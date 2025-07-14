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Лекция
12+
Пластики: когда они нас уже убьют?

Слушатели узнают, почему без пластика пока не обойтись и как снизить вред от пластикового загрязнения.

Зануда
18 июля, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Пластики — одни из самых популярных материалов современности. Они облегчают жизнь, но при этом накапливаются в окружающей среде, превращаясь в глобальную проблему. Как разобраться в видах, правильно утилизировать и минимизировать вред себе и природе?

Химик и преподаватель ИТМО Денис Байгозин расскажет, как и из чего производят пластики; какие пластики опасны для человека и почему. Слушатели узнают, чем опасен микропластик и что с ним делать.

Расписание
18
Пятница
Июль 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

15 июля, 02:37
Александр Речкин
1
# биология
# пластик
# экология
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