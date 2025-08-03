  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 августа, 09:03
Андрей Папиш
3

У питонов нашли новый тип клеток для переваривания костей жертв

❋ 5.7

Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.

Биология
# змеи
# кальций
# кишечник
# клетки
# кости
# питон
# хищничество
Темный тигровый питон душит большую голубую цаплю
Питоны неядовитые, поэтому свою добычу предпочитают душить. На фотографии темный тигровый питон (Python bivittatus) душит большую голубую цаплю (Ardea herodias) в Национальном парке Эверглейдс во Флориде / © Wikimedia Commons, evergladesnps.

Питоны — одни из немногих хищников, способных проглатывать добычу целиком. Порой они голодают по несколько месяцев, но обычно в их рацион входят грызуны, птицы, приматы. В интернете много фотографий питонов с раздутыми от туши антилопы животами, причем переваривают эти змеи все: от копыт до костей и рогов своих жертв.

Хорошо изучена гибкость ЖКТ у питонов — кислотность среды и скорость метаболизма растет и падает в несколько раз в зависимости от того, голодает рептилия или ест. При этом исследователи плохо понимают, как при такой нестабильной диете хищники сохраняют уровень минеральных веществ — кальция и фосфора, из которых состоят кости. У тигровых питонов, к слову, может быть больше 200 позвонков и пар ребер.

Биологи из Франции и США организовали эксперимент. Создали для темных тигровых питонов (Python molurus bivittatus) три версии меню. Годовалых змей кормили здоровыми лабораторными крысами (обычная пища), бескостными крысами (пища без кальция и фосфора) и бескостными крысами, которым в тело вводили раствор карбоната кальция (CaCO3). Одна группа осталась голодной. Затем ученые рассмотрели слизистую кишечника и замерили уровень кальция в крови у змей. Результаты опубликовал журнал Journal of Experimental Biology.

Кишечный эпителий голодающего и сытого Python molurus bivittatus. (A) Кишечный эпителий голодающей змеи, стрелка указывает на пустую крипту. (B, C) Поверхность кишечного эпителия голодающих змей с клетками, имеющими крипту с короткими микроворсинками и немного более темной цитоплазмой по сравнению с соседними энтероцитами. (D) Однослойный кишечный эпителий сытой змеи со столбчатыми энтероцитами. Один тип клеток характеризуется криптой, содержащей частицу (черная стрелка и увеличенная вставка) / © Journal of Experimental Biology, Jehan-Hervé Lignot et al.

Всех змей после опытов умертвили и вскрыли. В эпителии кишечников голодающих питонов специалисты увидели пустоты с короткими ворсинками и темной цитоплазмой (своеобразные трубчатые железы, крипты). У особей, которые питались нормально, эти крипты содержали частицы с кальциевыми структурами. В них выявили также кислород, фосфор и серу.

У тех питонов, что питались бескостными крысами (биологи предварительно лишили зверьков позвоночника, хвоста, ребер и конечностей), крипты содержали другие элементы, частицы были богаты железом, серой и фосфором. Уровень кальция в них был очень низким, а анализ крови после четвертого приема пищи показал высокий уровень паратиреоидного гормона. Он вырабатывается при низком содержании кальция в крови, стимулируя высвобождение минерала из костей.

Частицы в кишечных криптах / © Journal of Experimental Biology, Jehan-Hervé Lignot et al.

Кишечные крипты последней группы змей, которую кормили бескостными крысами с раствором карбоната кальция, тоже были заполнены. Просвечивающий электронный микроскоп засек в них многослойные частицы — в них содержались ионы кальция и фосфора.

Авторы статьи заключили, что кальциевые частицы, которые задерживаются в криптах, — продукт специальных клеток. Они собирают на железистой сердцевине избыток ионов фосфора и кальция, после чего весь излишек выводит из организма. Биологи утверждают, что лично знают о других неопубликованных данных, которые свидетельствуют о тех же клетках у различных питонов, удавов, аризонского ядозуба, лучистой змеи и прочих рептилий.

Клетки, которые косвенно обнаружили исследователи, остаются неописанными и неназванными, хотя их задачи в целом понятны. Исследователи надеются провести масштабный анализ выстилки кишечника у позвоночных, которые питаются костной добычей. Неясно, такие клетки — «изобретение» змей и ящериц или достались им от предков.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Авдей Палиш
215 статей
Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.
Показать больше
Биология
# змеи
# кальций
# кишечник
# клетки
# кости
# питон
# хищничество
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Авг
500
Промышленная алхимия
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
По следам британских ученых. Зачем медицине «несерьезные» исследования
ВДНХ
Москва
Экскурсия
03 Авг
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
С чего начать создание родословного древа? Методы и секреты генеалогических поисков
Государственная библиотека искусств
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Форты Кронштадта
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Энергия для жизни
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
750
Вселенная: от начала времен
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Языки меняются: почему?
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Спасение птиц в Анапе
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 июля, 10:18
Игорь Байдов

Археологи показали татуировки сибирской «ледяной мумии» возрастом более 2000 лет

На большинстве древних тел кожа практически не сохраняется, ведь после смерти человека разложение мягких тканей происходит относительно быстро. Поэтому подавляющее большинство древних останков представлено только костями. Но есть исключение — например, искусственное бальзамирование или вечная мерзлота, которая создает почти идеальные условия для консервирования мягких тканей, в том числе кожи. Она помогла сохранить тело женщины, жившей в горах Алтая более 2000 лет назад, а также редчайшие свидетельства духовной жизни кочевников.

