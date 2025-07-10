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Слушатели узнают, почему профессия музыканта была одной из самых почитаемых и высокооплачиваемых в Древнем Египте.
О мероприятии
Культуролог Анной Бену раскроет удивительные аспекты музыкальной традиции одной из величайших цивилизаций.
Слушатели узнают:
- Почему профессия музыканта была одной из самых почитаемых и высокооплачиваемых в Древнем Египте?
- Как звучали любовная лирика, погребальные плачи и гимны богам?
- Каким божествам молились музыканты и почему?
- Как отличались ритуальные и развлекательные традиции?
- Почему музыка была символом жизни и здоровья?
ул. Николоямская, 1
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