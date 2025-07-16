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Впервые за 15 лет Robinson Helicopter представила новый вертолет
Ведущий мировой производитель гражданских вертолетов, компания Robinson Helicopter Company (RHC) представила публике совершенно новый вертолет R88 на выставке APSCON Unmanned в Финиксе, штат Аризона.
Новая модель R88 — самый большой и новейший вертолет компании, созданный за последние 15 лет. Он представляет собой 10-местный одномоторный газотурбинный вертолет, оснащённый двигателем Safran Arriel 2W мощностью 1000 лошадиных сил. Машина отличается исключительной универсальностью и отлично подходит для широкого спектра задач по обеспечению общественной безопасности.
Вертолет R88 будет иметь дальность полета более 650 километров и продолжительность более трех с половиной часов, а его полезная нагрузка составит более 1270 килограммов.
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
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Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.
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Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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