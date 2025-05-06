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30 минут назад
Сколтех
18

Новый метод позволит контролировать качество нанокомпозитов на всех этапах

4.4

Ученые из Лаборатории наноматериалов, Лаборатории иерархически структурированных материалов и Центра технологий материалов Сколтеха предложили новую двухэтапную технологию мониторинга многофункциональных полимерных нанокомпозитов.

Сколтех
# мониторинг
# нанокомпозиты
# наноматериалы
# нанотрубки
# полимеры
Обнаружение повреждений материала с использованием волокон из углеродных нанотрубок / © Hassaan A. Butt et al., Carbon

Исследование, опубликованное в журнале Carbon, описывает, как можно объединить наноматериалы разного размера для мониторинга полимерных композитов как во время их производства, так и при применении. Этот метод позволяет упростить производство материалов и отслеживать их свойства, обеспечивая понимание состояния материала во время эксплуатации без ущерба для его первоначальных механических характеристик.

«Мониторинг композитов в настоящее время основан на методах, которые пригодны либо для производства материалов, либо для их применения. Они часто не взаимозаменяемы, и мы хотели существенно изменить подход к работе с нанокомпозитами. Мы разработали простую и универсальную технологию, позволяющую упростить процесс на обоих этапах, и которая подходит для создания многофункциональных нанокомпозитов следующего поколения», — рассказал Хассаан Ахмад Батт, научный сотрудник Лаборатории наноматериалов и первый автор исследования.

Старший преподаватель Дмитрий Красников, один из научных руководителей работы, прокомментировал: «Идея работы заключалась в разработке простого и неразрушающего метода мониторинга на основе материалов. Полученная технология закладывает основу для будущих промышленных продуктов. Я считаю, что старые методы мониторинга, такие как внедрение оптоволокна или металлических нитей, теперь в значительной степени утратили свою актуальность.

Просто помещая волокна из углеродных нанотрубок в нанокомпозиты во время их производства, мы можем отслеживать весь производственный процесс и переменные параметры. Углеродные нанотрубки не нужно демонтировать, поскольку они не приводят к изменению механических характеристик и могут использоваться для получения информации о повреждениях материала, деформациях и множестве других факторов в течение срока их службы».

Профессор Альберт Насибулин, заведующий Лабораторией наноматериалов Сколтеха, подробно рассказал о том, как в лаборатории разрабатывают современные наноматериалы и технологии: «Нашей целью всегда было создание наноматериалов и технологий на их основе, которые были бы практически применимы и полезны для промышленности. Технология изготовления волокон из одностенных углеродных нанотрубок была разработана в нашей лаборатории, как и способы производства нанокомпозитов. Эта публикация показывает, как мы объединяем свои ключевые компетенции с потенциалом национальных и международных академических партнеров, чтобы создать опережающую технологию, которую можно легко масштабировать и применять».

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Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
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Сколтех
# мониторинг
# нанокомпозиты
# наноматериалы
# нанотрубки
# полимеры
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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