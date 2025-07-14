О мероприятии

Пластики — одни из самых популярных материалов современности. Они облегчают жизнь, но при этом накапливаются в окружающей среде, превращаясь в глобальную проблему. Как разобраться в видах, правильно утилизировать и минимизировать вред себе и природе?



Химик и преподаватель ИТМО Денис Байгозин расскажет, как и из чего производят пластики; какие пластики опасны для человека и почему. Слушатели узнают, чем опасен микропластик и что с ним делать.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить