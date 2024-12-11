Российские ученые создали «искусственную кожу» для ускоренного заживления ран

Сегодня при ожогах и других масштабных поражениях кожи все чаще вместо марлевых повязок применяют биополимеры. Их главные преимущества – защита поврежденных тканей от инфекций, обеспечение доступа кислорода, а также удержание влаги, что создает оптимальные условия для заживления. Однако большинство таких раневых покрытий не деградируют по мере заживления раны, и спустя время требуется их удалять, снова травмируя ткани. Те же, которые способны к биодеградации, довольно дороги или сложны в производстве, а также могут провоцировать инфекционные осложнения.

Специалисты Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского Университета разработали недорогую и эффективную технологию производства раневого покрытия на основе коллагена, в которое может быть также добавлен природный белок — лактоферрин. По мере рассасывания покрытия лактоферрин постепенно высвобождается — он защищает рану от инфицирования, а также регулирует воспалительный ответ организма, ускоряя заживление.

Ученые протестировали новые покрытия на свиньях с длительно незаживающими (более месяца) ранами. Признаки заживления появились уже на третий день, а к 21 дню рана была уже полностью покрыта свежим эпителием.

«Коллаген отлично встраивается в раневое ложе. Он формирует для клеток естественную микросреду, которая способствует их активной пролиферации. Кроме того, в отличие от других материалов, коллаген не обладает иммуногенностью — то есть, он не вызовет дополнительного воспаления, организм не попытается его отторгнуть, как инородное тело. Все это благоприятно сказывается на процессе регенерации. Лактоферрин обеспечивает дополнительную защиту от бактерий и, в отличие от антибиотиков, к нему не формируется устойчивость», — рассказал руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.

Сначала новое раневое покрытие будет применяться для задач ветеринарии, но в течение двух лет оно будет запущено в производство для медицинского применения. В разработке активно участвуют индустриальные партнеры: отечественный производитель коллагеновых биоматериалов ЗАО «Зеленая Дубрава», а также дистрибьютор ветеринарного оборудования и расходных материалов ООО «Базовая диагностика». Ежегодно от одних только ожогов страдает более 400 тысяч человек в России и 11 миллионов в мире. Искусственную кожу можно будет использовать не только для лечения ожоговых повреждений, но также и хронических длительно незаживающих ран, пролежней и язв, в том числе, при сахарном диабете.

Работа ведется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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Сеченовский Университет 5 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.