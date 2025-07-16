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Впервые за 15 лет Robinson Helicopter представила новый вертолет

Вертолет R88 / © RHC

Новая модель R88 — самый большой и новейший вертолет компании, созданный за последние 15 лет. Он представляет собой 10-местный одномоторный газотурбинный вертолет, оснащённый двигателем Safran Arriel 2W мощностью 1000 лошадиных сил. Машина отличается исключительной универсальностью и отлично подходит для широкого спектра задач по обеспечению общественной безопасности.

Рендер вертолета R88 / © RHC

Вертолет R88 будет иметь дальность полета более 650 километров и продолжительность более трех с половиной часов, а его полезная нагрузка составит более 1270 килограммов.

Салон вертолета R88 / © RHC

Приборная панель вертолета R88 / © RHC

Вертолет R88 на выставке / © RHC

Рендер вертолета R88 / © RHC