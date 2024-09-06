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Мозг пауков «усох» из-за ночного освещения
В научной литературе немало свидетельств негативного воздействия светового загрязнения на животных, но, как правило, они касаются позвоночных. Недавний эксперимент австралийских ученых показал, что сбои в природном цикле света и темноты могут схожим образом вредить и более мелким существам, таким как пауки.
Биологи из Университета Монаша и Мельбурнского университета (Австралия) сосредоточили внимание на пауках, поскольку они играют важную роль в экосистеме. В частности, эти хищные членистоногие питаются другими беспозвоночными, в том числе многими видами вредителей, включая мух и комаров. Также пауки служат добычей другим хищникам, например, птицам и ящерицам.
Объектом исследования, статья о котором вышла в журнале Biology Letters, выбрали австралийских пауков-кругопрядов вида Hortophora biapicata. Они распространены в городских районах и часто обитают на уличных фонарях. Для экспериментов использовали молодых самок и самцов H. biapicata, которых отловили в относительно темных местах парков близ Мельбурна.
Пауков привезли в лабораторию и разделили на две группы. Все подопытные сначала 12 часов находились при свете люминесцентной лампы с холодным белым свечением, с помощью которой имитировали природное дневное освещение. Затем в первой, контрольной группе на 12 часов наступала «ночь» в естественной темноте. Во второй на такой же отрезок времени оставляли свет, источником которого была LED-лампа с белым холодным свечением и световым потоком 20 люкс.
В описанной обстановке пауков держали до полного полового созревания, обеспечивая водой и пищей в виде сверчков. Спустя примерно 35 дней для самцов и 50 дней для самок их умертвили, поместив в морозильную камеру с температурой -20°C на 10 минут. Затем, чтобы оценить последствия искусственного освещения ночью, подопытных исследовали с помощью микротомографии.
Снимки показали, что у пауков, которые подвергались такому воздействию, объем некоторых мозговых структур оказался меньше, чем у подопытных из контрольной группы. Наиболее существенную разницу обнаружили в участках, связанных со зрением.
Если под влиянием светового загрязнения мозг пауков будет уменьшаться, это может отразиться на его работе и привести к тому, что животные станут хуже справляться с отведенной им в природе ролью, предупредили исследователи.
Из других научных статей известно, что стресс от жизни в условиях светового загрязнения способен тормозить развитие мозга у птиц и млекопитающих. Также ранее сообщалось о смертельных последствиях ночного освещения для пустынных грызунов и о сокращении выработки мелатонина у кенгуру из-за синего света LED-ламп.
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