В ливневых коллекторах Флориды обнаружили 35 видов животных, включая аллигаторов и броненосцев

Специалисты в области экологии и охраны дикой природы из Университета Флориды (США) установили почти четыре десятка камер наблюдения с датчиками движения, чтобы выяснить, какие животные обитают или случайно оказываются в системе ливневых коллекторов в городе Гейнсвилл, где расположен их вуз. Разнообразие фауны под крышками канализационных люков и некоторые из видов, попавших на видео, удивили ученых.

Статья об исследовании флоридских экологов недавно вышла в журнале Urban Naturalist. Как рассказали авторы, камеры с магнитными креплениями находились в 33 ливневых коллекторах с февраля по май 2023 года. За это время они сняли почти 3800 эпизодов с животными и зафиксировали на видео 35 их видов, в том числе млекопитающих, рептилий, земноводных и даже птиц.

Правда, в комментарии изданию The New York Post ученые отметили, что несколько камер смыло дождевыми потоками, а часть попала в цепкие лапы «полосатых бандитов» — енотов-полоскунов (Procyon lotor), которые стали самыми частыми героями видеозаписей. Суммарное число эпизодов с их участием превысило 1800.

Второе место по этому показателю заняли летучие мыши вида Myotis austroriparius, попавшие в объективы камер почти 700 раз. Исследователи предполагают, что они залетали в ливневые коллекторы во время охоты за насекомыми, а также оставались там на ночлег. Кроме того, более 300 раз камеры запечатлели черных крыс (Rattus rattus) и виргинских оппосумов (Didelphis virginiana).

Кадры с этими животными не стали неожиданностью для ученых, но не обошлось и без сюрпризов. На некоторых из видео оказались броненосцы (Dasypus novemcinctus), квакши (Osteopilus septentrionalis) и еще 12 видов птиц, в том числе несколько цапель и хищных пернатых вроде краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis) и пестрой неясыти (Strix varia).

Возле входов в коллекторы камеры сняли белохвостых оленей и американскую рысь, но вглубь они не заходили. Из крупных животных на это осмеливались только аллигаторы (Alligator mississippiensis), которые появились на видео 50 раз. Ученые считают, что в большинстве случаев крокодилы пользовались коллекторами, чтобы попасть от одного водоема к другому. В ряде случаев камеры сняли, как аллигаторы охотились на рыбу, загоняя ее в тупик коллектора.

Хотя наблюдения вели только в районе Гейнсвилла, экологи предполагают, что перечисленные животные встречаются в системах отвода ливневых стоков по всей Флориде. По итогам наблюдений ученые предложили ряд усовершенствований, которые бы помогли обезопасить некоторых обитателей. Например, установить приспособления, по которым змеям и лягушкам было бы проще выбираться на поверхность после попадания в коллектор во время сильного дождя. Или же предусмотреть для летучих мышей дополнительные люки, чтобы те могли вылететь наружу.

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