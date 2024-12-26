Биологи объяснили, зачем японские макаки седлают пятнистых оленей

Натуралисты неоднократно наблюдали, как в японских лесах макаки приставали к пятнистым оленям — залезали им на спину в попытке оседлать. Но что заставляет обезьян так делать, а копытных терпеть подобное, оставалось малопонятным. Свои ответы сформулировала международная группа исследователей после просмотра наблюдений за поведением этих животных. О гипотезах биологи рассказали в статье под названием «Обезьянье родео».

Мы привыкли видеть рядом с человеком различных животных — от питомцев, ставших для нас друзьями, до скота, который обеспечивает пищей. В природе взаимоотношения между видами складываются, например, в форме мутуализма, сотрудничества, когда оба участника получают выгоду от взаимодействия.

Яркий пример — долгая «дружба» птицы медоуказчика (Indicator) и жителей африканских племен. Как следует из названия, пернатые подсказывают людям, где в лесу мед. Пока африканцы его добывают (выкуривают пчел), птица терпеливо ждет, потому что, как правило, местные благодарят ее за помощь — оставляют воск, основную пищу медоуказчика.

Такой симбиоз наблюдали и у приматов. Японские макаки (Macaca fuscata) и пятнистые олени (Cervus nippon), обитающие на японских островах, делят между собой одни пищевые ресурсы. Обезьяны, питаясь на деревьях, во время трапезы обламывают ветки и обрывают листья, которые олени съедают с земли. Вдобавок приматы выискивают в шерсти оленей паразитов, а те получают дополнительные питательные вещества из экскрементов макак.

Разнообразные формы поведения японских макак и пятнистых оленей. a) макаки ухаживают за оленями; b) олени едят пищу, которую им дают макаки; c) макаки играют вблизи или в контакте с оленями; d) олени проявляют агрессию по отношению к макакам / © Primates, Léane Depret et al.

Кажется, вполне типичный случай межвидового сотрудничества, но у этих животных встречается и социальная игра. Японских макак неоднократно замечали за тем, как они сидят на спине пятнистых оленей. Хотя это наблюдали не столь часто, причины, по которым приматы их седлали, оставались неясными. Недавно биологи из Японии, Франции и Канады объяснили такое поведение обезьян целым рядом гипотез и изложили их в статье, опубликованной в журнале Primates.

Специалисты отсмотрели видеозаписи, снятые в лесах на японском острове Якусима и в городе Минох. Они попросили других исследователей поделиться наблюдениями и собрали около 10 видеороликов, на которые попали 45 эпизодов взаимодействия японских макак с пятнистыми оленями — в 28 случаях обезьяны их седлали.

Биологи выделяли несколько действий приматов. Макаки имитировали сексуальное поведение (терлись о спину, стимулируя свои гениталии), отдыхали, разлегшись на спине оленей, играли (так обозначали неагрессивные прикосновения, хватания за рога, покусывание), а также вычесывали их шерсть (груминг). Еще приматы гонялись за оленями, скалились, выражая явную агрессию, отпугивали их прыжками и резкими жестами, но все это происходило без влезания на копытных.

Видеозаписи различных наблюдений за межвидовыми взаимодействиями японских макак и пятнистых оленей в 2015 и 2016 годах / © Primates, Léane Depret et al.

Специальная программа, рассчитавшая длительность каждого действия по секундам, позволила исследователям определить, что чаще всего макаки отдыхали на спинах оленей (96,7% случаев). Вторым по популярности занятием была имитация сексуального поведения (38,7%), а игра и груминг встречались в 12,9% случаев. Стоит учитывать, что во время одного взаимодействия обезьяны совершали разные операции, поэтому сумма процентов превышает 100%.

Биологов удивило, что ни одно седлание не совершалось исключительно в целях транспортировки — макаки никуда на оленях не катались. Также примечательно, что пятнистые олени не давали себя в обиду, когда игра переходила границы: зафиксировано 10 попыток сбросить обезьян со спины, семь из них — успешные.

Объясняя столь разнообразное поведение японских макак, исследователи сформулировали пять гипотез. Во-первых, сексуализированные движения могут быть следствием того, что в группе для некоторых макак не нашлось партнера. А семенную жидкость, которую самцы иногда оставляли на шерсти оленей после своих манипуляций, копытные поедали (как самцы, так и самки) — биологи расценили ее как возможный источник белков.

Запись сексуализированных действий японской макаки во время седлания японского оленя / © Primates, Léane Depret et al.

Во-вторых, отдых на спине оленей может быть попыткой согреться. Но в то же время специалисты не зафиксировали случаев, когда приматы лежали в обнимку с ними, пока копытные располагались на земле. Для подтверждения этой гипотезы пока недостаточно данных. В-третьих, макаки, вероятно, используют оленей именно для отдыха: в разных позах самки и самцы провели много времени на спине оленей.

В-четвертых, груминг и игры с копытными укрепляли социальные связи между двумя видами. Вычесывание и поиск паразитов, по словам исследователей, поддерживали взаимную терпимость, а игры, вероятно, развивали социальные отношения у обезьян. В-пятых, агрессия, возникавшая между видами, скорее всего, была из-за конкуренции за территорию или ресурсы (макаки и олени питаются одной растительностью). Но мотивы этой агрессии ученым определить не удалось.

В целом, чтобы расширить представление о взаимодействии японских макак с пятнистыми оленями, необходимы многолетние наблюдения, поскольку, скорее всего, отношения между двумя видами эволюционировали.

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