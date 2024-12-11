Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые создали «искусственную кожу» для ускоренного заживления ран
Прототип «искусственной кожи» для лечения ран и ожогов разработали ученые Сеченовского Университета Минздрава России. Специальное раневое покрытие на основе коллагена защищает поверхность раны от инфекций и стимулирует рост новых клеток, а по мере восстановления кожного покрова — бесследно деградирует, замещаясь собственными тканями организма.
Сегодня при ожогах и других масштабных поражениях кожи все чаще вместо марлевых повязок применяют биополимеры. Их главные преимущества – защита поврежденных тканей от инфекций, обеспечение доступа кислорода, а также удержание влаги, что создает оптимальные условия для заживления. Однако большинство таких раневых покрытий не деградируют по мере заживления раны, и спустя время требуется их удалять, снова травмируя ткани. Те же, которые способны к биодеградации, довольно дороги или сложны в производстве, а также могут провоцировать инфекционные осложнения.
Специалисты Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского Университета разработали недорогую и эффективную технологию производства раневого покрытия на основе коллагена, в которое может быть также добавлен природный белок — лактоферрин. По мере рассасывания покрытия лактоферрин постепенно высвобождается — он защищает рану от инфицирования, а также регулирует воспалительный ответ организма, ускоряя заживление.
Ученые протестировали новые покрытия на свиньях с длительно незаживающими (более месяца) ранами. Признаки заживления появились уже на третий день, а к 21 дню рана была уже полностью покрыта свежим эпителием.
«Коллаген отлично встраивается в раневое ложе. Он формирует для клеток естественную микросреду, которая способствует их активной пролиферации. Кроме того, в отличие от других материалов, коллаген не обладает иммуногенностью — то есть, он не вызовет дополнительного воспаления, организм не попытается его отторгнуть, как инородное тело. Все это благоприятно сказывается на процессе регенерации. Лактоферрин обеспечивает дополнительную защиту от бактерий и, в отличие от антибиотиков, к нему не формируется устойчивость», — рассказал руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.
Сначала новое раневое покрытие будет применяться для задач ветеринарии, но в течение двух лет оно будет запущено в производство для медицинского применения. В разработке активно участвуют индустриальные партнеры: отечественный производитель коллагеновых биоматериалов ЗАО «Зеленая Дубрава», а также дистрибьютор ветеринарного оборудования и расходных материалов ООО «Базовая диагностика». Ежегодно от одних только ожогов страдает более 400 тысяч человек в России и 11 миллионов в мире. Искусственную кожу можно будет использовать не только для лечения ожоговых повреждений, но также и хронических длительно незаживающих ран, пролежней и язв, в том числе, при сахарном диабете.
Работа ведется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных, мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Западные спутники показали, что окислов азота в России стало меньше. Это признак экономического спада или роста?
Древний хаос, гибель всего живого, сверхмощные взрывы: четыре конца света, которые мы пережили
Шанхайский синдром планеты Земля: когда нас будет слишком много и что из этого выйдет
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии