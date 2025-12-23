Уведомления
Генетики изменили цвет комаров для борьбы с болезнями
Международная группа биотехнологов разработала новый способ сортировки азиатских тигровых комаров для программ стерилизации. С помощью двухэтапного редактирования генома ученые вывели линию насекомых, в которой опасные самки всегда рождаются золотисто-желтыми, а безопасные самцы — черными, что позволяет безошибочно разделять их перед выпуском в природу.
Эпидемиологи применяют против переносчиков лихорадки Денге, вируса Зика и чикунгуньи метод стерильных насекомых (SIT). На биофабриках выращивают миллионы комаров, стерилизуют их, самцов выпускают в города, где они спариваются с дикими самками, не давая потомства.
Главная техническая сложность этого метода — сортировка. Самцы комаров питаются нектаром и безопасны для человека, но самкам для размножения нужна кровь, и именно они разносят болезни. Случайный выпуск самок вместе с «полезными» самцами недопустим, однако существующие методы механической сортировки куколок по размеру часто дают сбои.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, решили создать систему визуальной идентификации пола. Они применили технологию CRISPR/Cas9, чтобы перенастроить генетику комара Aedes albopictus.
Сначала ученые отключили у насекомых ген yellow, отвечающий за выработку черного пигмента меланина. В результате получилась популяция мутантов-альбиносов золотистого цвета. На втором этапе инженеры внедрили в геном конструкцию, содержащую работающую копию гена yellow (возвращает черный цвет) и ген nix — главный переключатель мужского пола. Этот пакет генов встроили так, чтобы он передавался строго по мужской линии.
Результат эксперимента решил проблему сортировки. Самцы, наследующие от отца пакет, приобретают нормальную черную окраску. Самки, лишенные этой вставки, остаются желтыми мутантами. Разница в цвете позволяет автоматизировать процесс разделения с помощью камер, полностью исключая человеческий фактор.
Уже во время исследования выяснилось, что мутация обеспечила дополнительные преимущества. Желтые самки развиваются медленнее черных самцов, это увеличивает временной разрыв при вылуплении. Тесты также показали, что яйца таких самок лишены защитного пигмента и быстро высыхают на воздухе. Это работает как встроенный предохранитель: даже если мутантная самка сбежит с фабрики, ее потомство не сможет выжить в дикой природе.
Разработка стала первой системой разделения пола у комаров, основанной на редактировании эндогенных генов, а не на внедрении чужеродных флуоресцентных маркеров. Технология делает массовое производство стерильных насекомых более дешевым и безопасным для экосистем.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
