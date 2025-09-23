Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет
Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.
Naked Science уже разбирал известную идею о некоем шестом массовом вымирании. Однако споры по этому вопросу не утихают.
Авторы одной из недавних научных работ даже постулировали, что происходит ускоряющееся вымирание не только видов, но и родов (групп, объединяющих множество видов). Американские ученые опубликовали в журнале PLOS Biology статью, в которой попытались изучить, насколько реальные процессы в биосфере совпадают с такими идеями.
Оказалось, с 1500 года вымерло лишь 102 известных биологам рода, причем 90 из них — среди животных, лишь 12 среди растений. Среди семейств (объединяют роды) эти события еще реже: их погибло 10, причем все были крайне немногочисленными по числу видов, что в норме для семейств не свойственно. Четыре из пяти среди них вообще имели всего один вид, а три четверти были островными эндемиками, особо уязвимыми к вымиранию, но слабо влияющими на биосферу в целом.
Если же исследователи брали не высшие наземные животные, а, например, рыб, частота вымираний резко падала. Из тысяч родов лучеперых рыб вымерло всего четыре рода, из амфибий — один. Членистоногие показали всего 11 вымерших родов, хотя их многие тысячи. Всего биологам известно приблизительно 209 тысяч родов, из которых 22 760 наблюдались в смысле вымираний.
Самым важным выводом научной работы оказался другой: за последние 100 лет вымирания стали существенно реже, чем были ранее. Причем это относится к самым разным группам животных. На этой основе биологи отвергли выводы других научных групп, озвученные ранее. Цифры не показывают никакого ускорения вымирания, которое регулярно озвучивают в медиа — на деле происходит обратный процесс. По всей видимости, вымирание наиболее уязвимых островных эндемиков уже состоялось, а вне островных экосистем они были редки и до этого.
Ученые констатировали, что наблюдаемая скорость исчезновения родов не показывает ускоренного вымирания, которое можно было бы назвать массовым. Хотя они воздержались от определения «мусорная наука», которое выдвинул в отношении работ о шестом массовом вымирании палеонтолог, результат нового исследования явно противоречит идее о том, что подобное событие реально происходит.
Напомним, если бы оно происходило, заботиться о существовании других видов было бы уже поздно по причинам, описанным здесь. Отсутствие шестого массового вымирания, таким образом, придает смысл продолжающимся усилиям по сохранению живой природы.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 функций операционной системы, которых вы лишитесь при переходе на Windows 11 с «десятки»
Луна: опять двадцать пять?
Спасибо деду за аюрведу: почему люди верят в эзотерику
Сила накопления: как работают аккумуляторы
Что такое информационный парадокс черных дыр
Гнев Медеи: использование химического оружия в древности
Северный морской путь: прошлое, настоящее и будущее главной морской арктической «артерии» России
Массовое вымирание: стоит ли ждать конца?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии