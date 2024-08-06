Российские ученые разработали подход к созданию минеральных добавок для диких животных

Охотничьи угодья в России занимают 1,5 миллиарда гектаров, на которых обитают более 200 видов животных. Большинство из них, в особенности травоядные копытные, нуждаются в минеральной подкормке, так как растения и древесные корма содержат большое количество калия, но не дают организму такие необходимые вещества, как натрий, хлор, кальций и фосфор. Дефицит микроэлементов у животных приводит к появлению заболеваний, что негативно сказывается на приросте важнейших видов в охотничьих угодьях, например, кабанов и лосей. Ученые ПНИПУ и ПГАТУ разработали геоэкологический подход к созданию рецептур минеральных кормовых добавок, учитывающий особенности микроэлементного состава почв конкретного региона.

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Систематическая минеральная подкормка делает животных более устойчивыми к заболеваниям и предохраняет их от отравления минеральными удобрениями на полях, а также гибели на автодорогах, куда они могут приходить, привлекаемые солью, которая входит в состав антигололедных реагентов. Несмотря на высокую значимость комплексной минеральной подкормки охотничьих животных, в настоящее время имеются только рекомендации по обустройству солонцов (почвы, богатые растворимыми солями).

Поступление микроэлементов в организм находится в прямой зависимости от содержания их в окружающей среде. При составлении рационов животных необходимо учитывать биогехимические особенности местности – в какой части края не хватает того или иного элемента. Так, на территории таежно-лесной нечерноземной зоны, к которой относится большинство регионов России, корма растительного происхождения обеднены соединениями серы, кальция, фосфора, а также некоторыми микроэлементами, в частности, кобальтом (73 процента всех почв).

Ученые Пермского Политеха и государственного аграрно-технологического университета разработали геоэкологический подход с учетом особенностей территорий при создании комплексных минеральных подкормок диких животных в охотничьих хозяйствах. На его основе предложили составы, которые обеспечивают их организм нужными макроэлементами.

«На наш взгляд, учет биогеохимической обстановки при разработке состава минеральной добавки является решающим. На создание рецептуры влияют высокая физиологическая потребность животных в натрии, фосфоре, кальции, калии, сере, а также ряд других важных критериев, вроде соотношения и взаимодействия элементов, возможных антагонистических, синергетических эффектов, логистической и экономической доступности», – объясняет профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор химических наук Андрей Леснов.

Сейчас в России допущено к использованию более 3000 наименований кормовых добавок, но для их применения в качестве минеральной подкормки для диких животных рекомендаций нет. Ученые сформулировали требования, позволяющие разработать качественную и экономически целесообразную рецептуру с необходимым соотношением микроэлементов. Например, в качестве основного компонента – источника натрия – следует использовать минерал галит, он также содержит серу и кальций. Добавка должна быть в твердом состоянии, чтобы предотвратить передозировку. Важно отказаться от органических компонентов, минеральных наполнителей и каких-либо отходов производства.

«Охотничьи животные в таежно-лесной зоне должны получать из корма не только макроэлементы (натрий, фосфор, кальций, серу), но и ряд микроэлементов (кобальт, медь, йод, молибден). Мы разработали два варианта такой комплексной минеральной подкормки с оптимальным соотношением добавок: галит в смеси с ортофосфатом кальция; галит в смеси дигидроортофосфатом кальция и карбонатом кальция», – поделился Андрей Леснов.

Геоэкологический подход ученых ПНИПУ и ПГАТУ позволяет создавать сбалансированные по составу минеральные подкормки, использование которых поспособствует улучшению физиологического состояния диких животных и в целом повысит эффективность биотехнических мероприятий, проводимых в охотничьих угодьях.

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ПНИПУ 743 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.