Американцу грозит срок за эксперименты с выведением гибрида архара для охоты

В США владелец ранчо провернул целую схему, чтобы незаконно вывести гибрид горного барана небывалых размеров для продажи таких животных охотничьим хозяйствам. Теперь ему грозят внушительный штраф и тюремный срок.

О случае стало известно из пресс-релиза на сайте американского Министерства юстиции. Из судебных документов следует, что в преступлениях против дикой природы обвинили 80-летнего Артура Шубарта (Arthur Schubarth) из штата Монтана. Ему принадлежит ранчо «альтернативного животноводства», где разводят горных баранов, горных козлов и других копытных. Основные клиенты Шубарта — охотничьи хозяйства, предлагающие отстрел животных за плату.

Крупные охотничьи трофеи обычно ценят выше, что натолкнуло мужчину на идею вывести гигантский гибрид барана для более выгодной продажи охотхозяйствам. Для этого Шубарт организовал контрабандный ввоз в США из Киргизии генетического материала памирского архара (Ovis ammon polii). Этот самый крупный вид диких горных баранов известен также под названием «баран Марко Поло».

Такие животные обитают в высокогорных районах Памира в Центральной Азии. Самцы в среднем весят более 135 килограммов, а длина их спиралевидных рогов может превышать полтора метра. Бараны Марко Поло охраняются Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, в США и штате Монтана действуют собственные законы по охране редких видов.

Шубарт отправил нелегально ввезенный генетический материал архаров в лабораторию, где по его заказу создали клонированные эмбрионы. В дальнейшем мужчина имплантировал их овцематкам на своем ранчо. В результате он получил точную генетическую копию самца барана Марко Поло, которого назвал «Горным королем Монтаны». Сперму животного Шубарт затем использовал для искусственного осеменения разных видов овец и создания гибридов, хотя законы Монтаны запрещают подобную гибридизацию.

В материалах дела поясняется, что описанные события происходили с 2013 по 2021 год. Среди прочего Шубарту инкриминируют участие в подделке сертификатов ветеринарного контроля при перевозке нелегально выведенных животных, а также незаконную продажу семенного материала барана Марко Поло овцеводам в других штатах. Кроме того, в документах фигурирует еще один преступный эпизод, связанный с незаконной покупкой и продажей генетического материала толсторогих баранов.

Шубарт признал себя виновным в преступлениях против дикой природы. По каждому пункту обвинения 80-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, штраф до 250 тысяч долларов и условный срок с нахождением под надзором в течение трех лет. Судебное заседание, на котором вынесут приговор, назначили на 11 июля.

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