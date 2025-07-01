В России появится сервис на основе нейросетей для операций на печени

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создают сервис с применением нейронных сетей, позволяющий визуализировать печень и ее структуры в трехмерном пространстве по КТ-снимкам. Помимо построения 3D-моделей, сервис определяет новообразования печени и дает возможность проводить виртуальные операции на органе. В перспективе его будут использовать для предоперационного планирования и снижения потенциальных рисков хирургического вмешательства.

В междисциплинарную команду разработчиков системы входят врачи-клиницисты, инженеры-физики и IT-специалисты Первого МГМУ. Как отметил соавтор проекта, студент четвертого курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Эдуард Загайный, актуальность создания такого сервиса определяется ростом хирургических патологий печени, трудностью интерпретации КТ-исследований молодыми специалистами, а также востребованностью систем для предоперационного планирования у врачей-хирургов.

По сравнению с отечественными и зарубежными аналогами молодым ученым Первого МГМУ удалось создать универсальный инструмент, который сочетает в себе скорость обработки информации, достоверность и доступность для российских специалистов. Одно из преимуществ сервиса — возможность работать с КТ-снимками из регионов, что делает его адаптивным для любого медицинского учреждения.

«Врач загружает КТ-исследование в сервис, отмечает область печени, и система с помощью нейронных сетей создает ее подробную трехмерную модель вместе со всеми важными структурами – сосудами, сегментами печени и новообразованиями, — рассказывает разработчик. – Весь процесс занимает не более 10 минут. С помощью полученных данных хирург на этапе предоперационного планирования может оценить локализацию патологического процесса, сосудистую архитектонику органа и выбрать оптимальный метод и объем хирургического вмешательства. Это значительно снижает потенциальные риски таких операций и уменьшает вероятность развития осложнений».

Сейчас разработчики сервиса продолжают собирать и обрабатывать базу данных для обучения нейронной сети и совершенствуют алгоритмы для реализации модулей сервиса. До конца этого года команда планирует завершить разработку MVP и протестировать ее на веб-платформе Sechenov.AI_nephro, созданной в Первом МГМУ для предоперационного планирования у пациентов с новообразованиями почки. А уже в 2026 году система будет запущена со собственном сервисе.

Проект молодых ученых Сеченовского Университета стал финалистом шестого сезона акселерационной программы Sechenov Tech — единственного в России акселератора федерального масштаба для биомедтех-стартапов. В шестом сезоне Sechenov Tech приняли участие более 400 студентов и молодых ученых из 100 университетов России. Победителей определили на финальном демодне, который прошел в Первом МГМУ в конце мая этого года.

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Сеченовский Университет 32 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.