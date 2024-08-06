Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые разработали подход к созданию минеральных добавок для диких животных
Охотничьи угодья в России занимают 1,5 миллиарда гектаров, на которых обитают более 200 видов животных. Большинство из них, в особенности травоядные копытные, нуждаются в минеральной подкормке, так как растения и древесные корма содержат большое количество калия, но не дают организму такие необходимые вещества, как натрий, хлор, кальций и фосфор. Дефицит микроэлементов у животных приводит к появлению заболеваний, что негативно сказывается на приросте важнейших видов в охотничьих угодьях, например, кабанов и лосей. Ученые ПНИПУ и ПГАТУ разработали геоэкологический подход к созданию рецептур минеральных кормовых добавок, учитывающий особенности микроэлементного состава почв конкретного региона.
Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Систематическая минеральная подкормка делает животных более устойчивыми к заболеваниям и предохраняет их от отравления минеральными удобрениями на полях, а также гибели на автодорогах, куда они могут приходить, привлекаемые солью, которая входит в состав антигололедных реагентов. Несмотря на высокую значимость комплексной минеральной подкормки охотничьих животных, в настоящее время имеются только рекомендации по обустройству солонцов (почвы, богатые растворимыми солями).
Поступление микроэлементов в организм находится в прямой зависимости от содержания их в окружающей среде. При составлении рационов животных необходимо учитывать биогехимические особенности местности – в какой части края не хватает того или иного элемента. Так, на территории таежно-лесной нечерноземной зоны, к которой относится большинство регионов России, корма растительного происхождения обеднены соединениями серы, кальция, фосфора, а также некоторыми микроэлементами, в частности, кобальтом (73 процента всех почв).
Ученые Пермского Политеха и государственного аграрно-технологического университета разработали геоэкологический подход с учетом особенностей территорий при создании комплексных минеральных подкормок диких животных в охотничьих хозяйствах. На его основе предложили составы, которые обеспечивают их организм нужными макроэлементами.
«На наш взгляд, учет биогеохимической обстановки при разработке состава минеральной добавки является решающим. На создание рецептуры влияют высокая физиологическая потребность животных в натрии, фосфоре, кальции, калии, сере, а также ряд других важных критериев, вроде соотношения и взаимодействия элементов, возможных антагонистических, синергетических эффектов, логистической и экономической доступности», – объясняет профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор химических наук Андрей Леснов.
Сейчас в России допущено к использованию более 3000 наименований кормовых добавок, но для их применения в качестве минеральной подкормки для диких животных рекомендаций нет. Ученые сформулировали требования, позволяющие разработать качественную и экономически целесообразную рецептуру с необходимым соотношением микроэлементов. Например, в качестве основного компонента – источника натрия – следует использовать минерал галит, он также содержит серу и кальций. Добавка должна быть в твердом состоянии, чтобы предотвратить передозировку. Важно отказаться от органических компонентов, минеральных наполнителей и каких-либо отходов производства.
«Охотничьи животные в таежно-лесной зоне должны получать из корма не только макроэлементы (натрий, фосфор, кальций, серу), но и ряд микроэлементов (кобальт, медь, йод, молибден). Мы разработали два варианта такой комплексной минеральной подкормки с оптимальным соотношением добавок: галит в смеси с ортофосфатом кальция; галит в смеси дигидроортофосфатом кальция и карбонатом кальция», – поделился Андрей Леснов.
Геоэкологический подход ученых ПНИПУ и ПГАТУ позволяет создавать сбалансированные по составу минеральные подкормки, использование которых поспособствует улучшению физиологического состояния диких животных и в целом повысит эффективность биотехнических мероприятий, проводимых в охотничьих угодьях.
Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать
Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Небесные вестники перемен: кометы, метеориты и метеоры в истории человечества
Экспедиция «Андорры» (эпизод 1)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии