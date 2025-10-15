  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 октября, 15:00
Evgenia Vavilova
45

Ученые создали новый прочный эластичный материал для сращивания костей

❋ 4.1

Исследователи разработали новый эластичный материал на основе широко используемого фосфата кальция, который стал ближе к параметрам человеческой кости. Он может принимать любые формы и улучшит протоколы восстановления поврежденных костей.

Биология
# кальций
# кости
# нанотехнологии
# переломы
«Искусственный костный наноматериал», близко повторяющий свойства человеческих костей, обеспечивает заживающему перелому стабильность / © Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-59662-w
«Искусственный костный наноматериал», близко повторяющий свойства человеческих костей, обеспечивает заживающему перелому стабильность / © Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-59662-w

Обычно лечение крупных повреждений кости, при которых она оказывается разделена на две части, требует костной пластики. Во время этого хирургического вмешательства врачи увеличивают объем кости разными способами, в том числе с помощью частей собственных костей пациента и забирая ткани у донора.

Количество подходящей для восстановительных операций кости, получаемое обоими способами, естественно, ограничено. Получение аутографтов (собственной костной ткани пациента) может привести к осложнениям после операции и коллапсу кости в месте забора. Аллографты (донорские ткани) несут риск инфицирования и иммунного отторжения.

Существуют и искусственные костные материалы. Их создают смешиванием порошков, содержащих кальций и фосфор, с жидким раствором. Полученная смесь отвердевает и становится вспомогательным элементом в поврежденной кости.

Хотя эти материалы достаточно жесткие, прочность на сжатие уступает человеческой кости с кортикальным слоем. Отсутствие эластичности делает их склонными к растрескиванию, и они не способны адаптироваться к незначительным деформациям во время повседневной активности. Это может привести к повторному перелому, неприятным ощущениям и снижению качества жизни пациента.

Коллектив ученых создал новый материал для восстановления костей на основе фосфата кальция, лимонной кислоты, полиакриловой кислоты и L-формы полиаспарагиновой кислоты. Исследователи назвали его «нанокостным цементом». Результаты исследований и экспериментов показали, что этот материал обеспечивает значительную механическую поддержку и ускоряет заживление. Статью о нем опубликовали в журнале Nature Communications.

«Этот материал максимально приближен по составу к натуральной кости, безопасен и биосовместим. Более того, до отверждения ему можно придать любую форму, что делает его одним из наиболее перспективных вариантов для восстановления кости», — рассказал Доктор У Цзюнь (Wu Jun).

Ученые применили технологию фиксации нанокластеров для успешного объединения механических свойств органических гибких и неорганических жестких материалов. Этот подход привел к созданию нового «наноискусственного костного материала» с высокими показателями эластичности, прочности и жесткости.

Новый материал увеличивается в объеме после поглощения воды и сохраняет максимальную прочность на сжатие. Он формирует пористую структуру, которая способствует адгезии клеток организма к «костной заплатке». Его механические свойства ближе к свойствам натуральной кости, что повышает комфорт и подвижность пациента. До наступления отвердевания материалу можно придать любую форму, поэтому он упростит восстановление костных дефектов сложной или неправильной формы.

Команда специалистов считает, что их разработка станет альтернативой традиционным костным трансплантатам в ортопедических операциях. Новый материал значительно упростит хирургические процедуры и сократит общее время операций и восстановления.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
141 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Биология
# кальций
# кости
# нанотехнологии
# переломы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые нашли в яде паука-птицееда пептиды, блокирующие калиевые каналы нейронов

    15 октября, 15:22

  2. Ученые создали новый прочный эластичный материал для сращивания костей

    15 октября, 15:00

  3. Древние вулканы доставили скрытый лед к экватору Марса

    15 октября, 14:48

  4. Экономисты подсчитали плюсы и минусы служебных романов

    15 октября, 14:22
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Дмитрий Игровой
22 минуты назад
Егор, напротив, кошка считается чистым животным, исламскому мировоззрению очень импонирует, что кошка следит за собой, умываясь языком и

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юрий Сагадатов
22 минуты назад
Александр, НДФЛ - 39% , НДС - 30% , Налог на прибыль - 50% и будет вам космонавтика как в СССР и то при условии что бюджет не разворуют и все будут работать

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Gennadiy Shin
42 минуты назад
Ни одной страны ЕС

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Lola
55 минут назад
Andy, мужик ты щас серьезно? 🙂 Боже мой🤦

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Lola
1 час назад
Егор, нет не правда. Наоборот мусульманам в Коране сказано хорошо относиться к животным и можно заводить животных, а в особенности котов. Их даже

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Игнатьев
1 час назад
Простая проверка поиска в интернете и великобритания сдувается с 513млрд до 39млрд экспорта. Проверяйте данные прежде чем опубликовыватт

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Иван Колупаев
1 час назад
Val, если под "добьем вас нацистов" подразумевать зачистку всей территории Украины то до 2030 это очень оптимистичный прогноз 484 / 6 = 97 (оставшаяся

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Val Maestro
2 часа назад
Александр, с чего бы это приказал долго жить? Проект заморожен на неопределённый срок. Вот добьем вас нацистов, и проект откроется в 2030 году.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Vladimir Sadovskiy
2 часа назад
Даниил, это статья ради статьи. Мало того,что в каждом организме хватает частей,при потере которых он не утрачивает своих важнейших функций и не

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Demon 34
2 часа назад
Михаил, тут их целый огород)

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Евгений Шаляпин
3 часа назад
Какая-то мадам нарисовала бублик и разместила рисунок назвав это черной дырой... . Рисунок понравился , но особенно понравилось название рисунка.

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Евгения Михайловна
3 часа назад
Querky, Шариков?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
3 часа назад
Осталось только возможность респавна добавить и будет совсем хорошо

Anduril показала новые шлемы EagleEye, повышающие осведомленность на поле боя

Александр Сас
4 часа назад
Чего только не придумают атеисты)

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Alexander Nazarov
4 часа назад
Платон, ну, согласен и об этом я сам же оговорился в своём комментарии. Будем посмотреть, как говорится 😉

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Сергей, Вы путаете идею и создание прототипов с действительной основательной работой) Да, история у нее очень длинная. Но сейчас это уже давно не

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

Платон Ф.
5 часов назад
Alexander, Интересное сравнение, но мне кажется, у них принципиально разные технологии и цели. Московский монорельс как раз и провалился из-за огромной

Белорусские инженеры научили струнный транспорт двигаться без вибраций

abdulloh muhammad
5 часов назад
Егор, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

abdulloh muhammad
5 часов назад
Kamera, Сначала изучаем, потом говорим. В поисковики можно написать, отношение мусульман к животным.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Сергеев Александр
6 часов назад
Это ухилянты здесь разбушевались.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно