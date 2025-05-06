Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый метод позволит контролировать качество нанокомпозитов на всех этапах
Ученые из Лаборатории наноматериалов, Лаборатории иерархически структурированных материалов и Центра технологий материалов Сколтеха предложили новую двухэтапную технологию мониторинга многофункциональных полимерных нанокомпозитов.
Исследование, опубликованное в журнале Carbon, описывает, как можно объединить наноматериалы разного размера для мониторинга полимерных композитов как во время их производства, так и при применении. Этот метод позволяет упростить производство материалов и отслеживать их свойства, обеспечивая понимание состояния материала во время эксплуатации без ущерба для его первоначальных механических характеристик.
«Мониторинг композитов в настоящее время основан на методах, которые пригодны либо для производства материалов, либо для их применения. Они часто не взаимозаменяемы, и мы хотели существенно изменить подход к работе с нанокомпозитами. Мы разработали простую и универсальную технологию, позволяющую упростить процесс на обоих этапах, и которая подходит для создания многофункциональных нанокомпозитов следующего поколения», — рассказал Хассаан Ахмад Батт, научный сотрудник Лаборатории наноматериалов и первый автор исследования.
Старший преподаватель Дмитрий Красников, один из научных руководителей работы, прокомментировал: «Идея работы заключалась в разработке простого и неразрушающего метода мониторинга на основе материалов. Полученная технология закладывает основу для будущих промышленных продуктов. Я считаю, что старые методы мониторинга, такие как внедрение оптоволокна или металлических нитей, теперь в значительной степени утратили свою актуальность.
Просто помещая волокна из углеродных нанотрубок в нанокомпозиты во время их производства, мы можем отслеживать весь производственный процесс и переменные параметры. Углеродные нанотрубки не нужно демонтировать, поскольку они не приводят к изменению механических характеристик и могут использоваться для получения информации о повреждениях материала, деформациях и множестве других факторов в течение срока их службы».
Профессор Альберт Насибулин, заведующий Лабораторией наноматериалов Сколтеха, подробно рассказал о том, как в лаборатории разрабатывают современные наноматериалы и технологии: «Нашей целью всегда было создание наноматериалов и технологий на их основе, которые были бы практически применимы и полезны для промышленности. Технология изготовления волокон из одностенных углеродных нанотрубок была разработана в нашей лаборатории, как и способы производства нанокомпозитов. Эта публикация показывает, как мы объединяем свои ключевые компетенции с потенциалом национальных и международных академических партнеров, чтобы создать опережающую технологию, которую можно легко масштабировать и применять».
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
Наблюдая за дикими павианами в Кении, эволюционный биолог и приматолог Акико Мацумото-Ода из Университета Рюкю (Япония) заметила, как удивительно быстро обезьяны восстанавливаются после стычек с сородичами, даже если раны довольно глубокие. В дальнейшем исследовательница совместно с коллегами экспериментально установила, что у людей повреждения заживают в разы дольше, чем у других млекопитающих. Возможное объяснение ученые увидели в эволюционном развитии наших предков.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».
Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 самых щедрых компаний
Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
Армения: в шаге от Бергамо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии