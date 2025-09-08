Уведомления
Глубоководные рыбы «вырастили» зубы на лбу для спаривания
Усеянный шипами нарост на лбу у самцов глубоководных рыб химер оказался настоящими зубами, растущими вне ротовой полости. Этот орган, аналогов которому не находили ранее, используется для удержания самки во время спаривания.
Зубы — сложные структуры, развитие которых представляет собой строго контролируемый генетический процесс. Обычно они растут только в ротовой полости. Идея появления зубов в других частях тела кажется фантастической, хотя и для этого есть биологические предпосылки.
Например, при некоторых редких патологиях развития, таких как тератомы, у людей внутри опухолей могут формироваться полноценные зубы или волосы. Эти случаи показывают, что генетическая программа для создания таких структур существует в организме, но в норме она активна только в строго определенных местах.
В мире животных тоже встречаются странные образования. Глубоководные хрящевые рыбы химеры, или «призрачные акулы», — дальние родственники акул и скатов. У самцов этих рыб на лбу расположен странный булавовидный нарост, который они могут выдвигать из специального углубления.
Этот орган, называемый «тенакулум», покрыт острыми шипами, похожими на зубы. Долгое время оставалось загадкой, чем на самом деле являются эти шипы: настоящими зубами или просто видоизмененными и заостренными чешуйками, похожими на наждачную бумагу, которая покрывает кожу акул.
Ученые исследовали современных химер вида Hydrolagus colliei и ископаемые останки их древнего родственника Helodus simplex, жившего около 315 миллионов лет назад, чтобы изучить этот феномен. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Чтобы изучить строение и развитие тенакулума у современных рыб, применили гистологический анализ и компьютерную томографию. Главной целью было понять, формируются ли «лобные» зубы так же, как и ротовые. Ключевым маркером настоящего зуба служит наличие особой структуры — зубной пластинки. Также генетический анализ показал, что в клетках, формирующих тенакулум, активны те же гены, которые отвечают за развитие зубов во рту.
Исследование ископаемых останков древней химеры Helodus simplex дополнило картину. Оказалось, что у этого вымершего вида тенакулум был гораздо длиннее и располагался вплотную к верхней челюсти. Вероятно, «зубообразующая» способность была эволюционно перенесена с челюсти на этот новый отросток.
В результате ученые подтвердили, что шипы на лбу химер — это настоящие зубы. Они развиваются из зубной пластинки, имеют полость с пульпой и состоят из дентина, как и зубы во рту.
При этом кожные зубчики на других частях тела химер, например на тазовых выростах-класперах, формируются без участия зубной пластинки, как обычная чешуя. Это доказывает их разное происхождение. Исследователи также выявили интересный эволюционный парадокс: современные химеры утратили способность к смене зубов в челюстях, но сохранили ее на лбу.
Это первый детально подтвержденный пример развития настоящих зубов вне ротовой полости у позвоночных. Он демонстрирует, как в нестандартных условиях глубоко под водой эволюция может использовать уже существующие генетические программы для создания совершенно новых органов с неожиданными функциями.
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.
Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
