов не показывает ускоренного вымирания, которое можно было бы назвать массовым. Хотя они воздержались от определения «мусорная наука», которое выдвинул в отношении работ о шестом массовом вымирании палеонтолог, результат нового исследования явно противоречит идее о том, что подобное событие реально происходит.

Напомним, если бы оно происходило, заботиться о существовании других видов было бы уже поздно по причинам, описанным здесь. Отсутствие шестого массового вымирания, таким образом, придает смысл продолжающимся усилиям по сохранению живой природы.

