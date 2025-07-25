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Недостаток всего двух веществ в организме повысил риск болезни суставов
Ученые Сеченовского Университета выяснили, что у женщин с остеоартитом коленных и тазобедренных суставов наблюдается существенное снижение уровня селена и цинка в крови. Установленная связь может лечь в основу новых методов ранней диагностики и профилактики заболевания.
Исследование проводилось совместно с коллегами из Китая при поддержке гранта РНФ, результаты опубликованы в журнале Biological Trace Element Research.
Остеоартрит — одно из самых распространенных хронических заболеваний суставов, которым, по оценкам, страдают более 700 миллионов человек по всему миру. Заболеваемость неуклонно растет, особенно среди женщин старшего возраста, однако не все возможные факторы и механизмы развития остеоартрита достаточно изучены. Ряд более ранних работ показал, что такие микроэлементы как селен и цинк вовлечены в регуляцию хондрогенеза. В то же время, возможный вклад нарушения обмена химических элементов в развитие остеоартрита изучен недостаточно.
Ученые сравнили содержание 13 микроэлементов и минералов в сыворотке крови у более чем 300 пациенток Клинического центра Сеченовского Университета, разделенных на группы в зависимости от количества пораженных суставов. Исследование показало, что у пациенток с остеоартритом уровень селена и цинка был на 7–9% (в зависимости от степени тяжести заболевания) ниже, чем у здоровых, также наблюдалось снижение концентрации железа и ванадия в сыворотке крови.
Анализ проводился с учетом возраста, массы тела и сопутствующих заболеваний, что позволило выявить независимую связь между остеоартритом и нарушением обмена микроэлементов. Наиболее выраженные изменения наблюдались у женщин с поражением сразу нескольких суставов.
«Предполагается, что снижение уровня таких микроэлементов как селен и цинк в организме пациентов с остеоартритом может способствовать прогрессированию заболевания вследствие усугубления выраженности окислительного стресса и воспалительной реакции. В связи с этим, раннее выявление нарушений обмена химических элементов в организме может свидетельствовать об увеличении риска развития остеоартрита у пациентов группы риска. Также предполагается, что прием отдельных микроэлементов до восполнения физиологических уровней может являться одним из способов неспецифической профилактики остеоартрита, однако данное предположение требует дальнейшего изучения», – рассказал директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского Университета доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный.
Следующим этапом проекта станет глубокий молекулярный анализ у пациентов с болезнью Кашина-Бека — редкой формой артропатии, связанной с выраженным дефицитом селена. В планах — исследование микробиома, воспалительных маркеров и метаболических сигнатур, а также создание персонализированной модели прогнозирования развития и прогрессирования артропатий.
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