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Акне вылечат с помощью света и плазмы
В Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки «Плазморан».
Акне – самое распространенное дерматологическое заболевание. В тот или иной период жизни, чаще всего в пубертатный, им страдают 85 процентов людей. Обычно к 24-25 годам заболевание проходит. Но везет не всем – по разным данным, у 10-30 процентов пациентов с акне высыпания сохраняются и после этого возраста. Кроме того, заболевание помолодело – все чаще проблема возникает раньше полового созревания, примерно с девяти лет.
Традиционная терапия включает системные препараты и местное лечение. «Но одних препаратов может оказаться недостаточно, так как механизм развития акне довольно сложный. Необходимо использовать те методы, которые воздействуют на все звенья патогенеза», – сказала директор клиники, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Олисова.
Поэтому для лечения акне, коррекции и предупреждения развития постакне (гиперпигментации и рубцов на коже, возникающих в результате акне, а также при неадекватной терапии и манипуляциях, проведенных в кабинете косметолога) одновременно со стандартной медикаментозной терапией используют физиотерапевтические методы.
Так, в Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки «Плазморан». Это новейшая разработка российских ученых, которую производит компания «ПлазмоПром» в Нижегородской области. В разработке аппарата принимали участие в том числе врачи Сеченовского Университета.
«По силе воздействия эта установка не имеет аналогов в мире. Плазменные технологии развиваются и на Западе, и в Корее, но сами приборы пока уступают «Плазморану». Коллеги других специальностей уже применили новый аппарат – в хирургии, в том числе гнойной, челюстно-лицевой, ожоговой, ортопедии и травматологии, колопроктологии. А мы используем его в дерматологии, и он показывает отличные результаты», – рассказала Ольга Олисова.
Аппарат генерирует холодную аргоновую плазму, которая комплексно воздействует на кожу. Она оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, улучшает микроциркуляцию, оксигенацию (насыщение кислородом) и иммунные процессы, способствует выработке в коже фибробластов – клеток соединительной ткани, синтезирующих полезные для кожи белки, включая коллаген. «Плазморан» используют тоже в комплексе с лекарственной терапией. «Это позволяет добиться наилучшего терапевтического эффекта», – отметила врач.
В комплексном лечении акне в клинике используют и другие способы, например, методику IPL (Intense Pulsed Light) – на кожу воздействуют широкополосным импульсным светом. Методику также применяют в комбинации с фотодинамической терапией.
«Такие виды терапии оказывают прежде всего антимикробный, антибактериальный эффект. А это имеет большое значение, так как при акне образуется патогенная флора, включающая бактерии Cutibacterium acnes, стафилококки и другие микроорганизмы. Как показал наш опыт, на протяжении двух лет наблюдения за данными пациентами рецидивов при применении комплексной терапии не возникало», – рассказала Ольга Олисова.
Новые методы помогают не только минимизировать риск рецидивов, но и сокращать продолжительность лечения, которое зачастую может занимать нескольких месяцев и даже лет. «Безусловно, длительность терапии зависит от тяжести заболевания и состояния здоровья пациента», – отметила Ольга Олисова.
В любом случае, добавила профессор, чем раньше начать терапию, тем благоприятнее будет результат и меньше вероятность появления рубцов и гиперпигментации на месте акне. При этом заболевании необходима консультация именно дерматолога, а не косметолога. «Чистка, которую проводят косметологи, конечно, может помочь, но она решит проблему только на время, а нужно заниматься причинами акне. К тому же косметологи могут использовать лженаучные подходы, например, инъекции озона, мезотерапию, постановку пиявок. Пока человек будет этим себя успокаивать, болезнь будет прогрессировать», – сказала Ольга Олисова.
Врач посоветовала обратиться к специалисту, даже если акне само по себе пациента не беспокоит – заболевание может сигнализировать о системных проблемах в организме. Например, предпосылкой для появления угрей нередко становится гиперандрогения, при которой у девушки возрастает уровень мужских половых гормонов (андрогенов), а гиперандрогения может привести к серьезным проблемам, включая дисфункцию яичников и бесплодие. «Если ни один способ терапии акне не помогает, велика вероятность, что причиной высыпаний стало какое-то заболевание. Это могут быть не только заболевания женской половой системы, но и сахарный диабет, аденома гипофиза, заболевание надпочечников и другие», – отметила профессор.
Инновационная технология «Плазморана» является результатом многолетнего научного сотрудничества между компанией «ПлазмоПром» и ПМГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Центром физико-химической медицины ФМБА.
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