Археология
# вечная мерзлота
# мумии
# Сибирь
# скифы
1 августа, 11:15
Людмила Соколова

Биологи узнали, как и когда появился картофель

О происхождении картофеля ученые спорили на протяжении десятилетий, однако расставить все точки над i удалось только сейчас: «земляное яблоко», как оказалось, появилось около девяти миллионов лет назад в результате гибридизации предков томата и редкого южноамериканского растения Etuberosum.

Биология
# геном
# гибридизация
# картофель
# растения
# томаты
# эволюция
31 июля, 12:03
Редакция Naked Science

Исследователи Яндекса разработали новую нейросетевую архитектуру для работы с табличными данными

Лаборатория исследований искусственного интеллекта Yandex Research представила нейросетевую архитектуру для работы с табличными данными — TabM. Разработка позволяет быстро обрабатывать большие массивы данных и строить высокоточные прогнозы при умеренном использовании вычислительных ресурсов. Подобные модели могут использоваться в самых разных областях, от прогнозирования энергопотребления до классификации пациентов по риску заболеваний.

Технологии
# Yandex
# глубокое обучение
# нейросетевые технологии
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
30 июля, 15:10
Татьяна Пичугина

Генетики раскрыли происхождение скифов

В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
# степные племена
31 июля, 10:18
Игорь Байдов

Археологи показали татуировки сибирской «ледяной мумии» возрастом более 2000 лет

На большинстве древних тел кожа практически не сохраняется, ведь после смерти человека разложение мягких тканей происходит относительно быстро. Поэтому подавляющее большинство древних останков представлено только костями. Но есть исключение — например, искусственное бальзамирование или вечная мерзлота, которая создает почти идеальные условия для консервирования мягких тканей, в том числе кожи. Она помогла сохранить тело женщины, жившей в горах Алтая более 2000 лет назад, а также редчайшие свидетельства духовной жизни кочевников.

Археология
# вечная мерзлота
# мумии
# Сибирь
# скифы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У питонов нашли новый тип клеток для переваривания костей жертв

    3 августа, 09:03

  2. В радиации увидели источник энергии для внеземных организмов

    2 августа, 14:18

  3. Генетики выяснили, какие болезни косили войска Наполеона в 1812 году

    2 августа, 13:13

  4. Ученые подсчитали, сколько частиц микропластика вдыхает взрослый человек за день

    2 августа, 11:05
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Hanzo Gonzo
15 минут назад
Имя, я думаю ботам в демо версии игры некто не объяснял, лор матрицы, в игре это просто город, и боты в нем просто живут им некто не пояснял что это из

Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность

Alex Kovalevski
2 часа назад
Наконец то Газа переехала в Сирию! Автор согрели душу!

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Denis Zavarzin
3 часа назад
Packers, не обязательно, белые у нас отмечались неоднократно и это задокументировано

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Denis Zavarzin
3 часа назад
Alex, угу, мало того, люди еще и звери

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Denis Zavarzin
3 часа назад
Vamp, а рыбы, что, растения? Или грибы? И кто тут безграмотный? Рыбы - такие же животные, как насекомые, раки и прочее. Полагаю, вы перепутали термен

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Denis Zavarzin
3 часа назад
Gai, почему лет восемь? Давным-давно, помню, поймали мы в Пригородном в 2002 бурого фугу и уже тогда это была не новость

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Denis Zavarzin
3 часа назад
Фугу у Сахалина - обычное дело

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Alex Kotov
4 часа назад
Vamp, за что ты так акул ненавидишь, что из животных выписал?😁 Если акулы - рыбы, то рыбы тогда - акулы получается? 😂Что с тобой будет, если узнаешь,

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Упертыш Играющий
4 часа назад
Так сама Библия подтверждает что реальность проявилась когда первый человек Адам открыл глаза и все закрутилось вокруг этого наблюдателя ,то

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

emir aznakayev
6 часов назад
sergey, а человек?

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

sergey bychkov
7 часов назад
Vamp, Вы перепутали понятие животное и зверь. Зверьми считаются млекопитающие.

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Павел Кутузов
8 часов назад
"Ионизирующее излучение несовместимо с жизнью" в первой же фразе бред.

В радиации увидели источник энергии для внеземных организмов

cKa3o4HbIu
9 часов назад
Фу ;-(

Ученые показали существ, обитающих на глубине более 9,5 километра под океаном

Arkady Kolbenev
11 часов назад
Я бы ставил не на чернила, хотя и они могли быть причиной, а на инфекцию, занесенную при татуаже. Она могла дремать в рубцовой ткани. Воспалительный

Татуировка в виде креста на шее обернулась некротической язвой

Адель Мон
13 часов назад
Vamp, акулы, как и рыбы, и птицы относятся к животному миру, не к растениям же.

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Vasiliy Ermakov
13 часов назад
Александр, для начала хочу признать свою ошибку - в ТГ канале эта ерунда не отображается, но в приложении зато ей выделен увеличенный тайл, так что

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Sam Dowson
14 часов назад
Vamp, в школе двоечником был по биологии? Таракан - и то животное.

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Vamp Lucif
14 часов назад
С каких пор акулы стали животными? Киты - да животные. Но акулы - это рыбы. Безграмотная писака?

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

ALex Lirin
15 часов назад
Dmitriy, несомненно так, ох уж эта ошибка атрибуции

Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Dron N
16 часов назад
Так это ж диавол в него вселился, вот и корёжит его ))

Татуировка в виде креста на шее обернулась некротической язвой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно